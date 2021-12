Treba da ti je san da budeš na Teatru snova: Junajted više neće ubeđivati igrače da ostanu u klubu

Ako nemate želju da duži vremenski period igrate u tako slavnom klubu kao što je Mančester Junajted, onda nema smisla ni ubeđivati vas da to učinite. Tim postulatima vodiće se novi šef struke Crvenih đavola, Ralf Rangnik, u budućim pregovorima sa igračima na Old Trafordu.

Večita polemika vodi se oko budućnosti Pola Pogbe, koji prvog dana 2022. godine ući u poslednjih šest meseci ugovora, a onda moći otvoreno da pregovara sa svim zainteresovanim stranama. U Mančesteru su već duži vremenski period nadaju da će francuski vezista staviti paraf na novi ugovor, ali se to još uvek nije dogodilo. Rangnik očigledno neće po svaku cenu insistirati na tome, već je jasno rešen da povrati pregovaračku moć kluba u ovakvim situacijama.

"Igrači moraju da žele da ostanu i igraju za klub. Ako igrač ne želi da igra za veliki klub kao što je Mančester Junajted, čak ni na duži rok, mislim da nema smisla ubeđivati ga da promeni mišljenje. Ovo je ogroman klub, sa tako fantastičnim navijačima. Ne mislim da bi bilo ko u klubu trebalo da pokušava da ubedi igrača da ostane", rekao je Rangnik o slučaju Pogba.

(8,00) NORIČ (4,50) MANČESTER JUNAJTED (1,47)

Ipak, sve to ne znači da se Nemac, poznat tokom karijere kao idealan stručnjak za razvoj igrača, odriče odličnog Francuza, već očigledno želi da promeni sliku tok i način pregovora.

"Sačekajmo i vidimo. Razgovarao sam sa njim 15 minuta preko telefona, pre nekoliko dana. Hajde da se vrati, da se potpuno oporavi, treneri sa ekipom, i onda ćemo videti gde smo. On može da bude važan igrač našeg tima, potpuno sam svestan toga, ali to važi i za ostale igrače koje imamo. Nisam samo trener Pola Pogbe kada je potpuno spreman, ja sam trener i svih ostalih igrača. Moja ambija je da ih učinim boljim, da razvijam svakog pojedinačnog igrača, a to je moguće samo poboljšanjem učinka celokupnog tima".

Pogba je trebalo da se vrati Dubaija, gde je imao rehabilitacioni program posle povrede zadobijene u novembru za reprezentaciju Francuske, a do njegovog potpunog oporavka proći će još četiri nedelje. Inače, Rangnik je u međuvremenu zabranio da povređeni igrači napuštaju klub i rehabilitacioni period provode u nekoj drugoj sredini, kao u Pogbinom slučaju.

Rangnik, koji će funciju privremenog šefa struke obavljati do leta, a potom preuzeti ulogu savetnika u klubu, ima posla preko glave. Ekipu je vodio na premijernom slavlju protiv Kristal Palasa (1:0), a potom je usledio remi u takmičarski nevažnoj utakmici Lige šampiona sa Jang Bojsom, kada je značajno promešao karte. Crveni đavoli danas gostuju u Noriču (18.30) pod velikim imperativom pobede, pa se tako očekuje da će Nemac na teren izvesti najbolji mogući sastav. Nemanja Matić je pod upitnikom, pošto je prehlađen, bio je negativan na testiranju na Kovid 19, pa ostaje da se vidi da li će smoći snage da se nađe u timu.