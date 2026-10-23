Trajković se nada da bi trajno mogao da vodi Čuku: Spreman sam, nikad nije idealan momenat

Trajković ne krije da se potajno nada da bi mogao da produži na ovoj poziciji, za koju se svakako sprema u budućnosti.

„Dajemo sve od sebe, paralelno smo i sa omladincima, imamo mnogo obaveza, ali dobro se nosimo sa tim. Trudimo se, na hiljadu posto smo. Već 15 godina radim kao trener, i nije nikakva tajna, imam ambiciju da vodim prvi tim. Upravo završavam UEFA pro licencu, a na tome sam prilično zahvalan Čukaričkom. Spreman sam, već sam o tome i govorio, nikad nije idealan momenat da se preuzme ekipa. Pred meč protiv Zemuna situacija je bila malo teža, sad je koliko-toliko lakše i lepše, uvek je tako kad se pobedi. Kakva god da bude odluka kluba, nastavljamo dalje, tu nema nikakve druge priče… Tu sam da pomognem, videćemo gde će to da nas odvede“, rekao je Trajković za zvanični sajt kluba.

Podsetio je Trajković ukratko i na svoj trenerski put.

„Počeo sam u mlađim kategorijama Crvene zvezde sa Markom Mitrovićem, tu sam se zadržao tri godine. Potom sam samostalno preuzeo BSK Borču, kadete i prvi tim, pa sam se vratio u mlađe kategorije Crvene zvezde. Zatim sam krenuo u seniorski fudbal, bio sam asistnet u estonskoj Levadiji, pa poljskoj Arki iz Gdinje, sa Aleksandrom Rogićem. Potom sam se vratio u Srbiju, proveo sam u Voždovcu pet godina, vodio sam omladince, pa bio asistent u prvom timu, jednu sezonu i priveo kraju kao šef struke. Potom sam došao u Čukarički, ovde već treću godinu vodim omladince, a stvorila se i situacija da budem prelazno rešenje u prvom timu, pa ćemo videti šta će se dešavati kasnije. Bio sam i na Evropskom prvenstvu za dečake do 19 godina u selekciji koju je prevodio Aleksandar Jović, kao i u stručnom štabu mlade selekcije kod Zorana Mirkovića“.

Priznao je da pred Zemun situacija nije bila baš najbolja.

„Očekivao sam da ćemo iti i u većem grču u utakmici protiv Zemuna, pritisak je bio neprijatan, ne od strane ljudi iz kluba, nego jednostavno zbog lošijih rezultata. Ipak, igrači su svojom motivisanošću i energijom, a posebno kvalitetom i iskustvom, izneli utakmicu i na kraju su učinili da je pobeda ispala rutinska, kad pogledate rezultat. Ali, daleko od toga da je na terenu bilo tako lako, Zemun takođe ima dosta kvaliteta. Najzadovoljniji sam rezultatom, ali i odnosom prema igri svakog pojedinca, energijom, borbom, korigovanjem tuđih grešaka… Svim onim što nosi timski duh, tu su me prijatno iznenadili. Nismo odigrali sjajnu utakmicu, ali bilo je lepih ofanzivnih stvari, koje su opet dolazile iz defanzivno odlično odrađenog posla“.

Sledi verovatno potpuno drugačija utakmica, protiv Partizana u Humskoj.

„Ljudi možda neće shvatiti ovu moju izjavu, ali da mogu da biram, apsolutno ne bih sad birao da igramo protiv Partizana. To kažem najiskrenije, bez ikakvog lažnog respekta. Svestan sam kakav je Partizan gigant od kluba, kakve igrače ima i ljude u stručnom štabu, kakve navijače… Jeste da oni imaju ogroman pritisak, ali imamo ga i mi. Nezgodan je momenat, možda će ljudi kazati da su oni pod većim pritiskom, što možda i stoji. Ali, iz tog pritiska mogu i da se ujedine i da budu maksimalno motivisani. Mi idemo u Humsku gledajući samo sebe, moramo tako da razmišljamo, pratimo samo naš deo priče. Jeste Partizan u problemima i svim ljudima koji vole fudbal ne može da bude drago zbog toga. Ali, naše je da pričamo o Čukaričkom, idemo tamo da budemo organizovani, disciplinovani i hrabri, pa ćemo videti kakav će biti rezultat“, poručio je između ostalog Trajković.

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18.00 (2,40) Radnički Niš (3,50) Novi Pazar (2,85) MOZZART RELAX

18.00 (2,80) Zemun (3,25) Mačva (2,60) MOZZART RELAX

Subota:

16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX