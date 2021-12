Totalna konfuzija zbog Dembelea: Barsa čeka uzalud, agent ga nudi svima zbog novca

Dvonedeljni ultimatum postavljen od strane Barseloninog sportskog sektora mogao bi lako da se pretvori u uvod za rastanak na leto. Haos koji je na stadionu Kamp Nou izazvao Usman Dembele doveo je sve u potpunu konfuziju jer malo manje od mesec dana pre otvaranja januarskog prelaznog roka niko i dalje ne zna kakav će rasplet biti.

Dembele je od razmišljanja da potpiše novi ugovor u Barseloni za samo nekoliko sedmica došao do toga da je sada nikad bliži odlasku iz kluba koji je pre samo četiri godine za njega izdvojio 145.000.000 evra sa sve bonusima (105.000.000+40.000.000 evra).

Subota, 16.15: (1,50) Barselona (4,60) Betis (7,00)

Razlog ovakvom zaokretu leži, naravno, u želji njegovog agenta da ozbiljno unovči njegov talenat koji su dosad “izbušile“ povrede zbog čega ga na terenu nije bilo tačno pola vremena. Kako javljaju svi relevantni izvori u Španiji, agent Musa Sisoko vrši ozbiljan pritisak na Dembelea u nameri da ga odvrati od produžetka ugovora sa Barselonom, sve pod parolom “na drugom mestu možeš da zaradiš više“. Poslednjih dana se već pisalo o tome da Njukasl sprema ugovor vredan 15.000.000 evra po sezoni, uz čak 15.000.000 evra samo za potpis i bogatu proviziju za agenta, svoje šanse traži i Mančester junajted koji odavno motri na francuskog ofanzivca, dok je Sisoko navodno povećao krug potencijalnih kupaca i nudi ga na sve strane, samo kako bi izboksovao više novca.

Katalonski Mundo Deportivo navodi da se Francuz poverio svlačionici i ponovio da je srećan u gradu i klubu, da veruje da mu je u Barseloni najbolje da iskaže svoje kvalitete uprkos problemima koji su ga dosad ozbiljno udaljili od terena. A onda se Sisoko oštro protivi Dembeleovim namerama i pokušava da maksimalno iskontroliše njegov sledeći potez. O ovoj opasnosti španski mediji su upozoravali mesecima unazad, ali je tada postojao i veći optimizam da će Dembele da se odupre pritisku svog zastupnika. Sada je situacija značajno drugačija i zato je, uostalom, dala dvonedeljni ultimatum igraču.

Podsetimo, Dembeleu ugovor sa Barselonom ističe na leto, što znači da već od 1. januara može da pregovara sa svim potencijalnim kupcima bez dozvole kluba.

“Pregovori su proces, sporiji od onoga što mi realno želimo, ali radi se na tome. Ne mogu da kažem ništa konkretno jer bi to moglo da bude mač sa dve oštrice. Dembele je važan igrač za nas i može mnogo toga da nam donese, s obzirom na to da je igrač vrhunskog potencijala. Mi radimo na tome da ga zadržimo. Situacija sa ugovorom je takva – kakva je i to je nešto sa čim smo se suočavali i ranije. Ali, prihvatamo izazov“, rekao nedavno Laporta.

IZBOR UREDNIKA

Uprkos namerama Muse Sisoka, Barselona planira da u narednim danima ponovo sedne za pregovarački sto sa njim i pokuša da izboksuje pristanak na produžetak saradnje. Klub nije u dobroj startnoj poziciji jer se mesecima unazad priča o pristanku na trenutno smanjenje plate zbog loše finansijske situacije, dok Sisoko za svog igrača traži ozbiljnu povišicu, ali i naravno pare za sebe. Barsina poslednja ponuda nosi smanjenje osnove plate, ali bi taj deficit mogao da se anulira kroz bonuse. Konkretno na ime odigranih utakmica. Dembele od dolaska u Barselonu neprestano ima problema koji ga odvajaju od terena i svima u klubu jasno je da je čak i sledeći potpis velika kocka. Zbog toga bi, ako bude igrao u kontinuitetu dobio značajne bonuse. Dembele je prvu varijantu ove ponude odbio preko agenta, ali je u međuvremenu napravljena nova verzija.

Ćavi je sam priznao da mu je Dembele potreban i da ga želi u svom timu, pa da je samim tim produžetak prioritet. Ali, uz Njukasl sa arapskim kapitalom ili drugim evropskim bogatašima sa više novca u kasi, Barsa ima težak posao pred sobom.