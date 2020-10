Godinama je važila za najjaču ligu planete. Međutim, korona virus kao da nigde nije udario jako kao na Pirinejima, pa je ovog leta osnovna ideja manje-više svih prvoligaša bila: kako potrošiti što manje. Hajde što je Premijer liga potrošila tri puta više novca od Španaca na pojačanja, ali u ovom prelaznom roku čak su i Italijani “šili” klubove La Lige. Španci su potrošili “svega” 411.800.000 evra na nove igrače. Premijerligaši čak 1.370.000.000 (tri nule više dakle), klubovi iz Serije A 768.840.000, a čak su ih i Francuzi preskočili sa 433.530.000 evra uloženih u novajlije.

Štaviše, čak pet španskih klubova nije dalo ni dinara: Real Madrid, Real Sosijedad, Valensija, Betis i Alaves. Međutim, daleko od toga da nije bilo zanimljivih poslova. Mada su oni najveći – Real i Barselona – zatajili. Ali smo zato dobili jedan megatransfer (Luis Suarez) i jednu užasnu ambicioznu Sevilju.

Pa da krenemo redom…

REAL MADRID

Dočekasmo i da Florentino Perez sakrije novčanik. Posle ozbiljnog troška od prošlog leta i ogromnog minusa zbog pandemije korona virusa “štednja” je bila glavna reč na stadionu “Santjago Bernabeu” ovog prelaznog roka, pa su tako jedina dva nova imena u Realu u stvari stara: Martin Edegard se godinu dana pre no što je planirano vratio sa pozajmice iz Real Sosijedada, a tu je opet i Alvaro Odriozola, veruje se, uz ograničenu minutažu. Pominjala su se doduše neka bombastična imena, recimo Kilijan Mbape i Frenki de Jong, ali Perez je sve vreme pričao da se ovog leta neće ulagati velike svote novca. I sve nam se čini da je samo pripremao teren za sledeće leto.

Mada, ima i ona teorija da je Real ovog leta suštinski gumicom izbrisao minus koji će u kasi izazvati korona virus. Jer procenjuje se da je Kraljevski klub u ovom prelaznom roku uštedeo 200.000.000 evra! Konačno se ratosiljao ugovora Gereta Bejla i Hamesa Rodrigeza, koji su Real svake sezone bruto koštali oko 40.000.000 evra. A kad na to dodamo Interovih 40.000.000 evra za Ašrafa Hakimija, pa Totenhemovih 30.000.000 za Serhija Regilona, Seviljinih 13.500.000 za Oskara Rodrigeza, te još 15.000.000 na igračima koji nisu bili ni u vidokrugu Zinedina Zidana poput Havija Sančeza, Horhe De Frutosa, Borhe Majorala i ostalih dolazimo do zaključka da se Real finansijski stabilizovao i tako sebi dao prostor da sledećeg leta opet krene u akciju ako se ispostavi da ovaj podmlađeni tim sa Vinisijusom Žuniorom, Edegardom i Lukom Jovićem ne bude igrao kako se očekuje. A taman i ako bude bio na nivou, već je vreme da Real razmišlja o budućnosti, jer Luka Modrić, Toni Kros, Karim Benzema, Serhio Ramos i ostali senatori neće moći večno da traju. Za kraj, dodajmo da se Zidan ipak opkladio u Jovića pre no u Majorala.

Došli (0 evra): Martin Edegard (Real Sosijedad), Alvaro Odriozola (Bajern Minhen);

Otišli (98.500.000): Ašraf Hakimi (Borusija Dortmund/40.000.000), Serhi Regilon (Totenhem/30.000.000), Oskar Rodrigez (Sevilja/13.500.000), Havi Sančez (Valjadolid/3.000.000), Horhe De Frutos (Levante 2.500.000), Dani Gomez (Levante/2.500.000), Takefusa Kubo (pozajmica, Viljareal/2.500.000), Alberto Soro (Granada/2.500.000), Borha Majoral (pozajmica, Roma/2.000.000), Braim Dijaz (Milan), Rejnijer (pozajmica, Borusija Dortmund), Hezus Valjeho (Granada), Luka Zidan (bez kluba).

BARSELONA

Seržinjo Dest (©AFP)

Najbolji dokaz koliki tektonski poremećaj može da izazove jedna utakmica. Đozep Marija Bartomeu je poludeo posle debakla u sudaru sa Bajernom u Ligi šampiona i krenuo u radikalne rezove. Negde usput je izgubio kompas. A Lionel Mesi ga je onda nagazio i sve je otišlo dođavola. Upinjao se Bartomeu da objasni kako ima dobar plan, ali kad se podvuče crta: Seržinjo Dest umesto Nelsona Semeda – to je bio jedini odgovor Bartomeua u “Mesi-je-besan” eri. Trinkao, Pedri, Mateuš Fernandeš, pa i Miralem Pjanić – čija se trampa za Artura Mela više smatra za finansijsku akrobaciju no kao fudbalski racionalan potez – svi su oni kaparisani još ranije. I ako se klinci iz škole ne pokažu kao već sada zreli za zvezdane visine – a tu se pre svega misli na Ansua Fatija i u mnogo manjoj meri Rikija Puća – biće ovo traumatična sezona za navijače Blaugrane.

