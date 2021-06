INTERNASIONAL - ATLETIKO MINEIRO, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

Internasional je smenio mladog španskog stručnjaka Migela Anhela Ramireza posle kraha na startu sezone. Tračak nade i nagoveštaj izlaska iz krize tima iz Porto Alegrea bila je pobeda (1:0) u Salvadoru protiv Vitorije Baije u nedelju. To je bio prvi trijumf Crvenih u novom šampionatu Brazileiraa. Privremeni trener postao je Osmar Los koji će voditi tim i noćas u derbiju četvrtog kola protiv Atletiko Mineira. Zbog virusa korona za tim iz Porto Alegrea neće igrati Marselo Lomba, Saravija i Antoni, Rodrigo Moledo je povređen, Paolo Gerero nije fizički spreman, dok je Karlos Palasios s reprezentacijom Čilea na Kopa Amerika. Suspendovan je i Lukas Ribeiro, dok se na levom beku vraća Mojses. Zbog virusa korona van stroja kod Atletika je Igor Rabelja. Trener Kuka ne može da računa ni na povređenog Rafeala, dok su Junior Alonso, Alan Franko, Savarino i Eduardo Vargas sa svojim reprezentacijama na Kopa Amerika.

SAO PAULO - ŠAPEKOENSE, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

Sao Paulo je očajno startovao novu sezonu u Seriji A. Iako je osvojen šampionat Paulista i lako izboren plasman u osminu finala Kopa Libertadores, četa Ernana Krespa je sakupila samo bod u prva ti kola prvenstva. Triklolori su bez postignutog gola za 270 minuta, a noćas na Morumbiju stiže povratnik u društvo najboljih, Šapekoense, koji je takođe loše startovao, ima samo bod. Trener Sao Paula ne može da računa na šest povređenih igrača. Van stroja su iskusni štoper Miranda, zatim Dani Alves, Benitez, Ernanes, Vilijam i Luan. Sa reprezentacijom Ekvadora je Arboleda. Rejnaldo je pod znakom pitanja zbog povrede. Ni Šapekoense neće biti kompletan. Nedostajaće Alan Santos, Fabinjo, Busanelo, Derlan, Žoilson, Kadu, Mike i Tijepo.

VASKO - AVAI, 23.55

(Fudbal, Brazil 2)

Prevelika očekivanja javnosti odrazila su se na učinak Vasko da Game na startu sezone u drugom rangu Brazila. Ipak, čini se da Moreplovci polako dolaze sebi i da hvataju pravi ritam. Bez poraza su na četiri vezane utakmice posmatrajući i Kup, a pobeda u prošloj rundi na gostovanju Pelotasu mogao bi da bude zamajac za uspeh protiv Avaija. Gost je fenjeraš sa samo jednim osvojenim bodom do sada, a posmatrajući sva takmičenja bez trijumfa je na šest uzastopnih mečeva.

DEPORTIVO LA GVAIRA – JARAKUJANOS, 00.15

(Fudbal, Venecuela 1)

Izjednačena je situacija na tabeli u diviziji Central, samo je Gran Valensija sigurna u drugoj fazi. Od drugoplasirane La Gvaire do šestoplasirane Aragve razlika je tri boda, a samo četiri najbolje ekipe idu dalje. Zato La Gvaira mora da odbrani domaći teren noćas, kada joj u goste dolazi Jarakujanos, jedini tim u diviziji koji još nema nijedan remi (tri pobede i četiri poraza). U prvom meču ova dva tima Deportivo je kao gost slavio sa 2:0. Bila je to njegova druga uzastopna pobeda, Jarakujanos je poslednji put uspeo da ga savlada 2013. godine.

SAN MARTIN – ESTUDIJANTES RIO KVARTO, 02.10

(Fudbal, Argentina 2)

Loše je San Martin otvorio sezonu i u prvih pet kola nije nijednom trijumfovao. Osvojio je u tom periodu samo tri boda. Međutim, posle toga je podigao formu, na narednih pet utakmica tri puta trijumfovao i još u dva navrata remizirao, a samo je Almirante uspeo da mu da gol (2:2). Tako je došao do 14 bodova, koliko ima i njegov naredni rival Estudijantes iz Rio Kvarta, doduše posle jedne odigrane utakmice više. Računajući i Kup Argentine, Estudijantes je izgubio samo jedan meč od poslednjih osam. Doduše, na pet mečeva je primio po jedan gol.

