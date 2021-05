Mančester junajted je svoje obavio još u prvom meču, Edinson Kavani se pobrinuo da u drugom ne bude ni najmanje drame. I potvrdio još jednom da je engleski gigant napravio pravi potez kada ga je doveo na Old Traford. Sada se međutim postavlja pitanje da li klub sa najvišim aspiracijama može da se dugoročno uzda u 34-godišnjeg napadača? Ili mu treba i mlađi i sigurniji izbor na centarforu? Ili mu treba krilo?

To su dileme o kojima se govorilo i posle bezbolnog poraza od Rome (2:3). Uz napomenu da su svi saglasni: Kavani je svoje obavio. Ali navijači vole da se priča o pojačanjima. Posebno vole kad se priča o Hariju Kejnu i Erlingu Halandu. Znaju to i na Old Trafordu. Znaju i da te priče i takva pojačanja donose profit. Ali…

“Svaki navijač Junajteda želi Harija Kejna ili Erlinha Halanda, ali novac koji bi takvi transferi iziskivali u ovakvim okolnostima… to jednostavno nije realno. A Kavani je obavio sjajan posao. Dajte mu novi ugovor, jeste velika plata, ali nema obeštećenja, a mislim da im treba desno krilo. Za novac koji bi dali na Halanda ili Kejna mogu da dovedu trojicu fudbalera”, kaže Oven Hargrivs, bivši as Junajteda.

Rio Ferdinand ipak nije saglasan. Ne zato što je Kavani loš. Naprotiv.

“Brinem se šta će se desiti ako Kejn ili Haland odu u neki drugi klub. Pogledajte koliko je širok tim imao Bajern prošle sezone, Siti ove. Junajted je klub kome treba vrhunski napadač za narednih pet godina. Govorim o Kejnu ili Halandu. Kavani će da uspori, nije idealno rešenje ni kad su povrede u pitanju. Propustio je gomilu utakmica”.

Dobro, a druga rešenja?

“Priča se o tome, ali da li bilo ko od njih može da igra centarfora? Ja ih tu ne vidim. Kad kažem centarfor mislim Kejn i Haland. Antoni Marsijal, Mejsn Grinvud, Markus Rašford… Jednostavno ih ne vidim kao centralne napadače. Oni su krila”, završava Ferdinand.