Jer, nije Bartomeu uspeo da dovede Memfisa Depaja, iako je Luisa Suareza bez centa obeštećenja oterao u Atletiko što je potez koji ozbiljno konkuriše za status jednog od najnerazumnijih u istoriji fudbala. Nije, jer je Usman Dembele navodno odbio već dogovoren transfer u Mančester junajted. Nije Bartomeu doveo ni kvalitetnog štopera, a gledao je na sve strane, mada je od starta prva opcija bio Erik Garsija, iako je njegova partija u debaklu Mančester Sitija protiv Lestera naterala javnost da se zapita: da li je on zaista kvalitet za tim koji pretenduje na trofeje u svakom takmičenju koje igra? Navodno, poslednja ponuda sa sve bonusima dobacivala je do 18.000.000 evra, Siti je tražio celih 30.000.000. Nije Bartomeu uspeo ni da proda masno plaćenog Samjuela Umtitija, a veliko je pitanje i da li je posle katastrofalnog eksperimenta sa Kikeom Setjenom sada dobro izabrao kad je postavio Ronalda Kumana za šefa struke. Za Ivanom Rakitićem, Arturom Vidalom i Musom Vageom niko neće baš da plače, ali sve skupa čini se: Barselona je slabija nego lane. A čak nije ni u finansijskom plusu mada jeste drastično skratila platni bilans. Ako ništa drugo, konačno je otišao Arda Turan. Ozbiljno. Tek sad. Najslikovitiji primer Barsinog poslovanja u poslednjih pet godina.

Došli (124.000.000): Miralem Pjanić (Juventus/60.000.000), Trinkao (Braga/31.000.000), Seržinjo Dest (Ajaks/21.000.000), Mateus Fernadeš (Palmeiras/7.000.000), Pedri (Las Palmas/5.000.000), Filipe Kutinjo (Bajern), Karles Alenja (Betis), Žan Kler Todibo (Šalke), Huan Miranda (Šalke)

Otišli (124.500.000): Artur (Juventus/72.000.000), Nelson Semedo (Vulverhempton/30.000) Karles Perez (Roma/11.000.000), Mark Kukurelja (Hetafe/10.000.000), Ivan Rakitić (Sevilja/1.500.000), Arturo Vidal (Inter), Luis Suarez (Atletiko Madrid), Musa Vage (PAOK), Arda Turan (Galatasaraj).

ATLETIKO MADRID

Luis Suarez (©Reuters)

Da nije bilo lomova na stadionu Kamp Nou mogli bismo da kažemo da Atletiko ništa nije uradio kako bi ponovo postao konkurentan u šampionskoj trci. Ali, pravo s neba u naručje mu je pao Luis Suarez i mada to još ne funkcioniše idealno svakako je pojačanje koje će Jorgandžijama dati pravo da maštaju. Pride, čini se i da je bolje rešenje od Edinsona Kavanija, ma koliko on dobar bio. Problem je, međutim, što Atletiku fali i malo kreacije u veznom redu, a kako je tim finansijski nategnut do granice pucanja Dijego Simeone nije imao mnogo prostora da krene po neka atraktivna pojačanja. Umesto kreativca – Arsenalov Lukas Toreira da dodatno zategne. Kao odgovor na to što je Arsenal, pet sati pre isteka prelaznog roka, aktivirao izlaznu klauzulu i uzeo Jorgandžijama Tomasa Partija. Navodno, pobesneli su u Madridu zbog toga što ih o tome nisu obavestili ni Arsenal ni Parti, mada se čini da tu malo drame zbog javnosti. Jer vezista iz Gane je još od februara odbijao da potpiše novi ugovor, a Arsenal je celog leta najavljivao transfer i molio za pošteniju cenu. Dakle, nije baš toliko iznenađenje kako tvrde na stadionu Vanda Metropolitano.

Kako bilo, Janik Fereira Karasko je za 27.000.000 evra otkupljen od Dalijena, za otprilike duplu više i Alvaro Morata od Čelsija, pa je odmah prosleđen Juventusu na pozajmicu vrednu 10.000.000 evra koja će narednog leta verovatno prerasti u otkup za 45.000.000. Ni ovog puta Atletiko nije uspeo da se reši Tome Lemara, trenutno najvećeg problema u Simeoneovom sastavu. Nešto para u kasu uneli su Kajo Enrike i Santijago Arijas, dok je Jan Oblak dobio zamenu u iznenađujućem transferu Iva Grbića iz zagrebačke Lokomotive. Na kraju, utisak je da kao što Real čeka Vinisijusa, Edegarda i Jovića, tako i Atletiko čeka – Žoaoa Feliksa. Posle blede debitantske sezone on bi mogao da bude najveća dodatna snaga Jorgandžija ove sezone. Golovi su uostalom prošle sezone bili najveći problem Jorgandžija i ako ih Feliks i Suarez donesu moći ćemo da kažemo da je Atletiko napravio dobar posao.

Došli (63.000.000): Alvaro Morata (Čelsi/56.000.000), Janik Fereira Karasko (Dalijan/27.000.000), Ivo Grbić (Lokomotiva Zagreb/7.000.000), Luis Suarez (Barselona)

Otišli (8.000.000): Alvaro Morata (pozajmica Juventus/10.000.000 + 45.000.000), Kajo Enrike (Monako/8.000.000), Santijago Arijas (Bajer Leverkuzen/pozajmica 3.000.000) Antonio Adan (Sporting)