FLAMENGO – KORITIBA, 02.30

(Fudbal, Kup Brazila)

Aktuelni prvak Brazila odlično gazi ove godine. Osvojio je šampionat Karioka, plasirao se u osminu finala Kopa Libertadoresa i ima sve pobede u Seriji A. Ostalo mu je da u pobedničkom ritmu nastavi i u Kupu Brazila, gde mu je rival u 3. kolu drugoligaš Koritiba. U prvom susretu je bilo 1:0 za Flamengo, ali u revanšu na klupi neće sedeti trener Rođerio Seni, koji se zarazio koronavirusom. Koritiba, prošle godine član Serije A, ostao je u prvom meču bez iskusnog defanzivca Nejtana Otavija. On je dobio crveni karton u 92. minutu, tako da je suspendovan noćas.

ŽUVENTUD - PALMEIRAS, 02.30

(Fudbal, Brazil 1)

Palmeiras će protiv Žuventuda u Kaksijas do Sulu igrati bez čak 11 fudbalera. Van stroja zbog obaveza na Kopa Amerike su golman Veverton, Gustavo Gomez i Vina. Partik de Paula, Danilo i Dario Barbosa su povređeni. Vesli je suspendovan zbog kartona, Alan Epererur nije još fizički spreman, dok su u karantinu zbog virusa korona Estevas, Gabrijel Veron i Mišel. Domaći Žuventud se vratio u elitu posle 13 godina. Sakupio je dva boda na startu sezone. Najveća opasnost po gol domaćina pretiće od iskusnog napadača Luiza Adrijana i Brena Lopesa koji je krajem prošle godine stigao u Palmeiras upravo iz Žuventuda.

PONTE PRETA - KRUZEIRO, 02.30

(Fudbal, Brazil 2)

Veliko razočaranje dosadašnjeg dela šampionata brazilske Serije B je učinak Ponte Prete i Kruzeira. Oba sastava osvojila su samo po bod od mogućih devet i pod ogromnim su pritiskom da preokrenu situaciju u svoju korist. Domaćinu je važno da upiše pobedu kako bi se spremio za veliki derbi sa Guaranijem u subotu, dok je Kruzeiro dobio novog trenera, koji je startovao remijem sa Gojasom i sada se očekuje pobeda.

FILADELFIJA – ATLANTA, 01.30

(Košarka, NBA liga)

Nastavlja se serija u polufinalu Istočne konferencije, na programu je noćas peti meč. Rezultat je izjednačen, obe ekipe su po dva puta slavile. Atlanta je prva povela, napravivši brejk u Pensilvaniji. Posle toga su Seventisiksersi dva puta trijumfovali, a zatim su Hoksi uzvratili u utorak, pobedivši sa 103:100. Na tom meču u pobedničkoj ekipi odličan je bio srpski as Bogdan Bogdanović. On je postigao 22 poena, uz to je imao i pet skokova. Ove godine su se Filadelfija i Atlanta sastajali sedam puta, a Seventisiksersi vode sa 4:3.

JUTA - LA KLIPERS, 04.00

(Košarka, NBA)

Feniks čeka rivala u finalu Zapadne konferencije i sa posebnom pažnjom gleda ka Solt Lejk Sitiju, gde Juta Džez i LA Klipersi noćas igraju peti meč serije. Trenutni skor je 2:2, a treba reći da su oba sastava ostvarila pobede na svojim parketima. Juta se mučila u prvom meču i naposletku slavila sa tri razlike, u drugom je završeno šest poena prednosti, dok su Klipersi u trećem i četvrtom meču bili ubedljiviji sa +26 i +14. Juta je pobedila u 31 od 36 utakmica na domaćem terenu u ligaškom delu sezone i na četiri od pet u doigravanju.