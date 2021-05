ARGENTINOS JUNIORS – ATLETIKO NASIONAL, 23.55

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Argentinos Juniors je obezbedio plasman u osminu finala Kopa Libertadores, a noćas u prestonicu Argentine, Buenos Ajresu, na stadionu Dijego Armando Maradona nema imperativ protiv kolumbijskog Atletiko Nasionala. Gosti iz Medeljina su u igri za mesto u narednoj fazi, dok domaćin želi da obezbedi prvu poziciju pred osminu finala najjačeg klupskog takmičenja Južne Amerike. Argentinski tim je dobio Zelene iz Medeljina u Kolumbiji sa 2:0 u prvom odmeravanju snaga ova dva tima.

SEARA – BOLIVAR, 00.15

(Fudbal, Kopa Sudamerikana)

Jedna od najinteresantnijih grupa je ona u kojoj su smešteni Seara i Bolivar, koji će večeras ukrstiti koplja. Bolivijski Vilsterman izgubio je šanse za prolaz, a uz Searu i Bolivar će Arsenal Sarandi tražiti izlazak iz grupe, što svima garantuje samo prvo mesto. I Seara i Bolivar su bili uspešni u nacionalnim šampionatima, a tim iz Fortaleze je imao znatno manje vremena za odmor. Seara je igrala na svaka dva dana, pa bi do izražaja mogla da dođe emotivna i fizička ispražnjenost, dok je Bolivar slobodan već nedelju dana. Prvi susret u grupi između Bolivara i Seare završen je bez golova.

BOKA JUNIORS – BARSELONA GVAJAKIL, 02.00

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Boka Juniors, večiti favorit za titulu u najjačem takmičenju Južne Amerike, protekle nedelje je izbacila ljutog rivala River Plejt u četvrtfinalu Liga kupu Argentine posle boljeg izvođenje jedanaesteraca. Ipak, u Libertadoresu ne cvetaju ruže Karlosu Tevezu i drugovima. Posle dve vezane poraza, tim s Bombonjere je poražen u trećem i četvrtom kolu od Barselone i Santosa, i to oba puta sa po 1:0. Pre početka takmičenja očekivalo se da Boka i vicešampion Južne Amerike Santos lagano stignu do naredne faze, ali je iznenađujući lider ekvadorska Barselona. Tim iu Gvajakila gostuje na kultnoj Bombonjeri. Gosti imaju tri boda više od Boke, pa bi bili zadovoljni i s bodom, dok izabranici trenera Mighela Anhela Rusa imaju imperativ pobede u Buenos Ajresu. Ruso neće moći da računa na povređene Salvija i Zambrana. U tim bi mogao da se vrati Esteban Andrada koji se oporavio od virusa korona i Mauro Zarate koji nije igrao mesec dana zbog povrede. Očekuje da se udarna igla na sredini terena bude Kolumbijac Edvin Kardona.

OLIMPIJA ASUNSION – INTERNASIONAL, 02.00

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Navijači Internasionala su protestovali prošle nedelje posle dva vezane poraza, od toga bolan za vikend u finalu prvenstva šampionata Gauča od Gremija (1:2). Onoi su posetili fudbalere na treningu, pa će četa mladog španskog stručnjaka Migela Anhela Ramireza da bude pod imperativom noćas u Asunsionu protiv Olimpije. Paragvajski šampion će bti lišen usluga veterana Rokea Santa Kruza. U napadu se očekuju Derlis Gonzalez i Resalde. Trener Crvenih Migel Anhel Ramirez odlučio je da promeni sastav koji je poražen prethodnog vikenda od Gremija u finalu prvenstva Gauča. Tajson, pojačanje iz Šahtjora, igraće prvi put ove sezone. Zbog povreda van tima su Paulo Gerero, Patrik, Danilo Fernandes, Rodrigo Moledo i Bosilja.

ARAGUA – GREMIO, 02.30

(Fudbal, Kopa Sudamerikana)

Izdvojio se Gremio na prvom mestu grupe H i večeras može da overi plasman u narednu fazu drugorangiranog takmičenja na tlu Južne Amerike. Tim Tijaga Nunesa jedini je tim u kompletnom takmičenju koji nije ispustio ni bod. A, takođe uz Penjarol ima najviše postignutih golova. Više od polovine golova Gremio je postigao protiv Arague (8:0). Čak šestorica različitih igrača upisalo se te večeri u listu strelaca, a osvajanje samo jednog boda bi kolo pre kraja značilo da rekreativno može pristupiti poslednjoj utakmici u grupi.

PALMEIRAS – SAO PAULO, 03.00

(Fudbal, Paulista šampionat)

Dramatičan šampionat Paulista kulminaciju će doživeti u naredna tri dana, kada će Palmeiras i Sao Paulo odlučivati o kruni državnog prvenstva Brazila. Prvi meč finala igra se na Alijanc Parku, dok se revanš na Morumbiju dva dana kasnije. Palmeiras je prošao sito i rešeto da bi stigao do finala, ponajviše zbog polufinalnog okršaja sa Korintijansom, iz kojeg je izašao neokrznut. Lakše nego što se očekivalo su Veliki zeleni izašli na kraj sa velikim protivnikom, slavili su sa 2:0, a u nadokandi su pljuštali crveni kartoni na obe strane. Morao je u četvrtfinalu Palmeiras da preskoči još jednu ozbiljnu prepreku – Bragantino (1:0). Sa druge strane, Trikolorima su te utakmice poslužile da podese nišanske sprave. I Ferovijarija i Mirasol su primili po četiri komada. Bruno Mezenga je u porazu Ferovijarije jednom zatresao mrežu Sao Paula (4:2), dok Mirasol nije bio kadar da naudi Trikolorima (4:0).

SANTOS LAGUNA – PUEBLA, 04.00

(Fudbal, Meksiko – Klausura)

Santos Laguna dočekuje Pueblu u prvom meču polufinala plej-ofa meksičke Klausure. Oba tima su posle dramatičnih četvrtfinala stigli do polufinala. Santos Laguna je eliminisala favorizovani Monterej nekadašnjeg selektora Meksika Havijera Agiera i to golom u drugom minutu sudijske nadoknade u revanšu. U prvom meču je Santos slavio sa 2:1 na svom terenu, u revanšu je gubio do finiša sa 1:0, a onda je posle gužve i kornera Roberto Prijeto doneo zlata vredan gol Laguni. Puebla je eliminisala Atlas u prethodnoj rundi. Najveća opasnost po gol Santos Lagune preti od napadača Puebla Santijaga Ormenja, strelca devet golova ove sezone, pet manje od prvog golgetera lige, Aleksisa Kanela iz Toluke.

VAŠINGTON VIZARDS – INDIJANA PEJSERS, 02.00

(Košarka, NBA – plej-in)

Poslednja šansa za Vašington da se plasira u plej-of u Istočnoj konfrenciji. Vizardsi su pre nekoliko dana poraženi od Bostona, pa Bredli Bil, Rasel Vestrbuk i drugovi na svom terenu dočekuju Indijanu u polednjoj rundi plej-ina. Pejsersi su razbili Šarlot sa 144:117 na svom terenu i ozbedili meč u prestonici SAD kako bi stigli do poslednjeg mesta u plej-ofu i duel sa liderom Istoka Filadelfijom. Ove sezone ova dva tima su tri puta igrali, a uvek je kao pobednik izlazio Vašington.