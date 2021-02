UNION LA KALERA - ANTOFAGASTA, 23.15

(Fudbal, Čile 1)

Kao da niko ne želi titulu u Čileu. Lider Universidad Katolika niže kiks za kiksom, a ni najbliži pratilac Union La Kalera ne ostaje mu dužna. Na minula tri meča sakupila je tek bod i tako propustila da tri kola pre kraja šampionata prestigne Katoliku. Ovakvo stanje u prvenstvu, odnosno forma najboljih ekipa, ostavlja otvoreno pitanje o zvanju najboljeg, a priliku da napravi korak napred Union ima večeras, kada mu u goste stigne Antofagasta. Radi se o rivalu koji bije bitku za proboj u Kopa Libertadores i samo je tri boda daleko od željenih pozicija.

BOTAFOGO - SPORT RESIFE, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

Prošle sezone iz brazilske Serije A ispao je Kruzeiro, a ove će, sasvim izvesno, još jedan tamošnji velikan. Samo čudo moglo bi da spase Botafogo, koji je zakucan za dno tabele sa 12 bodova manje od sigurne luke. Jedina pozitivna stvar za crno-bele je činjenica da imaju meč manje u odnosu na konkurente, a večeras na svom stadionu dočekuju Sport Resife, koji je prvi ispod crte sa bodom manje od trenutno bezbedne Baije. Do kraja prvenstva oba tima u opticaju imaju 15 bodova, i samo ukoliko pobedi sve do kraja, i pritom dočeka kikseve protivnika, Botafogo može do opstanka. Teška misija, ali remi na gostovanju Palmeirasu u prošlom kolu, posle šest vezanih poraza, mogao bi da znači da je ekipa voljna da se bori do kraja.

GUARANI - NASIONAL ASUNSION, 00.45

(Fudbal, Paragvaj 1)

Večeras startuje nova sezona u šampionatu Paragvaja. Vicešampion Klausure Klub Guarani ostao je prošle godine bez titule, a sada želi konačno do krune. Raul Bobadilja bi trebalo da ostane u klubu i u ovoj sezoni. On je Klausuru igrao kao pozajmljeni igrač Argentinos Juniorsa. Sa njim u napadu Aurinegrosi imaju znatno veće šanse za ostvarenje cilja, a prva prepreka biće im noćas Nasional iz Asunsiona. Taj klub minulu kampanju završio je na sedmom mestu sa 16 bodova manje od Guaranija.

KURIKO UNIDO - SANTJAGO VONDERERS, 01.30

(Fudbal, Čile 1)

Samo jedna pobeda na 10 poslednjih utakmica u šampionatu Čilea doveli su Kuriko Unido u situaciju da strepi za opstanak. Naime, ovaj tim je na devetom mestu na tabeli i daleko od zone ispadanja, ali bi loš plasman u prethodnoj kampanji mogao da je skupo košta. U Čileu se prilikom bodovanja za opstanak posmatra i prethodni šampionat, odnosno, izvlači se prosek osvojenih bodova, a po njemu Kuriko je dva mesta iznad pozicije koja vodi u baraž za zadržavanje statusa prvoligaša. Konkurenti su blizu i svaki novi kiks mogao bi da bude opasan po Kuriko Unido. Šansu da se približi opstanku ovaj sastav ima noćas, kada mu u goste dođe Santjago Vonderers, koji je gotovo ostvario primarni cilj, a to je da preživi.

KANTERBURI - HOUKS BEJ, 04.00

(Fudbal, Novi Zeland 1)

Od žalosnog slučaja do borbi za mesto u plej-ofu. Takav put prešli su Kanterburi i Houks Bej u prvenstvu Novog Zelanda posle serije dobrih partija. Domaćin je očajan start nadomestio dobrim izdanjima u proteklom periodu, u kojem je izgubio samo jednom na sedam minulih susreta. Trenutno je nanizao četiri meča bez neuspeha i s pravom se noćas nada nastavku serije. Sa druge strane, Houks Bej je posle pet uvodnih poraza polako uhvatio ritam i ostvario tri pobede iz četiri naredna duela. Ipak, zaustavljen je u prethodnoj rundi protiv "večitog" prvaka Okland Sitija, pa ostaje da se vidi koliko je taj neuspeh poremetio samopuzdanje ekipe.

NEKAKSA - KRUZ AZUL, 04.30

(Fudbal, Meksiko 1)

Meksička Klausura je nedavno startovala i stvari su posle par uvodnih rundi bitno drugačije u odnosu na partije u Aperturi. Rano je za donošenje zaključaka, ali je evidentno da Kruz Azul nije na neophodnom nivou, kao i da je Nekaksa podbacila. Cilj oba tima je plasman u plej-of, po mogućstvu van baraža, a za sada je Kruz Azul bliži tom ostvarenju. Noćas u Agvaskalijentesu Nekaksa će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena, gde je samo jednom ove sezone igrala i pobedila. Takođe, želeće domaći da nadograde dobru partiju u prošloj rundi, kada su osvojili bod protiv Tigresa na strani. Sa druge strane, Kruz Azul je uhvatio ritam posle dva uvodna poraza i vratio se u život pobedama nad Pačukom i Keretarom. Sada ima posla sa rivalom od kojeg nije izgubio na četiri minula dvoboja, a u tri navrata je slavio.

BRIZBEJN - MELBURN VIKTORI, 07.05

(Fudbal, Australija 1)

Pandemija virusa korona značajno je usporila održavanje šampionata Australije, učinivši da pola lige ima i do dve utakmice manje u odnosu na ostale. Brizbejn je posle poraza na startu vezao tri pobede i postao najbliži pratilac lidera Sentral Kousta, a u jutarnjim časovima po srednjoevropskom vremenu ima priliku da nastavi istim tempom, pošto mu u goste dolazi Melburn Viktori. Gosti su sezonu otvorili sa dva poraza, da bi potom upisali prvu pobedu protiv Perta, a u prethodnoj rundi su remizirali protiv Vestern Junajteda u gostima. Zanimljiva tradicija između Brizbejna i Viktorija kaže da je samo jednom na devet proteklih prvenstvenih susreta u duelu ovih ekipa slavio onaj koji je bio domaćin, a u preostalih sedam slučajeva radovao se gost.