Traži se reakcija, sve drugo vodi u propast: PSV bez Gecea u Deventeru

Traži se reakcija, jer sve drugo vodi u propast. Do poslednje runde PSV je pokazao vrlo pristojan učinak, međutim, potom se desio brodolom u okršaju sa Fajenordom, pa su Filipsovci prepustili čelo Eredivizije Ajaksu. Trenutno su, uz meč manje, na četiri boda zaostatka za Kopljanicima, a priliku da im se približe imaju večeras na gostovanju novajliji Go Ahed Iglsu u sklopu 6. kola. Tim iz Deventera nije nimalo naivan na domaćem terenu, gde ostvario dve pobede iz tri ovosezonska duela.

18.45: (7,50) Go Ahed Igls (4,60) PSV (1,43)

Klub iz Ajndhovena pokazao je savršen, stopostotni uspeh posle četiri duela nove sezone. Čak i branilac titule Ajaks nije mogao da se time pohvali. Međutim, poraz od čak 0:4 protiv rivala iz Roterdama značila je gubitak vođstva.

"Uveren sam da možemo da se vratimo u trku. Iza nas je dobar početak sezone", rekao je Rodžer Šmit, trener popularnih Boerena.

Od 1995. godine, PSV se osam puta sukobio sa današnjim protivnikom, svaki put slaveći pobedu. I u ovom slučaju imaće ulogu favorita, iako izabranicima

Kesea van Vonderena ne ide loše i balansiraju po sredini tabele.

"Zaista nismo igrali dobro protiv Fajenorda. Naučićemo neke lekcije i pouke iz tog susreta

".

Do sada je veznjak Mario Gece igrao na svih 13 utakmica PSV-a ove sezone. Međutim, on neće biti dostupan za ovaj duel. Upravo to odsustvo predstavlja najveći gubitak za goste.





"

Ima nekih problema sa mišićima. Već ih je osetio u nedelju, pa sam ga izveo sa terena da odmori. Verovatno će se vratiti u postavu Filip Mvene

", poručio je

Šmit

.

EREDIVIZIJA - 6. KOLO

Utorak

Fortuna Sitard - Ajaks 0:5 (0:3)

/Berghuis 11, Mazrui 27, Tadić 38, Kudus 72, Taljafiko 77/

RKC - Vilem Drugi 1:2 (0:0)

/Mulensten 90 - Vridt 52, Kelert 60/

Sreda

18.45: (4,00) NEC (3,45) Utreht (1,95)

20.00: (2,30) Groningen (3,35) Vitese (3,10)

21.00: (1,35) Fajenord (5,30) Herenven (8,00)

21.00: (2,75) Zvole (3,00) Sparta (2,80)

Četvrtak

18.45: (2,30) Kambur (3,40) Herakles (3,10)

21.00: (3,35) Tvente (3,45) AZ Alkmar (2,15)

*** kvote su podložne promenama