SEVILJA

Ako ćemo da merimo po Seviljinim standardima – prelaznog roka kao da nije ni bilo. Jer klub koji nas je navikao da svakog leta menja po desetak fudbalera ovog puta je bio poprilično tih. Uostalom, u Monćija ne treba sumnjati. Jedini pravi problem za Đulena Lopetegija je taj što u konkurenciji Totenhema jednostavno nije mogao da zadrži Serhija Regilona. Umesto njega je iz Sportinga za 10.500.000 evra došao Markos Akunja, dobar igrač, ali velike će kopačke morati da popuni jer je Regilon prošle sezone bio fantastičan. Ever Banega je zapucao po arapaske milione u Šabab, ali to se znalo, a pride je iz Barselone sa mašnicom stigao Ivan Rakitić tako da se čini da su Andalužani tu pokriveni. Možda i najveće pojačane mogao bi da predstavlja Oskar Rodrigez, Realovo dete koje je u poslednje dve sezone blistao na pozajmici u Leganjesu. Po broju golova iz prekida samo Mesi može da mu parira, a sada je konačno dobio klub koji bi mogao da ga lansira kao veliku zvezdu. Poslednjeg dana prelaznog roka iz Herte je za 4.000.000 evra stigao i štoper Karim Rekik, a za 12.000.000 levo krilo AZ Alkmara Usama Idrisi. Pride, ostali su i Žil Kunde i Dijego Karlos. Čini se: Sevilja je jača nego prošle sezone. I mnogi misle da bi sada mogla da se umeša u šampionsku trku.

Došli (69.500.000): Suso (Milan/24.000.000), Oskar Rodrigez (Real Madrid/13.500.000), Usama Idridi (AZ Alkmar/12.000.000), Markos Akunja (Sporting/10.500.000), Karim Rekik (Herta/4.000.000) Bono (Đirona/4.000.000), Ivan Rakitić (Barselona/1.500.000), Aleiš Vidal (Alaves)

Otišli (9.500.000): Serhio Riko (PSŽ/6.500.000), Simon Kjer (Milan/3.500.000), Ever Banega (Šabab), Roni Lopes (Nica), Serhi Regilon (Real Madrid), Giorgi Aburjanija (Ovijedo).

VILJAREAL

Huan Fojt (©Villarreal.es)

Na papiru, Viljareal je pobednik prelaznog roka. Jer ako je Atletiko “odžepario” Barselonu za Luisa Suareza, Žuta podmornica je Valensiju skinula do gole kože. Za mizerne pare otela im je kapitena Danija Pareha i Fransesa Kokelana, pride se otvorila za Pervisa Estupinjana i Votfordu dala 16.500.000 evra za levog beka što joj je bila kritična pozicija. Iz Reala je na pozajmicu stigao supertalentovani Takefusa Kubo i mada mu Unaj Emeri za sada šansu daje na kašičicu, od japanskog krila se mnogo očekuje. Huan Fojt je pristigao iz Totenhema da posle odlaska Alvara Gonzalesa u Marselj pojača konkurenciju na štoperskoj poziciji, pozajmica sa pravom otkupa za 15.000.000 evra koja trenutno deluje nerealno jer nije se on naigrao u Premijer ligi. Faliće Andre Zambo Angisa, šta god ko pričao imao je on ulogu na Madrigalu, ali ovo je bez sumnje kvalitetniji sastav od onog koji je prošlu sezonu završio u velikom stilu pod komandom Havijera Kaljehe. Nažalost po njega, Emerijev dolazak je još ranije dogovoren i to je najveća nepoznanica u Viljarealu. Da su tamo bili malo strpljiviji možda bi Kaljeha još sedeo na klupi. Valja ipak reći da je Bruno Sorijano otišao u penziju, a Santi Kazorla na Bliski istok, ali nisu ni mogli oni večno da traju.

Došli (32.900.000): Pervis Estupinjan (Votford/16.400.000), Franses Kokelan (Valensija/6.500.000), Heronimo Rulji (Real Sosijedad/5.000.000), Takefusa Kubo (Real Madrid/2.500.000), Horhe Kuenka (Barselona B/2.500.000) Dani Pareho (Valensija), Huan Fojt (Totenhem).

Otišli (26.450.000): Karl Toko Ekambi (Olimpik Lion/11.500.000), Enes Unal (Hetafe/9.000.000), Alvaro Gonzales (Olimpik Marselj/4.000.000), Akram Afif (Al Sad/1.000.000), Havi Ontiveros (Ueska/pozajmica 650.000), Andres Fernandes (Ueska/300.000), Santi Kazorla (Al Sad), Andre Zambo Angisa (Fulam), Horhe Kuenka (Almerija), Migel Anhel Leal (Groningen), Mario Gonzales (Tondela), Bruno Sorijano (penzija)…

HETAFE

Najveću stvar je Hetafe učinio zadržavši Hose Luis Bordalas, iako je on sam na kraju prošle sezone rekao da je ciklus završen i da je ekipi potrebno osveženje. Toga nije bilo u značajnoj meri. Mark Kukurelja je otkupljen od Barselone za 10.000.000 evra što je bio prioritet, mada je klub napustio 38-godišnji golgeter Horhe Molina, simbol Bordalasove vladavine na stadionu "Alfonso Perez". Njega bi trebalo da odmene Enes Unal (stigao iz Viljareala za 9.000.000) i Votfordov Kućo Ernandez. Klub su napustili i Ugo Duro i Kenedi, iz Atletika je na pozajmicu doveden supertalentovani ofanzivni vezni Viktor Moljeho, ali Hetafe je suštinski nastavio po starom. I pitanje je koliko će to Bordalasa držati srećnim. Nadao se on ponudi nećeg kluba, nije stigla, pa ni on nije imao izbora.

Došli (19.000.000): Mark Kukurelja (Barselona/10.000.000), Enes Unal (Viljareal/9.000.000), Kućo Ernandez (Votford), Dario Poveda (Atletiko Madrid), Ante Palaversa (Mančester Siti), Viktor Moljeho (Atletiko Madrid), Abdulaj Dijabi (Sporting).

