Ekipa Borca 1926 započinje zimske pripreme. Novina ima, a trenutno ona najaktuelnija odnosi se na promene u stručnom štabu. Naime, Vladimir Stanisavljević napustio je mesto šefa struke, kako bi se posvetio obavezama sportskog direktora. Tim povodom, Stanisavljević za MOZZART Sport kaže: “Da nisam verovao da upravo Vasov nije sveža krv koja može da zaleti tim u polusezoni, sigurno se ni sam ne bih zadržavao na ovom mestu. Toliko o mom poverenju u njega i veri da će karakter, posvećenost i stručnost novog trenera doneti željene rezultate u nastavku sezone”.

Na sve to, zamoljen da repricira sportskom direktoru, Tomas Vasov kome će pomagati Željko Kovačević, Siniša Kotorčević i Zoran Savić kaže: “Borac preuzimam u delikatnom trenutku, u to nema ni najmanje sumnje, a što je izazov veći, to je posao izazovniji. Ne bojim se, a momcima sam poručio da je Borac idealno mesto za njihovu afirmaciju. Mnogi su sa ovog stadiona krenuli ka vrhu, a oni ako isto žele, savet im je da slede timski duh i daju srce za Borac”, kaže trener Vasov, nekadašnji fudbaler čačanskog Borca, Šangaj Šenhua i Genta za Mozzart Sport.

Ekipa Borca na prozivci (©Lejča photography)

Šta nas očekuje još u prelaznom roku?

“To poglavlje je otvoreno. Promena će biti svakako, tako da ćemo o tim dešavanjima govoriti u hodu. Danas će biti obavljena testiranja, a potom slede treninzi dva puta dnevno. Oni će biti obavljani na terenu sa veštačkom podlogom na Gradskom stadionu i u fitnes klubovima, uz vođenje brige o zdravlju igrača zbog virusa korona”, tvrdi Vasov.

Zapitan za trenersku viziju Borca u budućnosti, novi šef struke poručio je:”Borac mora da bude fabrika, dakle proizvođač, a ne uvoznik formiranih fudbalskih imena. Zapadna Srbija, odnosno svi momci iz ovog regiona treba da budu usmereni ka Čačku kao destinaciji za njihovo stasavanje i afirmaciju. Da ne dužim, Borac i u fudbalu želim da postane ono što u košarci odavno jeste”…

Već za 20. januar planirana je prva pripremna utakmica sa Metalcem iz Gornjeg Milanovca. Prvenstvo će biti nastavljeno 20. februara. Borac 1926. gostuje u Dobanovcima, gde ga očekuje duel sa ekipom Budućnosti.