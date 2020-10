Nije ni najjača, ni najbolja, ni najbogatija, ali italijanska Serija A je najzanimljivija liga na svetu kada dođe do prelaznog roka. Toliko informacija, tračeva, tenzije i strasti nema nigde. Prelazni rok je podjednako zanimljiv kao i sezona kada se igra. Cela jedna industrija prati italijanski fudbalski „merkato“. Nigde nema više medija, stručnjaka i analitičara koji se bave ovom tematikom. Tri sportska dnevnika Gazeta, Korijere i Tutosport, gomila dnevnih i lokalnih listova, dve moćne sportske televizije Medijaset i Skaj, dva planetarno poznata transfer insajdera Di Marcio i Romano, najpoznatiji portal na svetu za transfere, na stotine internet sajtova i televizijskih emisija... Sve to prati fudbalsku pijacu u Italiji. Vesti nikad ne fali i publika uživa.

Tako je bilo i u minulom prelaznom roku iako je finansijska kriza poremetila mnoge. Na kupovine novih igrača je ukupno potrošeno nešto više od 700.000.000 evra. Ozbiljan pad u odnosu na potrošenih milijardu i kusur miliona prošle godine ili 982.000.000 pretprošle godine. Više se pozajmljivalo, igralo na kartu bonusa i procenata od narednih prodaje. Samo da se isplate razvuku zbog aktuelne krize.

Ali opet je bilo zanimljivo. I opet imamo pobednike i gubitnike. Ovo je naš rezime prelaznog roka u Seriji A.

JUVENTUS

Juventusov prelazni rok je više vođen finansijskim nego sportskim interesima. Juve je prethodnih godina zagrizao više nego što je trebalo sa nekim transferima i glomaznim ugovorima. Zato su ovog leta morale da se „peglaju“ klupske knjige i da se ravnaju računi. Što je odrađeno polovično. Iguain i Matuidi su isplaćeni, ali ne i Kedira koji je ostao. Od velikih prodaja nije bilo ništa i sve se završilo pozajmicama Daglasa Koste, De Šilja, Ruganija, Pjace, Pelegrinija, pa je budžet za pojačanja bio ograničen. To se najbolje videlo na finansijskoj gimnastici za transfer Kjeze poslednjeg dana prelaznog roka. Trampa Pjanić za Artura je više bila vođena finansijskim motivima da bi klubovi predriblali pravila Uefinog fer-pleja, ali je utisak da je Juve bolje prošao. Dobio je makar mlađeg igrača. Promena trenera usred prelaznog roka je malo poremetila planove, pa su neke Sarijeve želje precrtane. Od Milika, preko Džeka i Suareza, Juventusova potraga za „devetkom“ se na kraju završila sa Moratom što baš i nije ono čemu se Pirlo nadao. Transferi kod kojih ne ne bi trebalo da bude dileme su dolasci Kuluševskog (ali on je kaparisan još zimus) i Kjeze. Sa njima je Juve brži, ofanzivniji, opasniji... Oni su budućnost Juventusa. Veliki minus je što nije doveden levi bek (Alonso ili Palmijeri) pa je Aleks Sandro usamljen na toj poziciji, a uz povredama sklone veterane Kjelinija i Bonućija se možda očekivao i štoper za rotaciju pored De Lihta i Demirala jer će Juventus biti preopterećen na tri fornta.

Došli: Dejan Kuluševski (Parma, kraj pozajmice), Federiko Kjeza (Fiorentina, pozajmica 10.000.000), Artur (Barselona, 72.000.000 evra), Alvaro Morata (Atletiko Madrid, 10.000.000 pozajmica), Veston Mekeni (Šalke, 4.500.000 pozajmica), Stefano Gori (Piza, 3.000.000), Luka Pelegrini (Kaljari, kraj pozajmice), Marko Pjaca (Anderleht, kraj pozajmice), Kristijan Romero (Đenova, kraj pozajmice)

Otišli: Miralem Pjanić (Barselona, 60.000.000), Daglas Kosta (Bajern, pozajmica), Danijele Rugani (Ren, pozajmica), Matija de Šiljo (Lion, pozajmica), Emre Džan (Borusija Dortmund, 25.000.000 otkup pozajmice), Simone Muratore (Atalanta, 7.000.000), Kristijan Romero (Atalanta, 2.000.000 pozajmica), Blez Matuidi (Inter Majami, bez obeštećenja), Gonzalo Iguain (Inter Majami, bez obeštećenja), Marko Pjaca (Đenova, pozajmica), Luka Pelegrini (Đenova, pozajmica), Mateo Stopa (Sampdorija, 1.000.000)

INTER

Arturo Vidal (©AFP)

Posle onakvog finiša sezone i Konteovih žalopojki u javnosti, moglo je da se očekuje veliki broj promena u Interovom timu, ali nije bilo skupih pojačanja jer su kineske gazde zavrnule slavinu. Direktorima je poručeno da se sami snalaze i da troše samo ono što zarade. Finansijska kriza zbog korone i otkupa nekih letošnjih pozajmica poput Sensija i Barele su ograničili interov letnji budžet. A žrtvovanje Lautara Martineza nije dolazilo u obzir. Nisu uspeli da prodaju Perišića, Brozovića ili Vesina i da sakupe pare, a pogotovo je kiks ostanak nezadovoljnog Najngolana sa ogromnom platom. Zato jesu uspeli da se reše nekih igrača sa ozbiljnim ugovorima poput Godina, Kandreve, Asamoe, Valera i da okončaju pozajmice Mozesa i Biragija. Samo na bruto platama pomenute šestorice su uštedeli preko 30.000.000 evra. A na nove pozajmice su poslaati i Žoao Mario, Dalbert i Lazaro. Ipak, budžet za velika pojačanja poput Tonalija, Kjeze ili Kumbule nije obezbeđen, a Konte je po svom običaju insistirao na pojačanjima po bokovima i iskusnim igračima. Klub mu je izašao u susret kupovinom sjajnog Hakimija za 40.000.000 koji je finansiran od prodaje Ikardija. Konteova najveća želja Ngolo Kante je ostao finansijski nedokučiv baš kao i pozajmice Emersona Palmijerija ili Markosa Alonsa zbog čega je morao da se zadovolji „low cost“ varijantama. Dobio je Vidala, Kolarova i Darmijana skoro za džabe, a Junajted mu je poklonio Sančeza samo da ga se reši sa platnog spiska. Njih četvorica su „pojeli“ onih 30.000.000 evra uštede na platnom spisku. Bio je Konte spreman na kraju da žrtvuje Škrinijara, pa čak i Eriksena, da bi dobio Kantea, ali se računica nije poklopila. Na kraju nije došao ni rezervni špic pošto se šuškalo o Žervinju. Utisak je da je Inter jači nego lane, ali ne i da se pojačao onako kako je želeo.

