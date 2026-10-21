Toni Kros: Luka Modrić najbolji vezista u istoriji

Kros je igrao za Real Madrid u periodu od 2014. do 2024. godine, osvojio je pet puta Ligu šampiona i „brdo“ drugih trofeja, pa je nekako i očekivano što je za najbojeg vezistu svih vremena izabrao saigrača iz tog perioda – Luku Modrića.

Iza hrvatskog fudbalera, na drugom mestu je Andres Inijesta, a na trećem njegov nekadašnji saigrač iz Barselone Ćavi Ernandez. Svojevremeno su ih ljudi gledali kao nerazdvojan tandem, pa gotovo da je tako i za Tonija Krosta.

Četvrto mesto u Krosovom izboru pripalo je Stivenu Džerardu, bivšem kapitenu Liverpula, dok je na petom jedan Nemac, iz malo starije generacije – Mihael Balak.