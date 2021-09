TREĆA SMENA: Bitke za finale u Libertadores i Sudamerikani, Brazilci, Argentinci, Kolumbijci i Meksikanci

VITORIJA - KORITIBA, 23.55

(Fudbal, Brazil 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vitorija je, uz Kruzeiro, tim sa najviše remija u dosadašnjem toku prvenstva drugog ranga Brazila. Na ravno pola duela ovaj sastav je igrao nerešeno, zbog čega je i stacioniran u zoni ispadanja sa 24 boda, dva manje od sigurne luke. Noćas Vitoriju očekuje okršaj sa Koritibom, koja je lider i najozbiljniji kandidat za promociju i povratak u najjače društvo Brazila. I dok domaćin igra promenljivo, gostujući sastav je zabeležio tri vezane pobede. Prvi okršaj u sezoni pripao je Koritibi minimalnim rezultatom.

RB BRAGANTINO - LIBERTAD, 00.15

(Fudbal, Kopa Sudamerikana)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kopa Sudamerikana je stigla do polufinalne faze, gde prvi na teren izlaze RB Bragantino i Libertad. Domaćin je debitant u drugom po jačini južnoameričkom takmičenju, i do završnice je stigao pošto je bio prilično dobar u grupama, a onda je eliminisao Independijente del Valje i Rosario. Libertad je bez problema prošao grupe, ali je potom imao dosta problema u nokaut rundama. Junior i Santos je izbacio zbog pravila gola u gostima. Bragantino je bez pobede na tri poslednja meča, dok je paragvajski predstavnik izgubio samo jednom na sedam minulih mečeva u svim takmičenjima.

SAO PAULO - AMERIKA MINEIRO, 01.30

(Fudbal, Brazil 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vratio se Sao Pualo na pobedničku stazu posle ispadanja iz nacionalnog Kupa trijumfom nad Atletiko Gojanienseom pre četiri dana, a noćas ga očekuje duel sa Amerikom Mineiro u sklopu zaostalog duela 19. runde Serije A. Sao Paulo je 12. na tabeli sa 25 bodova, dok je Amerika na 18. mestu sa tri boda manje. Samo jedan poraz na osam poslednjih ligaških duela gostiju svedoči da se Amerika Mineiro probudila i aktivno uključila u borbu za opstanak, te nimalo lagan zadatak ne čeka Trikolore. Na dosadašnjih devet odmeravanja Sao Paulo je ostvario šest pobeda, a samo jednom je poražen.

MONTEREJ - TOLUKA, 02.05

(Fudbal, Meksiko 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Odličnu formu demonstrira Toluka u poslednje vreme. Nanizala je tri pobede, a prethodna protiv vodeće Klub Amerike od 3:1 pokazala je da ima nameru da se ove sezone upusti u borbu za titulu. Trenutno je bodovno poravnata u Aperturi sa Astečkim orlovima, a priliku da preuzme čelo ima noćas na gostovanju Montereju. Domaćin je petoplasiran sa pet bodova manje od rivala, a imao je nešto više mečeva otkako je počela Apertura jer se takmiči u Konkakaf Ligi šampiona, i tu ga očekuje finale sa Klub Amerikom. Na protekle dve utakmice je pobedio, slavio je i na minula četiri međusobna dvoboja sa Tolukom kod kuće.

FLAMENGO - BARSELONA GVAJAKIL, 02.30

(Fudbal, Kopa Libertadores)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Flamengo i Barselona sastaju se noćas u okviru prvog meča polufinala Kopa Libertadores, a domaći sastav sa pravom se smatra favoritom za ulazak u finale. Mengao je neporažen završio takmičenje po grupama, da bi u nokaut fazama eliminisao Defensu i Hustisiju i Olimpiju iz Asunsiona. Sa druge strane, ekvadorski prvak iznenadio je plasmanom u završnicu, gde je izbacio Velez Sarsfild i naposletku Fluminense usled pravila gola u gostima. Flamengo je pre pet dana iznenađujuće izgubio od Gremija kod kuće u prvenstvu Brazila, posle niza od osam duela bez poraza, dok je Barselona nedavno slavila u ligi posle pet mečeva bez trijumfa.

BOKA JUNIORS - PATRONATO, 02.30

(Fudbal, Kup Argentine)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kup Argentine je trenutno možda jedini poligon za Bokin spas sezone. Đenovljani su eliminisani u osmini finala Kopa Libertadores od Atletiko Mineira na penale, u prvenstvu ne stoje baš najbolje pošto su od lidera udaljeni osam bodova, pa noćašnji sudar sa Patronatom u sklopu četvrtfinala najmasovnijeg nacionalnog takmičenja na Bombonjeri iščekuju sa pažnjom. Ipak, brine činjenica da Boka Juniors nije dala gol na poslednja dva meča kod kuće, odnosno da je postigla samo dva na sedam proteklih domaćinstava na svim frontovima. Rival je Patronato, koji je u sredini tabele u ligi, ali je u seriji loših rezultata, pošto je ostvario samo jednu pobedu na 10 minulih susreta. Dva tima sastala su se pre mesec dana u prvenstvu na Bombonjeri i Boka je slavila minimalcem.

OPERARIO PR - PONTE PRETA, 02.30

(Fudbal, Brazil 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Četiri pobede ostvarila je Ponte Preta u osam poslednjih utakmica i zahvaljujući tom učinku isplivala je iznad crte koja razdvaja sigurne od ugroženih. Ipak, prednost u odnosu na zonu ispadanja je samo dva boda, a noćas je očekuje gostovanje Operariju. Odlazak van kuće nikako ne prija Ponte Preti, koja ove sezone ima najslabiji učinak na strani, sa samo četiri osvojena boda iz isto toliko remija, odnosno svega četiri data gola na 12 duela u gostima. Operario PR je u sredini tabele, sa 10 bodova manje od zone promocije i isto toliko više od zone ispadanja. Prvi ovosezonski okršaj završen je remijem bez pogodaka.

JUNIOR - ATLETIKO HUILA, 03.00

(Fudbal, Kolumbija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Muči se Junior u ovogodišnjem izdanju kolumbijske Klausure, ali prostora da popravi utisak ima dovoljno. Prva prilika je noćas kod kuće protiv Atletiko Huile, u sklopu zaostalog meča 8. kola. Junior bi pobedom potencijalno i do šest mesta, do pozicija koje garantuju plej-of, dok je Huila, uz Onse Kaldas, najmanje pokazala do sada. Nalazi se na pretposlednjem mestu sa samo šest osvojenih bodova iz devet susreta, a jedan od njih osvojila je u gostima. Junior je bez pobede na četiri poslednja duela računajući i Kup, a čini se da je noćas idealna prilika da se vrati na pravi put jer je Huila pobedila samo jednom u Barankilji i doživela 14 poraza u dosadašnjih 17 okršaja.