Došli: Ašraf Hakimi (Real Madrid, 40.000.000), Aleksandar Kolarov (Roma, 1.500.000), Arturo Vidal (Barselona, bez obeštećenja), Mateo Darmijan (Parma, 2.500.000) Dalbert (Fiorentina, kraj pozajmice), Žoao Mario (Lokomotiva Moskva, kraj pozajmice), Ivan Perišić (Bajern, kraj pozajmice), Aleksis Sančez (Mančester Junajted, otkup bez obeštećenja), Stefano Sensi (Sasuolo, 20.000.000 otkup pozajmice), Nikolo Barela (Kaljari, 25.000.000 otkup pozajmice), Andrea Pinamonti (Đenova, 8.000.000), Darijan Maleš (Lucern, 2.500.000), Jonuc Radu (Parma, kraj pozajmice)

Otišli: Mauro Ikardi (PSŽ, 50.000.000 otkup pozajmice), Viktor Mozes (Čelsi, kraj pozajmice), Kristijan Biragi (Fiorentina, kraj pozajmice), Jan Karamo (Parma, 8.000.000, otkup pozajmice), Andrea Palaci (Monca, 2.000.000), Valentino Lazaro (Borusija Menhengladbah, pozajmica), Dijego Godin (Kaljari, bez obeštećenja), Antonio Kandreva (Sampdorija, pozajmica), Borha Valero (Fiorentina, bez obeštećenja), Sebastijano Espozito (SPAL, pozajmica), Darijan Maleš (Đenova, pozajmica), Lusijen Agume (Specija, pozajmica)

ATALANTA

Aleksej Mirančuk (©AFP)

Očekivalo se „čerupanje“ hita Serije A i Lige šampiona iz prošle sezone. Međutim, klub iz Bergama je pokazao snagu i ozbiljnost pa sa još jačim timom ulazi u novu sezonu. Iako su zaradili ogroman novac od prodaja igrača i rezultatskih uspeha u proteklih nekoliko sezona, Orobići su pažljivo trošili novac ovog leta. Na kraju su se debelo pojačali i pride zaradili novac. Zadržali su skoro ceo tim iako su Zapata, Gomez, Gosens i drugi bili na meti bogatijih klubova. Prodat je samo desni bek Kastanj u Lester za lepe pare, ali se to neće osetiti jer inače delio minutažu sa sjajnim Hateburom, a dovedene su čak dve alternative. Pričalo se o Zapakosti i Karsdorpu, ali su oni bili preskupi pa je klub rešio da dovede Pićinija iz Valensije. Ispostavilo se da je Pićinijevo stanje sa povredama ozbiljnije nego što se mislilo pa je u finišu pijace doveden i Depaoli iz Sampdorije za svaki slučaj. Legle su pare od otkupa Manćinija i Beriše koje je Atalanta uložila u argentinskog štopera Kristijana Romera, Juventusovog igrača na pozajmici u Đenovi. On bi mogao da bude otkriće sezone. Odlučeno je da klub dodatno ojača napad zbog borbe na više frontova i ludačkog tema koji Gasperini forsira i igračima nije lako da ga izdrže. Ali i izbog neizvesnosti oko Iličićevog psihičkog stanja. Kupljeni su sjajni Aleksej Mirančuk iz Lokomotive i Sem Lamers iz PSV Ajndhovena za kojeg je klupski skauting procenio da će tek da eksplodira. Sada Gasp sada ima više opcija u napadu. Otkupljen je i Pašalić od Čelsija, a levi bok je pojačan Mohikom iz Đirone koji će odmarati Gosensa. Razmišljali su u Bergamu o još jednom centralnom veznom koji bi rasteretio De Rona, ali nisu morali da kupuju već su vratili talentovanog Pesinu koji je blistao na pozajmici u Veroni. Raspitivali su se za Brekala iz Volfzburga i Arita iz Šalkea, ali nisu hteli da ih preplaćuju i ruše platnu hijerarhiju u svlačionici. Zadržali su limit plata na ispod 2.000.000 evra po sezoni izuzev kapitena Gomeza koji je odbio faraonski ugovor u Arabiji. Treba očekivati da lansiraju još neke dete iz svoje sjajne omladinske škole, a imaju i mnogo mladih igrača koji će se razigravati po pozajmicama, pa je i to kapital za budućnost. Na kraju je došla jagoda na šlag. Kao grom iz vedra neba je odjeknula vest da je Mančester Junajted platio 40.000.000 evra (uključeno bonusi) za tinejdžera Amada Traorea (seli se u januaru) koji skoro da nije ni igrao za prvi tim. Neverovatno, ali Atalanta je za šest meseci na klincima Kuluševskom i Traoreu inkasirala 75.000.00 evra, a da nije ni morala da ih forsira u prvom timu. Ali to je taj Atalantim čuveni skauting. Sjajan prelazni rok Boginje provincije. Po nama, pobednik prelaznog roka u Seriji A.

Došli: Mario Pašalić (Čelsi, 15.000.000 otkup pozajmice), Aleksej Mirančuk (Lokomotiva Moskva, 14.500.000), Sam Lamers (PSV, 9.000.000), Kristijan Pićini (Valensija, pozajmica), Simone Muratore (Juventus, 7.000.000), Mateo Pesina (Verona, kraj pozajmice), Kristijan Romero (Juventus, pozajmica 2.000.000), Johan Mohika (Đirona, pozajmica 500.000), Fabio Depaoli (Sampdorija, pozajmica).

Otišli: Timoti Kastanj (Lester, 24.000.000), Đanluka Manćini (Roma, 13.000.000 otkup pozajmice), Etrit Beriša (SPAL, 3.500.000), Marko Dalesandro (SPAL, 3.000.000), Ebrima Koli (Verona, 1.000.000 pozajmica), Federiko Matijelo (Specija, pozajmica), Lenart Čibora (Đenova, pozajmica), Nikolas Has (Empoli, pozajmica), Simone Muratore (Ređana, pozajmica), Raul Belanova (Peskara, pozajmica), Arkadijuš Reka (Krotone, pozajmica)

LACIO

Kao i obično, Klaudio Lotito se potrudio da zadrži nosioce igre i da kupuje samo ono što je jeftino i neophodno. U prvom je definitivno uspeo. Ali to njegovo cenkanje ga je koštalo dolaska Davida Silve. Pravim pojačanjem možda može da se nazove samo alžirski levi bek Fares iz SPAL-a jer je ta pozicija bila rak rana Nebeskoplavih. Preko potrebni štoper je na kraju Vesli Hud koji se vratio iz Sautemptona. Ali nije to više onaj igrač od pre nekoliko godina, pa je zato samo pozajmljen. Došao je kao utešna nagrada popto je Lacio izvisio za Kumbulu. U špic je doveden Murići iz Fenera kao neophodna alternativa Imobileu koji će sada moći nekad da odmori. Ali ovo pojačanje izaziva mnogo skepse. Plaćen je previše za Lotitov stil poslovanja s obzirom da nije proveren igrač i biće omča oko vrata direktoru Tareu koji je insistirao na njemu. Borha Majoral je delovao kao bolje rešenje. Iznenađenje je dolazak Andreasa Pereire iz Junajteda na pozajmicu, ali ima nekog smisla jer je vezni red vapio za svežom krvi. Naravno, otkupna kaluzula od 27.000.000 evra verovatno neće biti iskorišćena osim ako Brazilac ne „poludi“ i ne zabeleži „dabl-dabl“ učinak. Preveliki naivci sede u Mančester Junajtedu ako misle da će im Klaudio Lotito platiti 27.000.000 evra. Nije nikad nikome do sada... Mada mu se mora čestitati kako se sa platnog spiska rešio škarta poput Lukakua, Adekanjea, Jonija, Valasa, a inkasirao je i desetak miliona za nepotrebne Berišu i Badelja. Još da se rešio katastrofalnog Bastosa, bio bi to primer remek dela kako klub pravi čistku suvišnih igrača. Za to zaslužuje pohvale. Ali pojačanja... Kao i uvek. Cicija. A čeka ga Liga šampiona.

