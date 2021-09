TREĆA SMENA: Atletiko Mineiro na teškom gostovanju, River Plejt vezuje osmi meč bez poraza

SENTRAL KORDOBA – RIVER PLEJT, 01.15

(Fudbal, Argentina 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Tri puta su se do sada sastajali Kordoba i River Plejt, a Milioneri nikada do sada nisu ni gol primili od svog noćašnjeg rivala. Sva tri duela pripala su Riveru, 2019. godine sa 3:0, 2020. sa 2:0, a u aprilu ove godine sa 5:0. Trenutno je u seriji od sedam uzastopnih prvenstvenih mečeva bez poraza, na pet njih je trijumfovao. U prošlom kolu je bio bolji od Arsenala sa 1:0, a to mu je bila prva utakmica posle tri na kojoj nije primio gol. Posle 12 odigranih utakmica River je drugi na tabeli sa 24 boda, dva manje od Taljeres Kordobe. Sentral Kordoba je daleko ispod, tek 24. sa 11 poena.

SAO PAULO – ATLETIKO MINEIRO, 02.00

(Fudbal, Brazil 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Derbi 21. kola brazilske Serije A, nema veze što je Sao Paulo tek 12. na tabeli. Mora lider Atletiko Mineiro, predvođen Hulkom i Dijegom Kostom, i te kako da bude oprezan na neugodnom gostovanju. Na terenu Sao Paula nije osvojio tri boda još od 2017. godine, na poslednja dva gostovanja je poražen sa 3:0 i 2:0. Uz to, Sao Paulo je od poslednjih 10 mečeva kao domaćin u svim takmičenjima izgubio samo jedan, 17. jula od Fortaleze (1:0). Posle toga je tri puta pobedio, a u četiri navrata odigrao nerešeno. Atletiko je s druge strane neporažen na poslednjih 11 utakmica u svim takmičenjima, a u junu je u Belo Horizonteu savladao Sao Paulo sa 1:0.

MANTA – LDU KITO, 03.00

(Fudbal, Ekvador 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Još ne odustaje LDU Kito od titule u ekvadorskoj Klausuri, bez obzira na to što je nešto slabije ušao u takmičenje. Uspeo je da veže tri pobede u prethodna tri kola, tako da bi eventualnim trijumfom nad Mantom prišao lideru Independijenteu del Valjeu na samo tri poena zaostatka. LDU Kito ima najefikasniji tim ove sezone, postigao je već 18 golova, ali ni odbrana se nije proslavila. Sa 12 primljenih pogodaka je četvrta najlošija, od 16 timova u ligi. Manta je povratnik u elitni rang posle sedam godina, a poslednji put su se sastali u aprilu ove godine u Kitu. LDU je trijumfovao sa 1:0.

BUKARAMANGA – AMERIKA KALI, 03.10

(Fudbal, Kolumbija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Fudbaleri Bukaramange su u rezultatskoj krizi. Računajući i utakmice u Kupu Kolumbije nisu ostvarili pobedu na poslednjih sedam mečeva, od 18. avgusta i gostovanja Kvindiju. Doduše, ni Amerika Kali nije u vrhunskoj formi. Od poslednjih pet mečeva pobedila je samo na jednom, u gradskom derbiju sa Deportivom (1:0). Amerika i Bukaramanga su se sastali poslednji put u februaru ove godine, u Aperturi. Tada su odigrali meč bez golova. Bio je to njihov treći remi na poslednja četiri okršaja.

SPORTING SAN HOZE – ALAHUELENSE, 04.00

(Fudbal, Kostarika 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Razočarali su malo svoje navijače fudbaleri Alahuelensea. U sredu su odigrali samo 1:1 sa Gvastatojom iz Gvatemale, u prvom meču osmine finala KONKAKAF lige. Bila je to treća uzastopna utakmica na kojoj Brajan Ruiz i saigrači nisu ostvarili pobedu. Sada će tu negativnu seriju probati da prekinu protiv Sportinga u San Hozeu, koji takođe nema pobedu na tri uzastopne uzakmice. Poslednje dve, protiv Eradijana (3:0) i Gvanakasteke (1:0) su izgubili. Ove godine su Alahuelense i Sporting odigrali već tri meča, u martu i maju je noćašnji gost trijumfovao, dok su 1. avgusta odigrali 3:3.

PORTLAND – REAL SOLT LEJK, 04.30

(Fudbal, MLS)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Neizvesna je borba za plej-of u Zapadnoj konferenciji. Za sada su i Portland i Real Solt Lejk na pozicijama koje vode u doigravanje, petoj i šestoj, ali to lako može da se promeni. Zato i jeste od velike važnosti za oba tima da trijumfuju noćas, dok bi remi mogao da ih ozbiljno košta. Oni su se ove sezone sastali samo jednom, 8. avgusta. Tada je Portland trijumfovao sa 3:2. Timbersi su bez poraza na poslednjih pet mečeva, ostvarili su četiri pobede i remi. Solt Lejk nije odigrao nerešeno na poslednjih 10 prvenstvenih utakmica.