Pala je još jedna trenerska glava u Seriji A. Ove sezone nema žrtava kao prethodnih, ali ponestalo je i strpljenja u Torinu, zbog čega su čelnici Granata uručili otkaz Marku Đampaolu.

Očekivano, ako se ima u vidu da je Torino u zoni ispadanja, na deobi pretposlednjeg mesta sa Parmom, a od tog tandema lošiji je samo Krotone, koji ima bod manje. Sve to je daleko ispod očekivanja poznatog kluba, a kap koja je prelila čašu bila je subotnji remi sa Specijom na svom terenu (0:0). Samo jedna pobeda u poslednjih 12 prvenstvenih susreta, usput eliminacija iz Kupa Italije, plus neubvedljive igre, bez naznaka da nešto može da se promeni, doveli su do rastanka sa Đampaolom.

Njemu je to drugi veliki neuspeh u karijeri. Prethpodno je dobio otkaz i u Milanu posle samo sedam utakmica, u Torinu je potrajao 20, međutim, činjenica da je dobio samo mečeve sa Lećeom i Entelom u kupu, te Parmu i Đenovu na strani, kumovali su rastanku.

Mediji na Čizmi javljaju da je prvi pik predsednika Torina, Urbana Kaira, Davide Nikola. U pitanju je 47-godišnji stručnjak koji se dokazao kao vrhunsko rešenje u kritičnim situacijama. Spasao je ispadanja Krotone u sezoni 2016/17, a isto ponovio lane sa Đenovom. Iako otpušten, Nikola je i dalje pod ugovorom sa Grifinoma, što znači da najpre mora da raskine saradnju (na papiru, razume se, jer je na klupi Davide Balardini) i odrekne se dela primanja kako bi potpisao za Torino.

Ako Davide Nikola preuzme Torino debitovaće na klupi novog kluba već u petak, na gostovanju Beneventu. Ugovor će važiti do leta, a pod uslovom da sačuva ekipu u Seriji A automatski će biti produžen na 12 meseci.