Došli: Vedat Murići (Fenerbahče, 17.500.000), Pepe Reina (Milan, bez obeštećenja), Gonsalo Eskalante (Eibar, bez obeštećenja), Mohamed Fares (SPAL, 8.000.000), Vesli Hud (Sautempton, pozajmica), Andreas Pereira (Mančester Junajted, pozajmica).

Otišli: Valon Beriša (Rems, 4.300.000), Milan Badelj (Đenova, 5.000.000), Joni (Osasuna, pozajmica), Bobi Adekanje (Kadiz, pozajmica), Žordan Lukaku (Antverpen, pozajmica), Valas (Malatija, bez obeštećenja)

ROMA

Nije to tako loše kao što je izgledalo u jednom trenutku. Romi je dve nedelje pred kraj prelaznog roka pretila katastrofa jer ništa nije uspevala da završi. Na kraju je uspela da se pojača. Ali to ima veze i sa promenom vlasništva tokom leta i nedostatka vremena da zaživi nova klupska politika. Za početak, Roma je inkasirala oko 40.000.000 evra od prodaja igrača koji su bili na pozajmicama (Šik, Defrel, Gonalon) i sav taj novac investirala u otkup Veretua, Manćinija i Pereza. Čini se da je to dobro odradila. Dobila je iskusne Pedra i Mihitarjana za džabe, a dolasci mladih snaga Kumbule i Majorala bude optimizam. A u trileru poslednjih minuta prelaznog roka je napokon uspela da otkupi i Krisa Smolinga od Mančester Junajteda. Under, Klajvert i Florenci su poslati na pozajmice koje će verovatno biti otkupljene, mada nam se čini da Roma nije dovoljno verovala u njih i da bi mogla da zažali jednog dana. Ključni problem Rome ovog leta je bio kako da rastereti platni listing. Uspela je da se reši Kolarova i Perotija, ali ne i još nekih nepotrebno visokih ugovora sa platnog spiska (Pastore, Pau Lopez, Facio, Karsdorp). Takođe, nije uspeo plan da Džeka zameni mlađi i jeftiniji Milik. Snovi poput Depaja, Toreire ili El Šaravija su ostali nedosanjani. Ali ovo je bilo leto tranzicije. Na zimu očekujemo još jednu malu čistku i onda novi početak narednog leta. S obzirom na situaciju u klubu, solidan prelazni rok Vučice.

Došli: Žordan Veretu (Fiorentina, 16.000.000 otkup pozajmice), Đanluka Manćini (13.000.000 otkup pozajmice), Karles Perez (Barselona, 11.000.000 otkup pozajmice), Henrik Mhitarjan (Arsenal otkup pozajmice bez obeštećenja), Kris Smoling (Mančester Junajted, 15.000.000), Pedro (Čelsi, bez obeštećenja), Maraš Kumbula (Verona, pozajmica 3.000.000), Borha Majoral (Real Madrid, pozajmica 2.000.000).

Otišli: Patrik Šik (Bajer Leverkuzen, 26.500.000), Gregoa Defrel (Sasuolo, 9.000.000 otkup pozajmice), Maksim Gonalon (Granada, otkup pozajmice), Džengiz Under (Lester, pozajmica 3.000.000), Aleksandar Kolarov (Iner, 1.500.000), Alesandro Florenci (PSŽ, pozajmica 1.000.000), Džastin Klajvert (Lajpcig, pozajmica, 1.000.000), Dijego Peroti (Fenerbahče, bez obeštećenja), Mert Četin (Verona, pozajmica), Robin Olsen (Everton, pozajmica), Danijel Fuzato (Žil Visente, pozajmica), Davide Zapakosta (Čelsi, kraj pozajmice), Nikola Kalinić (Atletiko Madrid, kraj pozajmice).

MILAN

Milan je zarađivao u ovom prelaznom roku?! Kada se podvuče crta, ostali su u plusu oko 35.000.000 evra. I na tome im niko neće čestitati. Niti treba. Ali američki fond Eliot i njihov čovek Ivan Gazidis na čelu klubu se zanimaju samo za brojke pošto im fudbal baš i nije polje u koje se razumeju. Paolu Maldiniju su bile vezane ruke ovog leta jer mu je budžet za pojačanja iznosio oko 20.000.000 evra. Milanov prvi cilj je bio da rastereti budžet. Na platama Bilje, Reine i Bonaventure su uštedeli 15.000.000 evra. Otkupnine Susa, Andrea Silve i Gomeza su im donele 35.000.000 evra, a prodaje Pakete i Rodrigeza još 23.000.000. Za te pare su uspeli da otkupe Rebića, Kjera i Salemakersa, dovedu Tonalija kroz pozajmicu koja će u budućnosti biti otkupljena i daju novi visok ugovor Ibrahimoviću. Jedino zaista kupljeno pojačanje je neprovereni Hauge iz Boda, ali on je doveden za sitne pare i nije nikakva garancija. Pozajmljeni su Braim Dijaz i Dalot ali bez prava otkupa što dovoljno govori na šta je Milan spao u vrhu evropskog fudbala. Očajnički su pokušavali da dovedu štopera u finišu (Milenković, Fofana, Simakan, Nastasić, Tomijasu, Ajer, Ridiger...) ali nisu mogli da ponude više od 15.000.000 evra. Na kraju su makar potrošili novac na plaćanje privatnog aviona za Strazbur poslednjeg dana prelaznog roka verujući da će im Francuzi prodati Simakana. Tanka klupa i nedolazak preko potrebnih pojačanja će vrlo brzo da isplivaju na površinu tokom sezone. Dok ne dobije nove vlasnike, Milan ne može da se nada nekim srećnijim vremenima. Sa Gazidisom sreće nema. Osim ako Pioli i mladi tim Rosonera ne nadmaše svoje limite. Prepušteni su sami sebi.