Otišli (10.450.000): Hose Karlos Lazo (Almerija/4.000.000), Enrik Galjego (Osasuna/2.000.000), Ivan Aleho (Kadiz/2.000.000), Marvil Ndokit (Osijek/550.000), Vitorino Antunes (Sporting), Horhe Molina (Granada), Alvaro Himenez (Albasete), Filip Manojlović (UD Sanse), Fajsal Fažr (Sivas), Raul Karnero (Valjadolid)

REAL SOSIJEDAD

David Silva (©Reuters)

Navikli smo da Atletik Bilbao tihuje, ali od drugog baskijskog kluba smo očekivali malo više. Posebno zbog toga što Real Sosijedad nije pronašao zamenu za štopera Dijega Ljorentea, koji je za 20.000.000 evra otišao u Lids. Otišao je i Martin Edegard – protiv volje ljude iz San Sebastijana, ali ništa se oni nisu pitali kad je Real odlučio da skrati pozajmicu – mada zaslužuje klub pohvale na tome što je u naizgled beizlaznoj situaciji uspeo da adekvatno odgovori. Kao što je Atletiku u ruke pao Luis Suarez, Real Sosijedadu se dogodio – David Silva. Imao je sve dogovoreno oko prelaska u Lacio, Rimljani su pobesneli kad ih je prevario, navodno poslušavši želju supruge da se vrate da žive u Španiji. Na Pirinejima to baš i nije isticano kao tačno, ali to je i najmanje bitno, jedino važno je da je Real dobio igrača koji je u protekloj deceniji bio jedan od najboljih igrača Premijer lige. Pa nek je i u godinama, opasan je to vragolan. Bitno je i što su u San Sebastijanu ostali Mikel Ojarzabal, Mikel Merino, Aleksander Isak i Vilijan Žoze. Osetiće se odlazak Dijega Ljorentea, ali nije ovo loše. Uzdaće se i u talentovanog Martina Zubimendija.

Došli (0): David Silva (Mančester Siti)

Otišlli (25.250.000): Dijego Ljorente (Lids/20.000.000), Heronimo Rulji (Viljareal/5.000.000), Raul Navas (Osasuna/250.000), Martin Edegard (Real Madrid), David Zurutuza (penzija), Nais Đuara (Mirandes).

VALENSIJA

Mrtva trka Valensije i Barselone oko toga ko je ovog leta više nervirao navijače. Piter Lim, kotroverzni gazda Slepih miševa, nije čovek koji trpi drugačije mišljenje, pa je sekao po volji, dok ga je u javnosti pravdala ćerka Kim Lim poručivši navijačima da je to svakako klub ove singapurske porodice i da niko drugi nema pravo da se buni. Nije imao ni dugogodišnji kapiten Dani Pareho, bukvalno je oteran sa Mestalje, za sitan novac otišao je i Fransis Kokelan, ozbiljne pare ušle su u klub posle prodaja Rodriga Lidsu za 30.000.000 evra i Ferana Toresa Mančester Sitiju za 23.000.000. Poslednjih dana prelaznog roka silno su pokušavali da nekome uvale i Žofrija Kondogbiju i da dovedu Etjena Kapuea – tropa. Možda su finansijske knjige sredili, ali teren će da trpi, a ove pare – ko zna u čijim će džepovima da završe. Otišao je i Ezekijel Garaj, koji još traži klub. S druge strane, nijedan novajlija izuzev igrača koji su se vraćali sa pozajmica, pa je tako najznačajnije pojačanje – naš Uroš Račić. Već se spekuliše da bi Havi Grasija mogao da ode, jer mu uprava kluba nije dala ama baš ništa.

Došli (0): Uroš Račić (Famalikao), Aleks Kanteljes (Famalikao), Džejson (Hetafe), Aleks Blanko (Saragosa), Toni Lato (Osasuna), Aleks Karbonel (Fortuna Sitard)

Otišli (59.500.000): Rodrigo (Lids/30.000.000), Feran Tores (Mančester Siti/23.000.000), Fransis Kokelan (Viljareal/6.500.000), Dani Pareho (Viljareal), Havi Himenez (Albasete), Kristijano Pićini (Atalanta), Ezekijel Garaj (bez kluba), Haume Kosta (Viljareal), Alesandro Florenci (Roma)

ATLETIK BILBAO

Aleks Berenger (©Athletic Bilbao)

Jesu javnosti simpatični zbog te “kantera” filozofije koja nalaže da na San Mamesu mogu da igraju samo Baski ili oni vaspitavani u Baskiji, ali baš zbog toga su prelazni rokovi u Bilbau često umeju da budu pravi košmari. U ovom jeste bilo nečeg: posle solidne sezone u Torinu (šest golova, četiri asistencije) za obeštećenje od 12.000.000 evra stigao je Aleks Berenger. Od te sume, 1.500.000 ide Osasuni jer kad je 25-godišnje krilo prodavala Torinu u ugovor je unela takvu klauzulu ako Bikovi Berengera prodaju – Atletiku. Dalo se predvideti. A odlazaka je bilo. Aric Aduriz je recimo otišao u penziju, sidro je digao i Benjat Ečeberija, Mikael San Hose je rešio da se oproba u Birmingem Sitiju, godinama su oni bili tu. Naravno, u prvotimce je promovisano gomila dece, za svakog od njih ceo Bilbao mašta da će izrasti u klupsku legendu, ali... Navijači su se nadali da će iz aktuelnog šampiona Evrope Bajerna dobiti nazad Havija Martineza. San im se ipak nije ostvario, pomalo iznenađujuće, jer Atletik je redak primer kluba koji i u vreme korone nema finansijskih problema, baš zato što se ne rasipa milionima na tržištu. Da je zaista hteo po Martineza – doveo bi ga. Ovako, stiče se utisak da je možda ljut na Havija što je uopšte išao u Minhen?

