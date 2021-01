Lids nema kvalitet da pojuri Evropu ove sezone, mada to nije ni bila osnovna želja kluba sa Eland Rouda ove sezone. Lids želi da stvori stabilan tim i prepoznatljivu igru koja će mu u bliskoj budućnosti omogućiti da stane na crtu najvećima. Marselo Bjelsa je na dobrom putu da to i učini, s obzirom da sistem njegove igre ide u korak sa savremenim fudbalskim postulatima. Lids je sa dve ubitačne kontre uništio ambicije Njukasla na njegovom Sent Džejms Parku i tako na pravi način prekinuo negativan niz od dva uzastopna poraza u Premijer ligi - 2:1 (1:0).

Okršaj u Njukaslu prelomile su dve gotovo preslikane akcije u 17. i 61. minutu. Gosti su oduzeli loptu protivniku na svojoj polovini, a onda žestoko krenuli u protivnapad. Prvu kontru je u pogodak pretvorio Rafinja, a drugu Džek Herison, posle prilično atraktivne, ali i dosta slučajne akrobacije. Prethodno su domaći izjednačili golom Migela Almirona, ali su njihove nade trajale svega četiri minuta.

Svrake su na kraju ipak imale više od igre, mogle su i do izjednačenja, a najviše će žaliti za situacijom iz 83. minuta, kada je odličan udarac Fabijana Šera zaustavio Ilan Melije.

Vrlo uzbudljv gradski derbi na Selhurst Parku u Londonu pripao je gostujućem Vest Hemu - 3:2 (2:1). Najzaslužniji za slavlje Čekićara bio je Tomaš Souček, koji je postigao dva gola posle dva centaršuta. Jedan je dao glavom, jedan nogom, provo Antonija, a potom i Krosvela.

Kristal Palas je bolje otvorio i zatvorio utakmicu. Domaće je u vođstvo doveo Zaha u trećem minutu, ali je potom usledio prilično dugačak prazan hod domaćina, što su gosti umeli da iskoriste. U završnici meča Miši Batšuaji je uspeo samo da ublaži poraz svoje ekipe.

Vest Hem se četvrtim uzastopnim slavljem probio na četvrto mesto Premijer lige, dok je Kristal Palas ostao na 13. poziciji, bez ostvarene pobede u poslednja tri kola.

PREMIJER LIGA - 20. KOLO

Utorak

Kristal Palas - Vest Hem 2:3 (1:2)

/Zaha 3, Batčuai 90+7 - Souček 9, 25, Doson 65/

Njukasl - Lids 1:2 (0:1)

/Almiron 57 - Rafinja 17, Harison 61/

Sautempton - Arsenal 1:3 (1:2)

/Armstrong 3 - Pepe 8, Saka 39, Lakazet 72/

VBA - Mančester siti 0:5 (0:4)

/Gundogan 6, 30, Kanselo 20, Marez 45+2, Sterling 57/

Sreda

19.00: (3,60) Barnli (3,35) Aston Vila (2,10)

19.00: (1,67) Čelsi (3,70) Vulverhempton (5,40)

20.30: (2,15) Brajton (3,10) Fulam (3,80)

21.15: (2,75) Everton (3,05) Lester (2,75)

21.15: (1,30) Mančester Junajted (5,20) Šefild Junajted (11,0)

Četvrtak

21.00: (3,05) Totenhem (3,35) Liverpul (2,35)

*** kvote su podložne promenama