Došli: Sandro Tonali (Breša, pozajmica 10.000.000), Aleks Salemakers (Anderleht, 3.500.000 otkup pozajmice), Simon Kjer (Sevilja, 3.500.000 otkup pozajmice), Ćiprijan Tatarušanu (Lion, 500.000), Pjer Kalulu (Lion B, 480.000), Braim Dijaz (Real Madrid, pozajmica), Ante Rebić (Ajntraht, ? otkup pozajmice), Alen Halilović (Herenven, kraj pozajmice), Jens Peter Hauge (Bodo, 5.000.000), Diogo Dalot (Mančester Junajted, pozajmica)

Otišli: Lukas Paketa (Lion, 20.000.000), Suso (Sevilja, 24.000.000 otkup pozajmice), Andre Silva (Ajntraht, 9.000.000 otkup pozajmice), Dijego Laksal (Seltik, pozajmica), Gustavo Gomez (Palmeiras, 2.000.000 otkup pozajmice), Rikardo Rodrigez (Torino, 3.000.000), Pepe Reina (Lacio, bez obeštećenja), Lukas Bilja (Karagumruk, bez obeštećenja), Đakomo Bonaventura (Fiorentina, bez obeštećenja), Alesandro Plicari (Ređina, pozajmica), Asmir Begović (Bornmut, kraj pozajmice), Alen Halilović (raskid ugovora).

NAPOLI

Viktor Osimen u Napulju

Napoli je po nama jedan od pobednika prelaznog roka. Zadražli su Kulibalija i celu poslednju liniju koju su pride pojačali Rahmanijem. Transfer bomba je bio Osimen iz Lila koji je zvanično koštao 70.000.000 evra. Ali zahvaljujući De Laurentisovom „muljanu“ sa Lilom i duvanjem cena još trojici igrača, ovaj transfer suštinski iznosi 85.000.000 evra. Odakle? Veći deo je pokriven otkupima pozajmljenih igrača koji Napoliju nisu bili potrebni poput Inglezea, Verdija, Roga, Kirikeša, Sepea, Grasija, Tonelija... Videćemo da li je Nigerijac vredan svega toga ili bi mogao da postane još jedno „naduvano“ pojačanje iz francuskog fudbala koje u jačoj konkurenciji ne sija istim sjajem. Za sada je dobro krenuo, ali ogroman je to novac koji valja opravdati. Pored njega, u napad je došao i razbijač Petanja koji je kaparisan još zimus pa Napolitanci baš imaju bogat ofanzivni arsenal. Pride su im ostali Milik i Ljorente koji su celo leto terani iz kluba i njihov ostanak najveći kiks sportskog menadžmenta. Od bitnih igrača su otišli Alan i Kaljehon kojem je istekao ugovor, ali su te pozicije dobro pokrivene i na kraju je umesto Brazilca stigao i Bakajoko. Napoli je definitivno jači nego prošle sezone, a prelazni rok je završio u plusu od preko 40.000.000 evra. Plus će i sledećeg leta zarađivati od nekih igrača sa pozajmica.

Došli: Viktor Osimen (Lil, 70.000.000), Tjemue Bakajoko (Čelsi, pozajmica 2.000.000), Andrea Petanja (SPAL, kraj pozajmice), Amir Rahmani (Verona, kraj pozajmice)

Otišli: Alan (Everton, 25.000.000), Hose Kaljehon (Fiorentina, bez obeštećenja), Simone Verdi (Torino, 20.000.000 otkup pozajmice), Roberto Ingleze (Parma, 18.000.000 otkup pozajmice), Vlad Kirikeš (Sasuolo, 9.000.000 otkup pozajmice), Marko Rog (Kaljari, 13.000.000 otkup pozajmice), Alberto Grasi (Parma, 6.900.000 otkup pozajmice), Orestis Karnezis (Lil, 5.000.000), Luiđi Liguori (Lil, 5.000.000), Kaludio Manci (Lil, 5.000.000), Luiđi Sepe (Parma, 4.580.000 otkup pozajmice), Lorenco Toneli (Sampdorija, 2.500.000 otkup pozajmice), Sebastijano Luperto (Krotone, pozajmica 500.000), Amin Junes (Ajntraht, pozajmica), Amato Ćičireti (Kjevo, pozajmica), Adam Una (Kaljari, pozajmica), Zinedin Mašaš (Venlo, pozajmica), ’

SASUOLO

Sasuolo je zadržao Žeremija Bogu pred naletima Napolija, Sevilje i Rena i Manuela Lokatelija kojeg je želeo Juventus, tražeći previsokih po 40.000.000 evra za svakog od njih. I to je najveća pobeda Neroverda u ovom prelaznom roku. Zadržali su i ostatak ekipe iz prošle sezone, skoro ceo tim je ostao isti. Samo od igrača koje su pozajmili prošle sezone i sada naplatili njihov otkup pozajmica su prihodovali 46.000.000 evra, a nešto više od polovine te sume im je bilo dovoljno da otkupe igrače koji su zadovoljili kod njih na pozajmicama. Na kraju je sve ostalo u znaku pozajmice pošto je najveće pojačanje stiglo na taj način – Maksim Lopez iz Marselja. Mnoge talente je Sasuolo vratio na pravi put i relansirao, pa bi sa tako moglo da bude i sa nekadašnjim supertalentom francuskog fudbala.

Došli: Gregoa Defrel (Roma, 9.000.000 otkup pozajmice), Vlad Kirikeš (Napoli, 9.000.000 otkup pozajmice), Filipo Romanja (Kaljari, 4.500.000 otkup pozajmice), Kan Ajhan (Fortuna Dizeldorf, 2.500.000), Lukaš Haraslin (Lehija, 1.500.000), Jorgos Kirijakopulos (Asteras, 1.200.000), Federiko Riči (Specija, kraj pozajmice), Nikolas Skjapakase (Atletiko Madrid B, 1.300.000), Maksim Lopez (Marselj, pozajmica).

Otišli: Alfred Dankan (Fiorentina, 15.000.000 otkup pozajmice), Pol Lirola (Fiorentina, 11.000.000 otkup pozajmice), Stefano Sensi (Inter, 20.000.000 otkup pozajmice), Frančesko Kasata (Đenova, 7.000.000 otkup pozajmice), Alesandro Tripaldeli (Kaljari, 3.000.000), Kuma Babakar (Alanja, pozajmica), Đanluka Skamaka (Đenova, pozajmica), Đanđakomo Manjani (Verona, pozajmica), Luka Maciteli (Piza, pozajmica), Jens Odgard (Lugano, pozajmica), Davide Fratezi (Monca, pozajmica), Marko Sala (SPAL, pozajmica)

VERONA

Ivan Ilić

Najprijatnije iznenađenje prošle sezone je za letnji prelazni rok počelo da se sprema još u januaru. Tada su ugovorili letnje transefere Rahmanija i Amrbata, a bilo je jasno da neće zadržati ni talentovanog štopera Maraša Kumbulu. Njih trojica su im doneli blizu 50.000.000 evra, a klub ovog leta nije potrošio ni 15.000.000 na nove igrače. Sjajni Pesina se vratio u Atalantu pa je Verona tako izgubila četiri mnogo bitna igrača iz startnih 11. Klub je reagovao dovođenjem gomile skromnih, nepoznatih i jeftinih pojačanja kao što je uradio i pre godinu dana kada je pogodio. Najzvučnije pojačanje je stiglo poslednjeg dana – Atletiko Madrid im je pratkično poklonio Nikolu Kalinića samo da ga se reši. Benasi i Čekerini iz Fiorentine su solidna prvoligaška pojačanja, kao i češki vezista Antonjin Barak koji je oživeo karijeru u Lećeu. Sve ostalo je kocka i rizik sa mladim talentima poput Vijere, Amionea, Ilića, Riega, Kolija, Četina, Favilija, Salseda... Neko od njih će da eskplodira. Mi se kladimo na na Ilića, Kolija i Četina.