Došli (0): Aleks Berenger (Torino/12.000.000)

Otišli (0): Odei Oleaga (Barakaldo), Kristijan Ganea (Aris), Andoni Lopez (Logronjes), Dani Vivijan (Mirandes), Benat Ečeberija (bez kluba), Mikel San Hoze (Birmingem Siti), Aric Aduriz (penzija)

GRANADA

Bomba je pukla tri dana pre kraja prelaznog roka. Granada je platila 7.000.000 evvra za 50 odsto ugovora Votfordovog napadača Luisa Suareza, zadržala opciju da otkupi preostalu polovinu za 8.000.000. On je prošle sezone postigao 19 golova za Saragosu u Segundi i sada će sa iskusnim Robertom Soldadom probati da nastavi gde je stao i nadomesti povratak Karlosa Fernandeza u Sevilju. Pride, uspeli su Andalužani da otkupe Dimitrija Fulkijea i Maksima Gonalona, Hezus Valjeho je opet tu na pozajmici, kao i Jangel Erera iz Mančester Sitija, jedan od ključnih igrača Granade. Pored njih dvojice u vezi bi mogao da igra Luis Milja, 5.000.000 evra vredna pridošlica iz drugoligaša Tenerifea, inače i sin bivšeg fudbalera Reala, Barselone i Valensije – Luisa Milje. Iz Čelsija na pozajmicu krilo Kenedi, poslednjeg dana prelaznog roka pojačali su se i na štoperu, Atletiko je na pozajmicu prosledio Nehunea Pereza. Granada je svakako mnogo jača nego prošle sezone, samo je pitanje kako će se nositi sa natrpanim kalendarom zbog učešća u Ligi Evrope. Baš zato i investicija od 20.500.000 evra.

Došli (20.500.000): Luis Suarez (Votford/7.000.000) Luis Milja (Tenerife/5.000.000), Maksim Gonalon (Roma/4.000.000), Alberto Soro (Real Madrid/2.500.000), Dimitri Fulkije (Votford/2.000.000), Horhe Molina (Hetafe), Hezus Valjeho (Real Madrid), Kenedi (Čelsi), Nehuen Perez (Atletiko Madrid).

Otišli (0): Alvaro Vadiljo (Selta), Hoze Antonio Gonzalez ( Rekreativo Uelva), Bernardo Kruz (Kordoba), Ismail Kojbaši (bez kluba), Aleks Martinez (bez kluba).

OSASUNA

Ante Budimir (©Osasuna)

Bez zemljotresa u Pamploni, ali ima nekih zanimljivh imena. Iz Lacija je recimo stigao levokrilni napadač Joni, ipak je došao iz tima koji se kvalifikovao za Ligu šampiona. Za levog beka Huana Kruza izdvojeno je 2.750.000 evra, pa još 2.000.000 za nadapača Hetafea Enrika Galjega. Posle dve sezone u Ajntrajtu, vratio se Lukas Toro. Sve je to lepo, ali je veliki problem teška povreda Čimija Avilje, bez sumnje najboljeg igrača Osasune, koji će zbog problema sa kolenom propustiti skoro celu sezonu. Umesto njega, Džonatan Kaljeri, poslednjeg dana prelaznog roka je za svaki slučaj iz Majorke stigao i Hrvat Ante Budimir. Veliki gubitak biće i odlazak levog beka Pervisa Estupinjana, istekla mu je pozajmica iz Votforda, pa ga je kupio Viljareal. Sve bi to bilo sjajno, samo da se nije povredio Čimi Avilja.

Došli: (7.000.000): Huan Kruz (Elče/2.750.000), Enrik Galjego (Hetafe/2.000.000), Lukas Toro (Ajntraht Frankfurt/2.000.000), Raul Navas (Real Sosijedad/250.000), Džonatan Kaljeri (Maldonado, pozajmica), Joni (Lacio, pozajmica), Ante Budimir (Majorka).

Otišli (3.450.000): Luis Perea (Leganes/3.000.000), Huan Viljar (Almerija/450.000), Fran Merida (Espanjol), Antonio Otegi (Badahoz), Haume Grau (Tondela), Rober Ibanjez (Leganjes), Barbero (Alkorkon).

LEVANTE

Horhe De Frutos i Dani Gomez. Dvojac madridskog Reala je posle dobrih prolećnih izdanja u Segundi plaćen 5.000.000 evra sa zadatkom da unese novu energiju u napad (De Frutos je desno krilo, Gomez špic), ali je Levante najveći uspeh napravio time što je uspeo da zadrži Hosea Kampanju, novopečenog reprezentativca Španije u veznom redu. Kampanju je, nakon što je postalo jasno da ide Tomas Parti, hteo i Atletiko Madrid, ali već je bilo kasno. Pride, Levante je zadržao i Ajtora Fernandeza, Moralesa i Rođera. Na zadnjem veznom je stigao Mikeal Malsa, na desnom beku Son, opet drugoligaška pojačanja, ali Levante je svoje na vreme obavio i čini se da je pogodio.

