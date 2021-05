DEFENSA I HUSTISIJA - INDEPENDIJETE DEL VALJE, 23.55

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Argentincima bodovi ništa ne znače, dok Independijenteu trebaju za overu 3. pozicije u grupi A i plasman u Kopa Sudamerikanu. Defensa i Hustisija je sav posao završila u prošlom kolu, pobedom nad Palmeirasom sa 4:3. Sada je rasterećena, ali i oslabljena. Huan Rodrigez i Valter Bou su povređeni, dok je desni bek Nikolas Tripikio zaražen koronavirusom. Sve to su dobre vesti po Ekvadorce, koji su kao gosti pobedili na četiri od poslednjih osam utakmica u svim takmičenjima. Argentinci pre Palmeirasa nisu pobedili na četiri uzastopna meča.

ARSENAL DE SARDINI - BOLIVAR, 00.15

(Fudbal, Kopa Sudamerikana)

Komplikovana je sitaucija u grupi C. Tri tima su u konkurenciji za prvo mesto i nastavak takmičenja. Seara je prva sa bodom više od Arsenal de Sarandija i tri od Bolivara, tako da je blizu prolaska dalje. Argentinci i Bolivijci se nadaju da će Vilsterman uspeti da ih iznenadi, pa da se u direktnom okršaju probiju do vrha i osmine finala. Bolivar je trijumfovao na poslednja dva njihova okršaja, bilo je 2:1 u aprilu ove godine. Arsenal je doživeo samo jedan poraz na poslednjih sedam mečeva u svim takmičenjima. Uz to ima po tri pobede i remija.

MONAGAS - ATLETIKO VENECUELA, 01.15

(Fudbal, Venecuela 1)

Nastavlja se prvenstvo u Venecueli, u Orijental diviziji se sastaju Monagas i Atletiko Venecuela. Oba tima su sezonu započeli pobedama, ali su gosti posle toga loše odigrali naredna četiri meča i osvojili su još samo dva poena. U prošlom kolu su izgubili od Karakasa kod kuće sa 4:0. Monagas je takođe izgubio od Karakasa, sa 2:0, ali ostale mečeve je odigrao dobro i sada je drugi na tabeli. Monagas i Atletiko nisu igrali nijednom od februara prošle godine, kada je bilo 2:2. Bio je to jedini remi na poslednjih šest susreta ovih timova.

MAJAMI - MILVOKI, 01.30

(Košarka, NBA)

Milvoki je odbranio prednost domaćeg terena. Trijumfovao je na oba meča i sada rasterećen putuje na Floridu. Adetokumbo je bio nerešiva enigma za Majami na oba meča, u prvom suretu koji je otišao u produžetke postigao je 26 poena, uz čak 18 skokova. U drugom meču je bio još efikasniji, postigao je 31 poen, uz 13 skokova. Baksima je to bila 11. pobeda na poslednjih 14 utakmica, računajući i ligaški deo. Majami je uspeo da pobedi Milvoki samo jednom na poslednjih pet duela.

FLAMENGO - VELEZ, 02.00

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Veliki derbi u grupi G za overu prvog mesta i lakši posao u osmini finala. Flamengo je u boljoj situaciji, ima dva poena više od Veleza i zato im je i nerešen ishod pozitivan. Argentincima samo trijumf odgovara, ali ne brinu jer su drugu poziciju overili. Velez je serijom od tri pobede pobegao LDU Kitu. Flamengo je nedavno osvojio šampionat Karioke, treći uzastopni put, pobedivši u finalu Fluminense sa ukupnih 4:2. Nisu izgubili na 11 uzastupnih mečeva. U prvom susretu Veleza i Flamenga tim iz Rio de Žaneira je pobedila sa 3:2.

SANTOS LAGUNA - KRUZ AZUL, 04.00

(Fudbal, Meksiko 1)

Počinje veliko finale u meksičkoj Klausuri. Pred svitanje je na programu prvi od dva duela Santos Lagune i Kruz Azula. Domaćin je lakše stigao do finala, u polufinalu je na svom terenu pobedio Pueblu sa 3:0, posle čega je doživeo bezbolan poraz sa 1:0 u revanšu. Kruz Azul je odigrao dva tvrda meča sa Pačukom, prošao je dalje trijumfom sa 1:0. Na susretima Santosa i Kruz Azula uglavnom pobeđuje onaj tim koji je domaćin. Tako je bilo na poslednja četiri duela. Na tri prethodna meča gosti nisu dali nijedan gol. Dva puta je to bio Santos, jednom Kruz Azul.

PORTLAND - DENVER, 04.30

(Košarka, NBA)

Uspeo je Denver da popravi utisak na drugoj utakmici sa Portlandom. Slavio je sa 128:109 i tako je izjednačio seriju na 1:1. Ekipe su sada prešle u Oregon, gde će odigrati naredna dva duela. Trejlblejzersima je glave došao Nikola Jokić, koji je postigao 38 poena. Iz igre je šutirao nestvarno dobro, 15/20. U nedostatku povređenog Džamala Marija, samo takve igre srpskog asa mogu da odvedu Nagetse do naredne faze. Uspeo je Denver da trijumfuje u aprilu ove godine, na svom prethodnom gostovanju u Portlandu. Tada je bilo 106:105.