Tošić vidi pobedu CSKA u derbiju Moskve, Karsedo prognozira reprizu hokejaškog rezultata

Ako se od Spartaka i očekivalo pre početka sezone da se umeša u trku za titulu sa Zenitom i Krasnodarom, onda je pojava CSKA u toj kategoriji ipak malo iznenađenje. Malo ko je verovao da će tim Dmitrija Igdisamova biti u stanju da parira Zenitu i Krasnodaru, koji su prošle godine završili na prve dve pozicije, ali to se događa.

Meč je svakako zanimljiv i srpskim ljubiteljima fudbala jer se u dva tima nalaze bivši igrači Crvene zvezde, Milan Gajić i Srđan Babić. Doduše, Gajić je povređen i neće igrati od tri do četiri meseca, ali tu je zato Babić.

14.00: (2,90) CSKA (3,45) Spartak Moskva (2,40)

Za ruske medije, oglasio se i bivši reprezentativac i nekadašnji fudbaler Partizana i CSKA iz Moskve, Zoran Tošić, sa svojom prognozom ishoda derbija.

"Za mene, CSKA je uvek favorit protiv Spartaka. Ja navijam za Armejce. Rekao bih da su oba tima sada identična. Spartak ima igrače sličnog kalibra, ali ja i dalje podržavam CSKA i verujem u njihovu pobedu", kaže Tošić.

Uprava CSKA je tokom leta ukazala veliko poverenje mladom treneru, Dmitriju Igdisamovu i to se polako isplaćuje.

"CSKA je zasluženo visoko plasiran. Ne bih rekao da su imali više sreće nego drugi klubovi. Nadam se da ovo nije samo kratak bljesak što se tiče Igdisamova. Voleo bih da još jedan ruski trener uspe na klupi CSKA", dodao je Tošić.

CSKA je pomno radio na mnogim elementima igre, pa je uoči meča sa Spartakom, iako ne igra, Milan Gajić otkrio u čemu su Armejci sada posebno dobri.

"Kada se trener za prekide Vitalij Kafanov letos priključio stručnom timu, pokazao nam je prošlogodišnju statistiku. Ona je pokazala da smo primili više golova iz prekida nego što smo ih dali. To je jedna od komponenti na kojoj zdušno radimo, kako bi tokom vremena postala naše oružje. Što se tiče igre, na treningu posebnu pažnju posvećujemo defanzivi, promeni pozicija, interakcijama, kretnjama, analiziramo ko je odgovoran za koju zonu. Letos smo na pripremama obratili pažnju na sve detalje i nadam se da će se to isplatiti", kaže Gajić.

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U prošlom kolu, CSKA je poražen u još jednom gradskom derbiju, od Dinama (3:1). Bio im je to prvi poraz u sezoni. Ipak, narednih pet kola pokazaće koliko zaista mogu, jer će osim sa Spartakom, igrati i sa Krasnodarom i Zenitom, tako da je pred Armejcima zaista period iskušenja.

"Rekao bih da je tim u dobroj formi. Jasno je da bi raspoloženje moglo da bude i bolje, ali već smo zaboravili taj meč sa Dinamom. Susret sa njima nam daje mnogo motivacije, postoje detalji u našoj igri u napadu i odbrani koji mogu da se poprave. Postoje oblasti u svakoj zoni koje zahtevaju posebnu pažnju. Derbi je derbi, definitivno želimo pobedu protiv Spartaka. Uložićemo sve što imamo da se to i dogodi", kaže Dmitrij Igdisamov.

Odbrana Spartaka će svakako biti na posebnim mukama, a veliki posao imaće Srđan Babić i Viktor Parada. Španski fudbaler se uoči derbija sa CSKA osvrnuo na njihov tandem, rekavši kako mu je zanimljivo što mnogi kažu da su i fizički jako slični.

"Video sam kako ljudi kažu da sam prava kopija Srđana Babića! To je zanimljivo. Video sam to na društvenim medijima. Ljudi kažu da samo kao braća! U timu se niko ne šali sa tim, nije da nas tamo mešaju, pa da kažu, 'ovo su dvojica Babića ili dvojica Parada", našalio se defanzivac Spartaka.

Za to vreme, trener Spartaka, njegov sunarodnik Huan Karlos Karsedo, najavio je promenu na golu usled suspenzije Aleksandra Maksimenka.

"Ko će biti na golu Spartaka na derbiju? Iznenadićemo sve, biće to Aleksander Dovbnja", potvrdio je Karsedo.

Reč je o trećem golmanu Spartraka koji od početka sezone nije imao ni minut na terenu, tako da će biti zanimljivo videti kako će se snaći na ovako važnoj utakmici.

Zanimljivo je da je trener Spartaka Karsedo poželeo da se na današnjem derbiju ponovi rezultat koji je viđen u meču Spartaka i CSKA u hokeju na ledu.

"Bila je to divna utakmica, zaista. Uživao sam. Na sreću, Spartak je pobedio sa 2:0. Nadam se da mi možemo da uradimo isto. Jasno je da neće biti lako, jer gostujemo. Ipak, uradićemo sve da pobedimo", zaključio je trener Spartaka.

Prošle sezone, CSKA je na svom terenu slavio sa 3:2, dok je Spartak uzvratio u novembru pobedom od 1:0. Takođe, Spartak je bio bolji i proletos u Kupu Rusije kada je takođe slavio minimalnim rezultatom.

RUSIJA, 12. KOLO

Petak

Ahmat - Orenburg 0:1 (0:1)

/Ribčinski 38/

Subota

Akron - Dinamo Moskva 3:1 (1:0)

/Šumanski 17, Bistrović 71, Boldirev 90+4 - Gladišev 55/

Fakel - Rodina 0:1 (0:1)

/Onugha 43/

Rubin - Krilja Sovjetov 0:2 (0:0)

/Vujačić 71, Rahmanović 77p/

Krasnodar - Baltika 1:1 (1:0)

/Kordoba 30 - Mojokolo 90+3/

Nedelja

11.45: (2,40) Rostov (3,30) Lokomotiva (M) (3,00)

14.00: (2,90) CSKA (3,45) Spartak Moskva (2,40)

16.30: (1,22) Zenit (6,50) Dinamo Mahačkala (12,0)

*** kvote su podložne promenama