Došli (5.000.000): Horhe De Frutos (Real Madrid/2.500.000), Dani Gomez (Real Madrid/2.500.000), Mikael Malsa (Mirandes), Son (Ponferadina)

Otišli (5.000.000): Mozes Simon (Nant/5.000.000), Bruno Gonzalez (Valjadolid), Rafael Dvamena (Vejle), Armando Sadiku (Erzum), Ivi Lopez (Krakov), Ivan Lopez (bez kluba), Borja Majoral (Real Madrid).

BETIS

Huan Miranda (©Betis)

Klub sa strašnom navijačkom bazom, kad otvorite lokalni Estadio Deportivo svaki dan ćete čitati o bombastičnim pojačanjima. A u realnosti – ćorak. Čak i posle dolaska Manuela Pelegrinija, koji je za kraj karijere planirao jedan veliki trenerski podvig, uprava je poslovala... Bez preterano entuzijazma. Mada, s obzirom da nisu utrošili niti jedan evro na pojačanja još su i dobro prošli. Kao slobodni igrači stigli su Brajtonov desni bek Martin Montoja, pa iz Mančester Sitija golman Klaudio Bravo, iz Bešiktaša i štoper Viktor Ruiz, a poslednjeg dana prelaznog roka na pozajmicu iz Barselone i levi spoljni Huan Miranda. Isprva je želja bio Dijego Laksalt, Milan je tražio 7.500.000 evra, Betis je ipak rešio da ovog leta pokuša da objasni da može i bez dinara. A ne može. I ako izvedu kakvu fudbalsku alhemiju sa ovim što imaju moraćemo da uzmemo i napišemo neki esej o tome. U klub je ušlo 36.000.000 evra – većina na ranije dogovorenom Đovaniju Lo Selsu – Miranda će možda da nadomesti odlazak Alfonsa Pedraze (istekla mu pozajmica), ali nije dovedena zamena za Karlesa Alenju, koji se vratio u Barselonu. Spekuliše se zato što je sturčni štab na pripremama bio impresioniran igrama veziste iz Obale Slonovače Polom Edgarom.

Došli (0): Martin Montoja (Brajton), Klaudio Bravo (Mančester Siti), Viktor Ruiz (Bešiktaš), Huan Miranda (Barselona, pozajmica)

Otišli (36.000.000): Đovani Lo Selso (Totenhem/32.000.000), Zuhair Fedal (Sporting/3.000.000), Ismael (Atletiko Madrid B/1.000.000) Liberto Beltran (Albasete), Havi Garsija (Boavista), Huanho Narvaez (Saragosa), Rober Gonzalez (Las Palmas), Antonio Baragan (bez kluba), Edgar Gonzalez (Ovijedo), Alfonso Pedraza (Viljareal), Karles Alenja (Barselona)

VALJADOLID

Šon Vajsman je prošle sezone terorisao rivale po Austriji, dao neverovatnih 37 golova i sve će oči biti uprte u pojačanje plaćeno Volfzbergeru 4.000.000 evra. Da li je to kvalitet za Primeru? Ostaje da se vidi. Ima tu još interesantnih igrača, Benfikin Žota recimo, pa Seviljin Roke Mesa, obojica dovedena u “minut do 12“. Izmakao im je doduše Monakov Samjuel Grandsir. Ipak, pojačanje su sve linije tima. Na golu Vest Hemov Roberto, za odbranu Luis Perez, Havi Sančez, Saidi Janko, El Jamik, Raul Karnero i Bruno, u vezi iskusni Oreljana, napred pomenuti Vajsman, pristojno to zvuči, samo da vidimo kako će sve to da izgleda kad se zajedno skupi na terenu.

Došli (8.250.000): Šon Vajsman (Volzberger/4.000.000), Havi Sančez (Real Madrid/3.000.000), Džavad El Jamik (Đenova/1.250.000), Roberto (Vest Hem), Roke Mesa (Sevilja), Žota (Benfika), Fabijan Oreljana (Eibar), Bruno Gonzalez (Levante), Luis Perez (Tenerife), Roberto (Vest Hem), Raul Karnero (Hetafe), Saidi Janko (Porto).

Otišli (12.100.000): Mohamed Salisu (Sautempton/12.000.000), Stiven Plaza (Trabzon/100.000), Luismi (Elče), Antonito (Panatinaikos), Viktor Garsija (Sabadelj), Dijego Alende (Lugo), Karlos Donsel (Ponferadina), Hose Antonio Karo (Ponferadina), Moi Delgado (Fuenlabrada), Anuar (APOEL), Roberto Koral (Numansija), Alvaro Aguado (Fuenlabrada), Hatem Ben Arfa (bez kluba), Enes Unal (Viljareal), Sandro Ramirez (Everton), Pedro Poro (Mančester Siti), Ral Karnero (Hetafe), Mateus Fernandeš (Palmeiras).

KADIZ

Povratnik u elitu sa minimalnim šansama da se i zadrži u Primeri. Tako se mislilo pre no što se počelo sa transferima, sad nešto više optimizma u Andaluziji. Maltene čim se završila prošla sezona predsednik Manuela Viskaino je obelodanio dolazak Alvara Negreda i javnost se ponadala da će biti još bombastičnih dolazaka. Umesto toga, Alvaro Himenez, Ivan Aleho, Čoko Lozano i Filip Malbašić su otkupljeni – predviđeno klauzulom u slučaju promocije – a za džabe su došli i Nano Mesa, Jens Jonson i Hairo Iskijerdo. Sve skupa, u pojačanja je uloženo 9.400.000 evra, nije se prodavalo, mada su tim napustili Serhio Sančez, Hurado, te Đorđe Jovanović, koji ruku na srce i nije imao važnu ulogu. Iz prvih pet kola solidnih sedam bodova da razgori nadu da će Kadiz ipak uspeti da opstane u La Ligi.

