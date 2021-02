Jedan od najuticajnijih fudbalskih medija na svetu, ostrvski magazin Four Four Two, poznat je po čestim rang listama koje pravi. Poslednja kojom su se bavili je vezana za najtalentovanije tinejdžere svetskog fudbala. Dakle, za igrače koji još nisu napunili 20 godina.

Objavili su listu sa 50 imena koja bi trebalo da predstavljaju buduzćnost svetskog fudbala. Naravno, neki od njih će ispuniti prognoze, a neki će da nestanu sa fudbalske mape za koju godinu.

Kada se gleda po zemljama, na listi je najveći broj engleskih fudbalera. Čak devetoricu! Ni Four Four Two ne može da odoli subjektivnom utisku promocije domaćih fudbalera što je već godinama zaštitni znak ostrvskih medija. Najbolje se to vidi na primeru Liverpulovog veziste Kurtisa Džonsa koji se nalazi na iznenađujuće visokom četvrtom mestu. Mada se mora priznati da Engleska poslednjih godina zaista ima toliko talenata kao retko kada u istoriji.

Posle Engleske slede i Francuska sa osmoricom, Holandija sa šestoricom, Nemačka, Brazil i Španija sa po četvoricom… Suštinski, Španci mogu da budu najzadovoljniji jer se njihova dvojica igrača nalaze među trojicom najboljeplasiranih, a jedna od njih je na prvom – Ansu Fati. Zanimljivo je da Amerikanci imaju trojicu fudbalera na listi. Još interesantnije da nema nijednog Italijana na listi. I da je tu samo po jedan Argentinac i Portugalac. Među najtalentovanijih nema nijednog Srbina, Hrvata, Rusa, Čileanca, Kolumbijca, Poljaka, Ukrajinca, Turčina, Nigerijca, Senegalca, Šveđanina…

Što se klubova tiče, najviše predstavnika opet imaju Englezi. Liverpul i Arsenal po četvoricu. Iako retko koji od tih igrača u Liverpulu dobija minutažu. Tačnije, ne igraju neke bitne uloge u timu Jirgena Klopa. Sa druge strane, Arsenalovi tinejdžeri imaju ozbiljniju minutažu i uloge. Borusija Dortmund ima takođe četvoricu, ali jedan od njih je pozajmljen iz Real Madrida. Ipak, od njene trojice su dvojica među pet najboljih: Belingem i Rejna. Barselona ima trojicu, a dvojica su u Top 3: Ansu Fati i Pedri.

Zanimljivo je da trojicu među 50 najtalentovanijih tinejdžera ima i Vulverhempton, a nijednog nemaju Mančester Siti, Atletiko Madrid, Juventus, Inter, Milan, PSŽ, Totenhem, Porto, Benfika...

Ipak, čini se da su neki igrači namerno ili slučajno zaboravljeni. Prvi nam na pamet padaju Nunjo Mendeš (Sporting Lisabon), Joško Gvardiol (Dinamo Zagreb), Kajo Žorž (Santos), Adam Hložek (Sparta), Matijas Palasios (Lanus), Tijago Tomas (Sporting Lisabon)...

50. Ben Krisen (Aston Vila, Engleska): 17 godina

49. Konrad de la Fuente (Barselona, SAD): 19 godina

48. Ris Vilijams (Liverpul, Engleska): 19 godina

47. Oliver Artsen (Ajaks, Holandija): 16 godina

46. Jusuf Demir (Rapid Beč, Austrija): 17 godina

45. Adil Aušiš (Sent Etjen, Francuska): 18 godina

44. Lui Beri (Aston Vila, Engleska): 17 godina

43. Benoa Badijašil (Monako, Francuska): 19 godina

42. Karim Adejemi (Salcburg, Nemačka): 18 godina

41. Folarin Balogun (Arsenal, Engleska): 19 godina

40. Šarl De Keteler (Briž, Belgija): 19 godina

39. Fakundo Pelistri (Mančester Junajted, na pozajmici u Alavesu, Urugvaj): 19 godina

38. Brajan Kil (Sevilja, na pozajmici u Eibaru, Španija): 19 godina

37. Mišel Oliz (Reding, Francuska): 19 godina

36. Jari Versheren (Anderleht, Belgija): 19 godina

35. Ki-Jana Huver (Vulverhempton, Holandija): 18 godina

34. Džošua Zirkze (Parma, Holandija): 19 godina

33. Neko Vilijams (Liverpul, Vels): 19 godina

32. Naci Unuvar (Ajaks, Holandija): 17 godina

31. Vilijam Saliba (Arsenal, na pozajmici u Nici, Francuska): 19 godina

30. Tijago Almada (Velez, Argentina): 19 godina

29. Žeremi Doku (Ren, Belgija): 18 godina

28. Žoao Pedro (Votford, Brazil): 19 godina

27. Jusufa Mokoko (Borusija Dortmund, Nemačka): 16 godina

26. Ander Barenečea (Real Sosijedad, Španija): 19 godina

25. Junus Musa (Valensija, SAD): 18 godina

24. Rajan Ait Nuri (Anže, na pozajmici u Vulverhemptonu, Francuska): 19 godina

23. Florijan Virc (Bajer Leverkuzen, Nemačka): 17 godina

22. Bili Gilmur (Čelsi, Škotska): 19 godina

21. Gabrijel Veron (Palmeiras, Brazil): 18 godina

20. Harvi Eliot (Liverpul, na pozajmici u Blekburnu): 17 godina

19. Tangi Nijanzu (Bajern, Francuska): 18 godina

18. Kangin Li (Valensija, Južna Koreja): 19 godina

17. Amad Dijalo (Mančester Junajted, Obala Slonovače): 18 godina

16. Džamal Musijala (Bajern, Engleska): 17 godina

15. Fabio Silva (Vulverhempton, Portugalija): 18 godina

14. Mohamed Ihataren (PSV, Holandija): 18 godina

13. Rajan Šerki (Lion, Francuska): 17 godina

12. Rejnijer (Real Madrid, na pozajmici u Borusiji Dortmund, Brazil): 19 godina

11. Gabrijel Martineli (Arsenal, Brazil): 19 godina

10. Takefuso Kubo (Real Madrid, na pozajmici u Hetafeu, Japan): 19 godina

9. Mejson Grinvud (Mančester Junated, Engleska): 19 godina

8. Bukajo Saka (Arsenal, Engleska): 19 godina

7. Eduardo Kamavinga (Ren, Francuska): 18 godina

6. Rajan Gravenberh (Ajaks, Holandija): 18 godina

5. Đovani Rejna (Borusija Dortmund, SAD): 18 godina

4. Kurtis Džons (Liverpul, Engleska): 19 godina

3. Pedri (Barselona, Španija): 18 godina

2. Džud Belingem (Borusija Dortmund, Engleska): 17 godina

1. Ansu Fati (Barselona, Španija): 18 godina