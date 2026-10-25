Tradicija kaže – biće golova u Ajndhovenu: Muke PSV-a sa napadačima, Til napada lidera

Najveći izazov u dosadašnjem toku sezone Fajenordu je duel u Ajndhovenu protiv šampiona (14.30). PSV je već dva puta poražen, ima četiri boda manje od lidera, pa ima imperativ pobede. Trener Piter Boš je posle samo boda u dva kola Lige šampiona, pre četiri dana pomalo iznenađujuće pobedio Porto na Dragau sa 1:0.

14.30: (2,10) PSV (4,30) Fajenord (2,90)

Tradicija kaže da su Filipsovci mnogo bolji u međusobnim okršajima u poslednje vreme. Imaju pet vezanih pobeda. Kad igra PSV i Fajenord dolazi veliki broj golova. Na 10 vezanih utakmica je bilo bar tri gola.

Za PSV neće igrati jedan od najboljih igrača na startu sezone Sven Mijnans. On je prošle nedelje dao gol u Hagu, ali je isključen u prvom poluvremenu, pa je bez njega domaćin u nastavku okrenuo. Suspendovan je zbog crvenog kartona i neće igrati u velikom derbiju. Gus Til će predvoditi napad ekipe iz Ajndhovena. Peter Boš ne može da računa na napadača, Francuza Pleu, dok su pod znakom pitanja još dvojica napadača, Van Bomel i Amerikanac Pepi. Van stroja su i Shouten, Nagalo, Vaner, dok je rovit Sem Lamers.

16.45: (5,60) Sparta (5,50) Ajaks (1,48)

S druge strane, Fajenord nema velikih kadrovskih problema. Povređeni su Belen, Bos i Smal. Anis Hadž Musa je postigao pet golova ove sezone, dok je Lučano Valente dao četiri.

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U protekloj Erediviziji, PSV je na Filips stadionu dobio ekipu iz Roterdama sa 3:0. Na četiri prethodna međusobna duela u Ajndhovenu, tri pobede trostrukog šampiona Holandije, uz remi.

EREDIVZIJA – 10. KOLO

Petak

Go Ahed Igls – Telstar 3:2 (2:0)

/Tensted 7, 33, Lintorst 67 – Ovusu 48, Valk 90+2/

Subota

Den Hag – Herenven 2:3 (0:1)

/Tomas 57, 72 – Trenskou 24, 66, Mrrveld 51/

Vilem drugi – Kambur 1:6 (0:3)

/Zaruk 82 – Binder 9, 58, Hamače 13, Buf 18, El Arguiji 63, Čeka 89/

Utreht – Zvole 1:1 (0:0)

/Van Dajn 90+1 – Sorensen 72/

Nedelja

12.15: (2,55) Fortuna Sitard (3,70) Ekscelzior (2,55)

14.30: (2,25) NEC Najmehen (4,00) Groningen (2,80)

14.30: (2,10) PSV (4,30) Fajenord (2,90)

16.45: (5,60) Sparta (5,50) Ajaks (1,48)

20.00: (2,20) AZ Alkmar (4,00) Tvente (2,90)

***kvote su podložne promenama