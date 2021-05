Inter je novi šampion Italije, 19. put u klupskoj istoriji!

Kakav izdah olakšanja, pala je torinska imperija, a Inter je uradio ono što niko nije uspeo poslednjih devet godina. Posle trijumfa Nerazura protiv Krotonea u subotu popodne i današnjeg remija Atalante na gostovanju Sasuolu (1:1) ekipa Antonija Kontea napravila je fantastičan uspeh i konačno ponovo zagospodarila Čizmom. Poslednji put kada je Inter bio na krovu Italije, Žoze Murinjo je vodio klub ka istorijskoj Tripleti, posle čega je nastao potpuni raspad ekipe i postepeno uzdizanje do trona posle jedanaest godina. Posebni je ujedno i poslednji strani trener koji je osvojio Skudeto jer su posle njega to radili Antonio Konte, Maks Alegri i Maurisio Sari tokom ovog perioda.

Inter sada može da odahne i u poslednja četiri kola igra bez previše opterećenja, da sa vrha posmatra borbu ostalih klubova za Ligu šampiona gde se pet klubova nalazi u pet bodova razlike!

Koliko samo poetično zvuči to što je Juventusovu vladavinu srušio čovek koji je uspostavio hijerarhiju sa tri uzastopna šampionska trofeja u periodu od 2012. do 2014. godine. Ovo je Konteu četvrta titula u Seriji A kao trenera, plus je bio šampion Engleske sa Čelsijem 2017. godine. Pored toga pet puta je bio prvak Italije sa Juventusom kao igrač. Interu je osvojio šestu titulu u trećem milenijumu.

IZBOR UREDNIKA

Inter je titulu proslavio s haštagom IMScudetto koji je posvećen kampanji iz marta meseca kada je klub zvanično promenio grb. Konteov tim je osvojio 82 bodova u 34 kola. Zanimljivo, Juventus je prvi koji je Interu čestitao novu titulu, dok se navijači Nerazura okupljaju na centralnom trgu u Milanu kako bi slavili šampionsku krunu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com