Došli (9.400.000): Alvaro Himenez (Birmingem/2.700.000), Čoko Lozano (Đirona/2.500.000), Ivan Aleho (Hetafe/2.000.000), Horhe Pombo (Saragosa/1.200.000), Filip Malbašić (Tenerife/1.000.000), Hairo Iskijerdo (Đirona/200.000), Gaspar Panadero (Al Vahda), Alvaro Negredo (Al-Nasr), David Majoral (Mursija), Jens Jonson (Konja), Nano Mesa (Eibar), Jeremijas Ledezma (Rosario)

Otišli (0): Brijan Olivan (Majorka), Dani Romero (Ponferadina), David Majoral (Hermanštat), Kaje Kintana (Malaga), Havi Navaro (Albasete), Matos (Malaga), Dani Sotres (Rajo Mahadahonda), Serhio Sančez (bez kluba), Đorđe Jovanović (bez kluba), Hose Manuel Hurado (bez kluba).

EIBAR

Teško je proceniti koliko su dobar posao uradili. Nisu se potrošili, ali su ostali bez važnih igrača kakvi su Gonzalo Eskalante, Pablo de Blasis ili Čarls. S druge strane, iz Dinama je stigao Damijan Kondžor, jedino plaćeno pojačanje, iz Seivlje na pozajmice Brajan Hil i Alehandro Pozo, iz Real Sosijedada Kevin Rodriges, pa Njukaslov Jošinori Muto. Zavisiće sve od toga koliko će Hose Luiz Mendilibar uspeti da sve posloži. Ako opstane hvalićemo upravo, ali niko ne bi smeo ništa da unapred garantuje.

Došli (2.000.000): Damijan Kondžor (Dinamo Zagreb/2.000.000), Brajan Hil (Sevilja), Resio (Leganes), Kevin Rodriges (Real Sosijedad), Jošinori Muto (Njukasl), Alehandro Pozo (Sevilja).

Otišli (0): Fabijan Oreljana (Valjadolid), Čarls (Pontevedra), Nano Mesa (Kadiz), Gonzalo Eskalante (Lacio), Đordi Kalavera (Đirona), Ivan Ramis (penzija), Pablo de Blasis (bez kluba), Sebastijan Kristiforo (Fjorentina), Asijer Benito (Numansija).

ALAVES

Ulaze Baski u sezonu u kojoj slave i 100. godišnjicu od osnivanja kluba, najavljivali su ambiciozan projekat sa Pablom Maćinom na čelu. Međutim, mršav prelazni rok. Stigli su samo Karlos Isak iz B tima Atletika – odmah prosleđen na kaljenje Albaseteu – te iz Aston Vile Hota Peleteiro. Obojica za džabe. Pride, na pozajmice su stigli Tomas Tavareš, Florijan Ležun, Rodrigo Batalja i Dejverson, ova poslednja trojica već su se ustalila u startnih 11. Odlazaka je bilo mnogo, ali malo zarade. Samos u Ermedin Demirović i Patrik Tvumasi bili profitabilni, u klub unelui 4.400.000 evra. Pozajmice su istekle Viktoru Kamarasi, Aleišu Vidalu, Ljubomiru Fejsi, Lisandru Magaljanu… Ambiciozni projekat više ne izgleda tako ubedljivo.

Došli (0): Karlos Isak (Atletiko Madrid B), Hota Peleteiro (Aston Vila), Dejverson (Palmeiras), Rodrigo Batalja (Sporting), Florijan Ležen (Njukasl), Tomas Tavares (Benfika);

Otišli (4.400.000): Ermedin Demirović (Frajburg/3.700.000), Patrik Tvumasi (Hanover/700.000), Ramon Mjerez (Osijek), Karlos Isak (Albasete), Anderson Emanuel (Bolivar), Hose Luis Rodrigez (Lugo), Olivije Vedron (Ludogorec), Adrijen Dijegez (Fuenlabrada), Aleiš Vidal (Sevilja), Oliver Burk (Vest Bromvič Albion), Lisandro Magaljan (Ajaks), Viktor Kamarasa (Betis), Roberto (Vest Hem), Ljubomir Fejsa (Benfika).





UESKA

Kad su prethodno – i jedini put – igrali u Primeri probali su po receptu mnogih engleskih klubova: egzotične opklade na igrače sumnjivog kvaliteta. Ekspresno su ispali iz elite. Ovog puta nije bilo takvih eksperimenata. Izuzev mladog Idrise Dumbije, ostali pojačanja su dobro upoznata sa Primerom. Borha Garsija, Dimitrios Siovac, Havi Ontiveros, Andres Fernandez, Gaston Silva, Pablo Mafeo, pa i Santo Ramirez – besplatna i iznenađujuća akvizicija iz Evertona poslednjeg dana prelaznog roka – svi oni znaju šta im je zadatak. Dolazak Sandra je posebno ohrabrujuć, Mičel teško da je mogao da sanja boljeg centarfora, na stranu sad negativno iskustvo iz Premijer lige. Još Ueska čeka na prvenac u Primeri, ali nije bez šansi da ovog puta preživi. Dobar posao na prvi pogled.

