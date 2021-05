Situacija u Prvoj ligi Srbije manje-više je potpuno rešena. Preostala su još dva kola, a praktično bi već ovog vikenda moglo da bude i ozvaničeno. Radnički iz Kragujevca se plasirao u Superligu, njegovim koracima će i Kolubara, dok će u treći rang Sloga, Zemun, Vojvodina, Radnički iz Piirota, Trajal, Borac, Dubočica i najverovatnije Dinamo iz Vranja.

U takvoj situaciji, duel Trajala i OFK Žarkova u Kruševcu, koji u petak od 17 časova otvara 33. kolo, nema nikakav takmičarski značaj. Kruševljani nemaju ni teoretsku šansu da opstanu u ligi, Žarkovo da ispadne iz nje, tako da će obe ekipe da igraju rasterećeno, za ugled.

Biće to njihov sedmi takmičarski susret u istoriji, a Trajal je dužnik Žarkovu za poraz minimalnim rezultatom u novembru prošle godine. Tada je jedini pogodak postigao 20-godišnji Nikola Nović, strelac ukupno četiri pogotka za Žarkovo ove sezone. S obzirom na to da je on standardan u prvoj postavi, verovatno će igrati i u Kruševcu.

Trajal i Žarkovo nikada do sada nisu odigrali utakmicu, a da je došla igra 3+. Samo su dva susreta 2019. godine završena 1:1. Osim tada, nerešeno su igrali i u junu prošle godine, 0:0. Dva puta je Trajal trijumfovao, dok je pobeda Žarkova ove sezone prva u njihovim duelima.

Opasnost po golmana Žarkova Rasta Šuljagića, nekadašnjeg omladinca Crvene zvezde koji se kasnije doškolavao u Štutgartu, biće i dvojica Afrikanaca. Napadač iz Gane, 21-godišnji Baba Musah, počeo je da igra u finišu sezone. Gambijac Usman Džuf već je standardan, na 17 mečeva postigao je dva gola i zabeležio jednu asistenciju.

PRVA LIGA SRBIJE – 33. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

17.00: (2,25) Trajal (3,10) Žarkovo (3,20)

Subota

17.00: Budućnost Dobanovci – Radnički Kragujevac

17.00: Dubočica - IMT

17.00: Jagodina - Kabel

17.00: Kolubara – Borac 1926 Čačak

17.00: Loznica - Zemun

17.00: Sloga - Grafičar

17.00: Radnički Sremska Mitrovica – Dinamo Vranje

17.00: Železničar – Radnički Pirot