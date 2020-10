Totenhem je postigao 31 gol u poslednjih devet utakmica u svim takmičenjima, ali Žoze Murinjo smatra da je ekipa još uvek daleko od njegovog šampionskog tima Real Madrida iz sezone 2011/2012. koji je na putu do titule postigao 121 gol.

Uprkos impresivnom napadačkom učinku, Portugalac smatra da njegova ekipa mora da pronađe ravnotežu između odbrane i ofanzive, jer su više nego vidljive oscilacije kada je u pitanju primanje golova. To se na najbolji mogući način videlo u poslednjih 10 minuta utakmice kada su Pevci ispustili vođstvo od 3:0.

"U Real Madridu sam imao neverovatne napadačke igrače i uspeli smo da izgradimo tim na određeni način. Moram da budem iskren da ovde imamo puno dobrih napadačkih igrača, ali moramo da pružimo stabilnost, jer tim mora da se oseća stabilno pozadi, sa dosta samopouzdanja. To je timska stvar, ne radi se samo o pojedincima, moramo da budemo u mogućnosti da igramo sa svim tim napadačkim igračima i da budemo spremni da se organizujemo u odbrani. Da ne damo prostora protivniku. Moramo da poboljšamo neke detalje, to je očigledno", rekao je Murinjo.

Pevci pre svega moraju da stabilizulu rezultate i počnu da pobeđuju u kontinuitetu. Stoga na današnem gostovanju u Turf Muru u Barnliju nemaju alternativu. Pevci su na ovom mestu osvojili samo bod u poslednja dva prvenstvena okršaja što poziva na ozbiljnu opreznost u gostujućim redovima.

"Kada gledate našu ekipu vidite neverovatan kvalitet, odlične borjke i ogromnu mogućnost sredine terena i napada. Moramo da pronađemo rešenje da budemo organizovani", dodao je Murinjo.

Barnli od početka sezone na četiri odigrane utakmice ima samo jedan osvojen bod i to u prošlom kolu na gostovanju Vest Bromvič Albionu. Šon Dajš smatra da je i pored toga njegovom kolegi Murinjo deleko teže da pripremi utakmicu.

"Zahtevi klubova u kojima je bio Murinjo su neverovatno visoki, to je drugačija vrsta utakmice. Pep Gvardiola me je ranije pitao da li je bilo teško, rekao sam "da, vrlo". Pitao je: "finansije?". Rekao sam "da", a on je uzvratio "nemam problem sa tim". Rekao sam mu: "da, ali ti moraš da osvojiš titulu, prijatelju. Gledajte Žozea, on je uvek bio u vrhunskim klubovima", zaključio je Dajš.

IVANOVIĆ PONOVO U STARTNOJ POSTAVI VEST BROMA

Vest Bromvič Albion će put do prve pobede u Premijer ligi pokušati da pronađe na gostovaju Brajtonu, koji nima pet osvojenih boda u prvih pet kola. Branislav Ivanović je u prošlom kolu protiv Barnlija odigrao čitavu utakmicu, to mu je bio prvi start u elitnom takmičenju engleskog fudbala u ovom timu, što se osetilo na igru u odbrani sastava Slavena Bilića, koja je sačuvala svoiju mrežu nakon 13 primljenih golova u prva četiri kola. Ipak, za korak više svoj doprinos će morati da pruži i napad ekipe.

Bilić nema mnogo opcija, pa će sa istim onim adutima kao iz meča sa Barnlijem morati na teren. Na poslednja dva prvenstvena meča ova dva tima pobeđivali su domaćini. Pretprošle sezone su igrali dva meča u osmini finala FA kupa, koji je odlučen u produžecima drugog meča na Hotornsu slavljem Brajtona od 3:1.

PREMIJER LIGA – 6. KOLO

Petak

Aston Vila – Lids 0:3 (0:0)

/Bamford 55, 67, 74/

Subota

Vest Hem - Mančester Siti 1:1 (1:0)

/Antonio 18 - Foden 51/

Fulam - Kristal Palas 1:2 (0:1)

/Kerni 90+5 - Ridevald 8, Zaha 64/

Mančester Junajted – Čelsi 0:0

Liverpul - Šefild Junajted 2:1 (1:1)

/Firmino 41, Žota 65 - Berg 13 pen/

Nedelja

Sautempton – Everton 2:0 (2:0)

/Vord Prauz 27, Adams 35/

Vulverhemopton - Njukasl 1:1 (0:0)

/Himenez 80 - Marfi 89/

Arsenal – Lester 0:1 (0:0)

/Vardi 80/

Ponedeljak

18.30: (1,88) Brajton (3,40) VBA (4,40)

21.00: (5,80) Barnli (3,90) Totenhem (1,60)