Došli: Nikola Kalinić (Atletiko Madrid, 1.800.000), Ronaldo Vijeira (Sampdorija, pozajmica 750.000), Bruno Amione (Belgrano, 1.700.000), Adrijan Tamez (Nica, 3.500.000), Kevin Rieg (Cirih, 2.000.000), Koraj Ginter (Đenova, 2.000.000), Ebrima Koli (Atalanta, pozajmica 1.000.000), Ivor Pandur (Rijeka, 900.000), Emanuel Badu (Udineze, 800.000), Mert Četin (Roma, pozajmica), Ivan Ilić (Mančester Siti, pozajmica), Marko Benasi (Fiorentina, pozajmica), Antonjin Barak (Udineze, pozajmica), Andrea Favili (Đenova, pozajmica), Luiđi Vitale (Specija, kraj pozajmice), Antonio Di Gaudio (Specija, kraj pozajmice), Antonino Raguza (Specija, kraj pozajmice), Mikele Vano (Karpi, 500.000), Đanđakomo Manjani (Sasuolo, pozajmica), Federiko Čekerini (Fiorentina, pozajmica)

Otišli: Maraš Kumbula (Roma, pozajmica 3.000.000), Luka Marone (Krotone, 1.000.000), Fabio Borini (bez obeštećenja), Đampaolo Pacini (bez obeštećenja), Mateo Pesina (Atalanta, kraj pozajmice), Sofjan Amrabat (Fiorentina, kraj pozajmice), Valentan Eserik (Fiorentina, kraj pozajmice), Lajam Henderson (Leće, 1.000.000), Salvatore Boketi (Peskara, pozajmica), Marijuš Stepinski (Leće, pozajmica), Antonino Raguza (Breša, pozajmica).

FIORENTINA

Da je Fiorentina u finišu pijace dovela Milika ili Pjonteka u špic, bio bi to savršen prelazni rok Viole. Ovako, fali im pouzdan gol igrač što Kutrone i Vlahović još nisu. Ipak, i bez „devetke“ bio je ovo dobar prelazni rok za Violu. Kjezu, kojem je ugovor isticao za dve godine, su prodali za 60.000.000 evra (uključeni bonusi) Juventusu, a rizikovali su da zadrže Milenkovića i odbijali sve ponude ispod 40.000.000 evra. Zadržali su i Pecelju, a Martinez Kvarta iz Rivera je sjajno pojačanje i dodatno će stabilizovati odbranu. Nisu imali previše novca za kupovine jer su morali da plate 37.000.000 evra za otkup zimskih pozajmica, ali su zato uboli sjajna pojačanja bez obeštećenja: Bonaventura, Borha Valero i Kajlehon. Priključilo se i zimsko pojačanje Amrabat, a treba očekivati da ovo bude sezona afirmacije za Kristijana Kuamea koji se potpuno oporavio od teške povrede. Osim Kjeze im nije otišao niko bitan, a nedosanjan san je ostao Lukas Toreira koji je bio na pragu potpisa pre nego što je Atletiko ušao u igru.

Došli: Martinez Kvarta (River Plejt, 7.000.000) Alfred Dankan (Sasuolo, 15.000.000 otkup pozajmice), Pol Lirola (Sasuolo, 11.000.000 otkup pozajmice), Kristijan Kuame (Đenova, 11.000.000 otkup pozajmice), Đakomo Bonaventura (Milan, bez obeštećenja), Borha Valero (Inter, bez obeštećenja), Hose Kaljehon (Napoli, bez obeštećenja), Anotnio Bareka (Monako, pozajmica), Sofjan Amrabat (Verona, kraj pozajmice), Valentan Eserik (Verona, kraj pozajmice), Kristijan Biragi (Inter, kraj pozajmice), Kevin Prins Boateng (Bešiktaš, kraj pozajmice)

Otišli: Federiko Kjeza (Juventus, pozajmica 10.000.000), Žordan Veretu (Roma, 16.000.000 otkup pozajmice), Đovani Simeone (Kaljari, 12.000.000 otkup pozajmice), Rikardo Sotil (Kaljari, pozajmica), Marko Benasi (Verona, pozajmica), Brajan Dabo (Benevento, 1.200.000), Aleksa Terzić (Empoli, pozajmica), Kevin Agudelo (Đenova, kraj pozajmice), Siril Tero (istekao ugovor), Dalbert (Inter, kraj pozajmice), Rašid Gezal (Lester, kraj pozajmice), Kevin Prins Boateng (Monca, pozajmica), Federiko Čekerini (Verona, pozajmica).

PARMA

Parmin prelazni rok može da se podeli na dva dela: Sam početak i sam kraj. Na početku su samo otkupljivali igrače koji su bili kod njih na pozajmici poput Inglezea, Karamoa, Grasija, Sepea, Kurtića... Kupili su Pecelu iz Udinezea i mirovali nedeljama do finiša pijace, a onda je usledila serija potpisa iz inostranstva. Kupili su gomilu talenata sa svih strana sveta. Stigli su rumunski napadač Mihaila, bek Busi iz Šarlroe, tinejdžer Som iz Ciriha, Argentinci Valenti i Bruneta, Osorio iz Porta, Siprijan iz Nice... Većina ih je mlađa od 22 godine i to će biti sveža krv koja je bila potrebna iskusnom sastavu Krstaša. Kada se podvuče crta, Parma je ovog leta potrošila preko 80.000.000 evra što znači da polaže velike nade u pomenute mladiće koji su na Čizmu stigli kao anonimusi. Valjda oni svi zajedno mogu da nadoknade odlazak Dejana Kuluševskog koji je pre godinu dana poput njih stigao na mala vrata i ekksplodirao. Osim njega i Darmijana, nije bilo nekih bitnijih odlazaka, tako da bi Parma trebalo da bude makar na nivou od lane. A ako sva ova inostrana pojačanja eksplodiraju, možda i bolja...