Došli (4.050.000): Borha Garsija (Đirona/2.100.000), Dimitrios Siovas (Leganes/1.000.000), Havi Ontiveros (Viljareal/650.000, pozajmica), Andres Fernandez (Viljareal/300.000) Gaston Silva (Independijente), Pablo Mafeo (Štutgart), Pablo Insua (Šalke), Sandro Ramirez (Everton), Idrisa Dumbija (Sporting).

Otišli (0): Serdar Gurler (Alanja), Dani Eskriče (Elče), Hosue Sa (Anderleht), Šeik Dukure (Levante), Toni Datković (Lokomotiva Zagreb), Đordi Mbula (Monako), Migelon (Viljareal), Dani Raba (Viljareal), Kristo (Udineze)

SELTA

Dve već sezone Selta završava na prvom mestu iznad crte, pa kad je prošle sezone i “preživela” zahvaljujući tome što je Real bio pošten protiv Leganjesa u poslednjem kolu u Vigu nije bilo euforije. Sad se u Galiciji uzdaju u iskusnog Nolita – zbog povrede golmana Serhija Alvareza dobio je posebnu dozvolu da pristigne još u junu – videlo se jasno u Sevilji da ga polako gazi vreme, ali u borbi za osptanak trebalo bi da on ima šta da ponudi. Iz Realove škole je za 2.500.000 evra povučen i Migel Baeza i on bi sa Nolitom i starosedeocima Santijom Minom, Jago Aspasom i Denisom Suarezom trebalo da učini da Selti golovi ne budu u deficitu. Problem bi moglo da bude to što je Žejsonu Murilju – prošle sezone najboljem defanzivcu Selte – istekla pozajmica i on se vratio u Sampdoriju. Hteli su u Vigu da ga zadrže – nisu uspeli. Fjodor Smolov je takođe otišao, kao i Rafinja, i njima su istekle pozajmice. Smolov je golovima protiv Reala i Barse pokazao koliko ume da bude opasan, ali nije mu se uvek igralo. Rafinja će više nedostajati, hteli su da ga zadrže, nisu mogli. Renato Tapija je stigao iz Fajenorda da zakrpi na zadnjem veznom, vratio se Emre Mor i na njih Oskar Garsija ozbiljno računa. Pione Sisto je poravnao finansijske knjige odlaskom u Midtjiland, on je već svojim ponašanjem skakao po živcima svima u Vigu. Može da se desi da Selta opet poludi u januaru i krene da lopatom dovodi igrače na pozajmicu da spasu stvar. A ne bi smelo da je tako.

Došli (2.500.000): Migel Baeza (Real Madrid Kastilja/2.500.000), Renato Tapija (Fajenord), Alvaro Vadilja (Granada), Emre Mor (Olimpijakos)

Otišli (2.500.000): Pione Sisto (Midjiland/2.500.000), Huan Ernandez (Sabadelj), Robert Mazan (bez kluba), Žejson Muriljo (Sampdorija), Pape Šeik (Olimpik Lion), Rafinja (Barselona), Filip Bradarić (Kaljari), Fjodor Smolov (Lokomotiva Moskva)

ELČE

Jedva se se kao šestoplasirani na tabeli Segunde i dočepali plej-ofa, ali im je čvrsta odbrana u baražu donela pomalo iznenađujuću promociju u Primeru. Međutim, javili su se bogatiji, odveli levog beka Huana Kruza, pa dva desna (Oskar Hil i Tekio), pa je Elče morao prvo da zakrpi te rupe (stigli Huan Sančez Mino, Migel Sifuentes i iz Liona Jusuf Kone) pre no što su pojačali i ofanzivu Malaginim levim krilom Teteom Morenteom, te desnim Žejsonom Lusumijem iz meksičkog Tigresa. Najvrednije pojačanje je svakako Raul Guti, ofanzivni vezista koji je za 5.000.000 evra stigao iz Saragose, igrao je protiv Elčea u plej-ofu i nije uspeo da ih otvori. Ipak, dao mu je Elče ugovor na pet sezona i pokazao da veruje da 23-godišnji debitant u Primeri ima potencijal za velika dela. Možda i najveća enigma na klupi, Paketa je oteran dva dana nakon što je izborio promociju, na njegovo mesto doveden je Horhe Almiron, bio je šampion Argentine sa Lanusom 2016, ovo mu je prvo evropsko iskustvo. Mino i Lusumi su njegovi igrači. Tanko je sve to delovalo, a onda - potpuni bum poslednjeg dana prelaznog roka! Bez obeštećenja je stigao centarfor Gvido Kariljo, Sautempton ga je pre dve godine platio 22.000.000 evra, za džabe je iz Betisa došao i Antonio Baragan, na pozajmice i Emilijano Rigoni (Zenit) i Jusuf Kone (Olimpik Lion)... Obećava, mada neće biti lako se ovo uklopiti.

Došli (0): Raul Guti (Saragosa/5.000.000), Tete Morente (Malaga/500.000), Žejson Lusumi (Tigres), Huan Sančez Mino (Independijente), Migel Sifuentes (Malaga), Luismi (Vajadolid), Jusuf Kone (Olimpik Lion), Antonio Baragan (Betis), Gvido Kariljo (Sautempton), Lukas Boje (Torino), Emilijano Rigoni (Zenit), Ivan Markone (Boka Juniors), Dijego Rodrigez (Defensa&Justicija).

Otišli (3.250.000): Huan Kruz (Osasuna/2.750.000), Oskar Hil (Espanjol/500.000), Tekio (Volos), Žonatas (Al Šarža), Ivan Sančez (Birmingem), Manuel Sančez (Real Avila), Klaudio Medina (Burgos), Joni Njigez (Alkojano).