Došli: Valenstin Mihaila (Univerzitatea, 8.000.000), Maksim Busi (Šarlroa, 7.500.000), Simon Som (Cirih, 6.500.000), Jordan Osorio (Porto, 4.000.000), Huan Bruneta (Lanus, pozajmica 1.000.000), Vilan iprijan (Nica, pozajmica 1.500.000), Roberto Ingleze (Napoli, 18.000.000 otkup pozajmice), Jan Karamo (Inter, 8.000.000 otkup pozajmice), Luiđi Sepe (Napoli, 4.580.000 otkup pozajmice), Alberto Grasi (Napoli, 6.900.000 otkup pozajmice), Đuzepe Pecela (Udineze, 6.450.000 otkup pozajmice), Ernani (Zenit, 4.480.000 otkup pozajmice), Jasmin Kurtić (SPAL, 3.500.000 otkup pozajmice), Lautaro Valenti (Lanus, pozajmica),

Otišli: Dejan Kuluševski (Juventus, kraj pozajmice), Hose Mačin (Monca, 4.000.0000 otkup pozajmice), Mateo Darmijan (Inter, 2.500.000), Luka SIligardi (Krotone, pozajmica), Antonino Barila (Monca, ?), Luka Zamparo (Ređana, 300.000), Jonuc Radu (Inter, kraj pozajmice), Đanluka Kaprari (Sampdorija, kraj pozajmice), Vasko Ređini (Sampdorija, kraj pozajmice),

BOLONJA

Mrtvo more u Bolonji ovog leta iako je delovalo da će biti ludo. Pokušali su na početku prelaznog roka da ubede Zlatana Ibrahimovića, ali je on ipak ostao u Milanu. I to je bilo skoro sve od Bolonje u ovom prelaznom roku. Doveli su talentovanog škotskog beka Hikija, a priključio im se i maldi Vinjato kojeg su zimus kaparisali. Inače, obojicu igrača je prethodnih godina ozbiljno pratio Bajern i razmišljao da ih dovede. Besplatno je došao iskusni De Silvestri iz Torina i to je to. Poslednjeg dana pijace su im odbijene ponude za Todiboa i Lijanka. Odluka da ne kupe centarfora bi mogla skupo da ih košta. Doduše, nije bilo ni bitnih odlazaka. Glatko su odbili Milanovih 15.000.000 evra za štopera Tomijasua. Krejči, Destro, Donsa, Bani ili Falčineli su igrači na koje klub i trener Mihajlović nisu ozbiljno računali. Malo je iznenađenje je što su u finišu pijace pustili talentovanog Džuvaru na pozajmicu u Boavistu.

Došli: Lorenco de Silvestri (Torino, bez obeštećenja), Aron Hiki (Harts, 2.000.000), Emanuel Vinjato (Kjevo, kraj pozajmice), Nehuen Pas (Leće, kraj pozajmice)

Otišli: Matija Destro (Đenova, bez obeštećenja), Ladislav Krejči (Sparta Prag, bez obeštećenja), Dijego Falčineli (Crvena zvezda, pozajmica), Gabrijele Korbo (Askoli, pozajmica), Godfrid Donsa (Rize, pozajmica), Matija Bani (Đenova, pozajmica), Musa Džuvara (Boavista, pozajmica).

UDINEZE

Pronto per cominciare Udinese!

Bella opportunità! Ci vediamo presto in campo!????????⚫️⚪️ pic.twitter.com/V0dbpj71VX — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) October 6, 2020

Sve skromnije poslovanje Udinezea prethodnih godina se ogleda i u sve skromnijim rezultatima. A čuveni skauting više ne radi kao nekad i ne iskopava fudbalsko zlato u Africi i Južnoj Americi. Udineze je ovog leta potrošio samo 3.500.000 evra na kupovinu neproverenog Makenga iz Nice i 1.000.000 evra za pozajmicu štopera Bonifacija iz SPAL-a. Udinezeova sreća je što je Votford ispao u Čempionšip pa je familija Poco rešila da na Friuli preusmeri Deulofeua, Puseta i Pereiru koji su ozbiljna pojačanja. Makar do sledećeg leta dok Poco ne vidi da li će se Votford vratiti u Premijer ligu. Lako mu je kada su oba kluba njegova. U istom smeru su išli i odlasci. Nekolicina malđih igrača je prosleđena u Votford. Jedini bitan odlazak je prodaja Fofane u Lans, a najbitnija stvar za Udineze ovog leta je da su zadržali Rodriga de Pola za kojeg je Lids nudio 25.000.000, a Zenit 30.000.000 evra. Bez njega bi zaista morali da stepe za goli život...

Došli: Žan Viktor Makengo (Nica, 3.500.000), Kevin Bonifaci (SPAL, pozajmica 1.000.000), Fernando Forestijeri (Šefild Venzdej, bez obeštećenja), Tolgaj Arslan (Fenerbahče, bez obeštećenja), Tomas Ouvedžan (AZ Alkmar, pozajmica), Nahuel Molina (Boka Juniors II, bez obeštećenja), Simone Skufet (Specija, kraj pozajmice), Injasio Puseto (Votford, pozajmica), Đerar Deulofeu (Votford, pozajmica), Rikardo Pereira (Votford, pozajmica).

Otišli: Seko Fofana (Lans, 8.500.000), Đuzepe Pecela (Parma, 6.450.000, otkup pozajmice), Emanuel Badu (Verona, 800.000), Rijad Bajić (Askoli, pozajmica), Svante Ingelson (Paderborn, pozajmica), Antonjin Barak (Verona, pozajmica), Fransisko Sijeralta (Votford, ?), Stipe Perica (Votford, ?), Andrija Balić (Dunajska Streda, ?), Lukas Teodorčik (Šarlroa, pozajmica), Vilijam Trost Ekong (Votford, pozajmica), Rajder Matos (Empoli, pozajmica)

KALJARI

Još jedno zanimljivo trabsfer leto za Sarde. Inter im je otkupio Barelu za 25.000.000 evra, a oni su novac iskoristili za otkupe Simeonea i Roga. Nažalost svih na Sardiniji se nisu dogovorili sa Interom oko otkupa Radže Najngolana koji se do poslednjih sati prelaznog roka nadao ostanku u Kaljariju. Ali je zato prilično odjeknuo dolazak drugog sardinijskog „zeta“. Kaljari je bez obeštećenja doveo zvučno ime Dijega Godina. Ogromno je to pojačanje za klimavu odbranu Sarda i mnogo bolje rešenje od iskusnog Kaćatorea. Pozajmice Sotila, Marina i Une su doneli dodatnu dozu klase, tehnike i brzine u veznom redu umesto Ćigarinija i Jonice. Bitna stvar je i da niko od nosilaca igre nije prodat. Iako je Žoao Pedro bio velika želja Torina, ostao je na Sardiniji gde raste u lokalnu legendu. Obratite pažnju i na ime Zito Luvumbo ove sezone. Mali bi mogao da bude iznenađenje... Kaljari može da bude zadovoljan prelaznim rokom.

Došli: Đovani Simeone (Fiorentina, 12.000.000 otkup pozajmice), Marko Rog (Napoli, 13.000.000 otkup pozajmice), Dijego Godin (Inter, bez obeštećenja), Alesandro Tripaldeli (Sasuolo, 3.000.000), Razvan Marin (Ajaks, pozajmica), Rikardo Sotil (Fiorentina, pozajmica), Gabrijele Zapa (Peskara, pozajmica), Zito Luvumbo (1. avgust, 1.000.000), Adam Una (Napoli, pozajmica).

Otišli: Nikolo Barela (Inter, 25.000.000 otkup pozajmice), Filipo Romanja (Sasuolo, 4.000.000 otkup pozajmice), Lukas Kastro (SPAL, 3.000.000 otkup pozajmice), Artur Jonica (Benevento, 1.000.000), Luka Ćigarini (Krotone, bez obeštećenja), Rafael (Specija, bez obeštećenja), Alesandro Dejola (Specija, pozajmica), Kiril Despodov (Ludogorec, pozajmica), Dijego Farijas (Spacija, pozajmica), Valter Birsa (bez obeštećenja), Fabricio Kaćatore (bez kluba), Robin Olsen (Roma, kraj pozajmice), Luka Pelegrini (Juventus, kraj pozajmice), Federiko Matijelo (Atalanta, kraj pozajmice), Alberto Paloski (SPAL, kraj pozajmice).

SAMPDORIJA

Mršavo... Da ne beše nekih pojačanja u finišu, prava katastrofa Đenovljana. Ovako, uspeli su poslednjih dana pijace da pozajme Keitu Baldea iz Monaka, Adrijena Silvu iz Lestera i Antonija Kandrevu iz Intera i izvuku stvar. Njih trojica su igrači koji prave neku razliku i predstavljaju pojačanja. Ipak, deluje da je Sampdorija slabija nego lane. Ostali su bez odličnog Linetija, a na kraju prelaznog roka i bez špica Bonacolija za kojeg nisu doveli zamenu što je posbeno glupo jer su pre toga prodali i Kaprarija. Otišli su bekovi Depaoli i Muru a prave zamene nisu stigle. Vikinzi Damsgard i Askildsen su kocka za koju niko ne zna da li će se isplatiti.

Došli: Mikel Damsgard (Nordsjeland, 6.500.000), Kristofer Askildsen (Stabek, 2.500.000 otkup pozajmice), Adrijen Silva (Lester, pozajmica), Keita Balde (Monako, pozajmica), Karlo Letica (Briž, pozajmica), Lorenco Toneli (Napoli, 2.500.000 otkup pozajmice), Tomas Auđelo (Specija, 1.500.000), Erik Đerbi (Juventus U23, 1.300.000), Mateo Stopa (Juventus, 1.000.000), Maja Jošida (Sautempton, otkup pozajmice bez obeštećenja), Antonio Kandreva (Inter, pozajmica), Valerio Vere (Verona, kraj pozajmice), Vasko Ređini (Parma, kraj pozajmice), Đanluka Kaprari (Parma, kraj pozajmice)

Otišli: Karol Lineti (Torino, 7.500.000), Đanluka Kaprari (Benevento, pozajmica 1.300.000), Nikola Muru (Torino, pozajmica), Andrea Bertolaći (bez obeštećenja), Federiko Bonacoli (Torino, pozajmica 1.500.000), Ronaldo Vijeira (Verona, pozajmica 750.000), Fabio Depaoli (Atalanta, pozajmica 600.000), Žilijen Šabo (Specija, pozajmica), Andrea Bertolaći (bez kluba)

TORINO

Ni očajna prošla sezona nije napravila dovoljan pritisak na gazdu Urbana Kaira da odreši kesu. Ispoštovao je trenera Đampaola sa njegovim bivšim đenovljanskim đacima Linetijem, Muruom i Bonacolijem. Doveo je nove bekove Vojvodu i Rodrigeza, ali nije bilo ništa od nekijih zvučnijih pojačanja koja je Toro navodno jurio. Podsetimo, želje su bili: Toreira, Gaston Ramirez, Žoao Pedro, Bilja, Bonaventura, Kalabrija, Andersen, Krunić, Vesino, Ingleze, King, Defrel, Gabijadini, Rafinja... Navijači su se nadali bar nekom od njih, ali su ostali iznevereni i dobili su Amira Gojaka iz zagrebačkog Dinama za kojeg nisu čuli. Na kraju je iz kluba otišao i Aleks Berenger. Prilično bedan prelazni rok torinskih Bikova.

Došli: Simone Verdi (Napoli, 20.000.000 otkup pozajmice), Karol Lineti (Sampdorija, 7.500.000), Mergim Vojvoda (Standard, 5.500.000), Rikardo Rodrigez (Milan, 3.000.000), Nikola Muru (Sampdorija, pozajmica), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Federiko Bonacoli (Sampdorija).

Otišli: Ola Aina (Fulam, pozajmica), Lorenco de Silvestri (Bolonja, bez obeštećenja), Lukas Boje (Elče, pozajmica), Aleks Berenger (Atletik Bilbao, 10.500.000), Ola Aina (Fulam, pozajmica 2.500.000), Jago Falke (Benevento, pozajmica), Kofi Điđi (Krotone, pozajmica).

ĐENOVA

Kao i uvek: Kao na autobuskoj stanici. Đenova mora da pozajmljuje, preprodaje, dovodi i vraća... Klub tako funkcioniše godinama. I ovog leta je bilo zanimljivo. Dovoljno je reći da su Pinamontija otkupili od Intera za 19.500.000 evra i potom mu ga prodali za 8.000.000?! Ali to je samo nastavak dugogodišnje čudne prakse Đenove i Intera da svaki finansijski fer-plej može da se izigra. Na kraju se Pinamonti vratio u Inter, a Đenova ga je zamenila Eldorom Šomurodovim koji ima nadimak „Uzbekistanski Mesi“. Šalu na stranu, ako se posle hladne Rusije aklimatizuje na Italiju i Seriju A, Šomurodov bi mogao da bude jedno od otkrića sezone. U napad su došli i talentovani Skamaka i povratnik Destro. Veza je pojačana mladim Kasatom i iskusnim Badeljom, a najveća pojačanja su stigla na bokove. Pozajmljeni su Pelegrini i Pjaca iz Juventusa i Zapakosta iz Čelsija. Bitnijih odlazaka osim Pinamontija nije bilo, tako da su Grifoni valja jači nego lane. Lepota sa Đenovom i prelaznim rokom je što nikada nije dosadno...

Došli: Frančesko Kasata (Sasuolo, 7.000.000 otkup pozajmice), Gabrijel Šarpentje (Spartaks Jurmala, 1.500.000), Matija Destro (Bolonja, bez obeštećenja), Davide Zapakosta (Čelsi, pozajmica), Luka Pelegrini (Juventus, pozajmica), Marko Pjaca (Juventus, pozajmica), Miha Zajc (Fenerbahče, pozajmica), Lenart Čibora (Atalanta, pozajmica), Milan Badelj (Lacio, 5.000.000), Džoel Asoro (Svonsi, pozajmica), Darijan Maleš (Inter, pozajmica), Matija Bani (Bolonja, pozajmica), Eldor Šomurodov (Rostov, 9.000.000), Đanluka Skamaka (Sasuolo, pozajmica),

Otišli: Kristijan Kuame (Fiorentina, 11.000.000 otkup pozajmice), Andrea Pinamonti (Inter, 8.000.000, kontraotkup), Đanluka Lapadula (Benevento, 4.000.000), Koraj Gunter (Verona, 2.000.000 otkup pozajmice), Sinan Gumuš (Fenerbahče, bez obeštećenja), Sebastijan Erikson (Geteborg, bez obeštećenja), Filip Jagjelo (Breša, pozajmica), Andrea Favili (Verona, pozajmica), Peter Ankersen (Kopenhagen, ?), Kevin Agudelo (Specija, pozajmica), Romulo (bez obeštećenja), Oska Hiljemark (Olborg, bez obeštećenja), Jago Falke (Torino, kraj pozajmice), Antonio Sanabria (Betis, kraj pozajmice), Antonio Bareka (Monako, kraj pozajmice), Adama Sumaro (Lil, kraj pozajmice), Kristijan Romero (Juventus, kraj pozajmice),

BENEVENTO

Od svih novajlija, Benevento se najbolje pojačao i nije ponovio grešku od pre tri godine kada je verovao da sa igračima iz Serije B može da izbori opstanak u eliti. Čim su obezbedili povratak u Seriju A, Veštice su krenule u seriju transfera. Prvi je stigao iskusni Kamil Glik iz monaka, potom je trebalo da potpiše Loik Remi ali je pao lekarske, a onda su usledili dolasci proverenih prvoligaških imena poput Lapadule, Jonice, Kaprarija, Daboa...I Jago Falke kao šlag na tortu. Sa ovim igračima, Benevento je više prvoligaška nego drugoligaška ekipa i trebalo bi da ostavi daleko bolji utisak nego u onoj traumatičnoj debitantskoj sezoni kada su bili predmet sprednje.

Došli: Đanluka Lapadula (Đenova, 4.000.000), Kamil Glik (Monako, 3.000.000), Đanluka Kaprari (Sampdorija, pozajmica 1.300.000), Artur Jonica (Kaljari, 1.000.000), Dam Fulon (Beveren, 500.000), Federiko Barba (Kjevo, pozajmica), Brajan Dabo (Fiorentina, 1.200.000), Jago Falke (Torino, pozajmica)

Otišli: Đanluka Di Kjara (Peruđa, 500.000 otkup pozajmice), Masimo Koda (Leće, bez obeštećenja), Žan Klod Bilong (Hataj, pozajmica), Samuel Armenteros (Al Fudžarija, bez obeštećenja), Brajt Đamfi (Ređana, bez obeštećenja), Oliver Kragl (Askoli, pozajmica), Pjetro Jemelo (Las Palmas, pozajmica).

KROTONE

Krotone je doveo gomilu igrača, ali malo njih garantuje bilo kakav uspeh. Većina su „mačke u džaku“. Malo je tu proverenih imena poput Ćigarinija ili Điđija. Kalabrezi su najveću opkladu bacili sa talentovanim Čileancem Luisom Rohasom, a očekuju dosta od Lisandra Magaljana koji se nije snašao u Ajaksu i Miloša Vulića iz Crvene zvezde. Međutim, nedostaje napadač koji bi mogao da postigne makar 10 golova. Rivije ne uliva mnogo poverenja. Krotone je i sa ovim pojačanjima više drugoligaški nego prvoligaški tim.





Došli: Luis Rohas (Univerzidad da Čile, 2.400.000), Kofi Điđi (Torino, pozajmica), Luka Marone (Verona, 1.000.000 otkup pozajmice), Jakopo Petrićone (Leće, 1.500.000), Sebastijano Luperto (Napoli, pozajmica 500.000), Miloš Vulić (Crvena zvezda, 800.000), Luka Ćigarini (Kaljari, bez obeštećenja), Emanuel Rivije (Kozenca, bez obeštećenja), Lisandro Magaljan (Ajaks, pozajmica), Andrea Rispoli (Leće, ?), Arkadijuš Reka (Atalanta, pozajmica), Pedro Pereira (Benfika, pozajmica), Denis Draguš (Standard, pozajmica), Eduardo Enrike (Sporting Lisabon, pozajmica), Luka Siligardi (Parma, pozajmica).

Otišli: Maksi Lopez (Sambenetedeze, bez obeštećenja), Andrea Barberis (Monca, bez obeštećenja), Samuel Armenteros (Benevento, kraj pozajmice), Marko Janković (SPAL, kraj pozajmice), Luka Marković (Crvena zvezda, pozajmica), Alberto Đerbo (Askoli, kraj pozajmice).

SPECIJA

Debitant u Seriji A je dovodio pojačanja „na kilo“ kako bi što jači ušao u istorijsku sezonu. Nisu imali mnogo novca za trošenje i zato su mnogo pozajmljivali. Kupljeni su samo Hajdukov štoper Ismajli i holandski golman Zut iz PSV Ajndhovena, a sve ostalo su bile pozajmice ili besplatni transferi. Pozajmljeni su iskusni poput beka Sale i napadača Farijasa, afirmisani poput Verdea ili Matjela, ali najviše je došlo mladih i talentovanih poput Agumea, Esteveza, Agudela, Šaboa... To vam dovoljno govori kakve su Specijine šanse. Ali makar će biti zanimljivi za gledanje. Za te mlade igrače je ovo idealna šansa da ozbiljno zakorače u prvoligaški fudbal.

Došli: Ardijan Ismajli (Hajduk, 2.500.000), Jerun Zut (PSV Ajndhoven, 1.500.000), Danijele Verde (AEK, pozajmica 200.000), Leo Sena (Atletiko Mineiro, pozajmica 300.000), Jakopo Sala (SPAL, bez obeštećenja), Rafael (Kaljari, bez obeštećenja), Kristijan Del’Orko (Sasuolo, pozajmica), Kevin Agudelo (Đenova, pozajmica), Nahuel Estevez (Estudijantes, pozajmica 250.000), Dijego Farijas (Kaljari, pozajmica), Alesandro Dejola (Kaljari, pozajmica), Lusijan Agume (Inter, pozajmica), Žilijen Šabo (Sampdorija, pozajmica)

Otišli: Tomazo Auđelo (Sampdorija, 1.500.000), Delano Burgzorg (Herakles, 290.000), Simone Skufet (Udineze, kraj pozajmice), Luiđi Vitale (Verona, kraj pozajmice), Antonio Di Gaudio (Verona, kraj pozajmice), Federiko Riči (Sasuolo, kraj pozajmice), Antonino Raguza (Verona, kraj pozajmice), Tobijas Rajnhart (Estudijantes, kraj pozajmice), Di Džej Bufondž (Breda, bez obeštećenja), Sven Gudjonsen (Odenze, kraj pozajmice), Sofijan Bidaui (bez obeštećenja), Mbala Nzola (Trapani, kraj pozajmice)