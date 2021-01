OESTE - PARANA, 23.15

(Fudbal, Brazil 2)

Vrlo važan meč za davljenika Paranu u brazilskoj Seriji B. Ona gostuje kod već prežaljenog Oestea, najslabije rangiranog tima u ligi, i mora da trijumfuje sada i u poslednjem kolu, i da se pride nada porazima Vitorije, ako misli da zadrži nadu da opstane. Šanse za takav scenario su minimalne, ali dok postoji nada... Jedno je izvesno, Oesteu ništa ne treba.

ATLETIKO MINEIRO - SANTOS, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

Atletiko Mineiro je dobio samo jednu od poslednje četiri utakmice, vodeći Internasional je u velikoj seriji odmakao na tabeli i stekao osam bodova više, međutim, sastav iz Belo Orizontea ima priliku da razliku smanji na pet poena i u završnicu šampionata uđe sa poboljšanim šansama da ugrozi lidera. Sve bi bilo bolje za domaćina da je osvojio koji bod više protiv Gremija (1:1) ili Vaska (2:3), ali nada svakako umire poslednja, pa crno-beli slove za velikog favorita protiv Santosa, koji je na devetom mestu, sa dva vezana poraza.

PALMEIRAS - VASKO, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

Daleko je Palmeiras od vodećeg Internasionala. Celih devet bodova ih deli. Zeleni su se do pre samo dva kola nadali najboljem scenariju u samoj završnici brazilske Serije A, po kojem će moći da istumbaju gornji dom i zauzmu presto. Ipak, kako je Palmeiras izgubio derbi od Flamenga, pre dva dana i na gostovanju Seari, izvesno je ostao bez realnih šansi za trofej, pa odloženi meč prvog kola prvenstva sa Vaskom tretira kao hvatanje zaleta za veoma bitan duel. Zelene već za vikend na Marakani protiv Santosa očekuje finale Kopa Libertadores, u pokušaju da posle 22 godine čekanja drugi put u klupskoj istoriji postanu prvaci Južne Amerike, što je prilika koja se ne ukazuje tako često.

UNION ESPANJOLA - KOKIMBO UNIDO, 23.55

(Fudbal, Čile 1)

Ovosezonski nastupi Kokimbo Unida idu u kategoriju od sjaja do očaja. U Kopa Sudamerikani su dospeli skoro do polufinala, dok im u nacionalnom šampionatu nikako ne ide. Poslednji su na tabeli sa šest bodova manje od zone sigurnosti, ali u odnosu na nekolicinu protivkandidata ima i do četiri utakmice manje. To Piratima nudi mogućnost da u samom finišu sezone ipak opstanu. Prava prilika za pozitivan rezultat je noćas, kada Kokimbo ide na megdan Union Espanjoli, koja je trećeplasirana sa samo teoretskom šansom da se dokopa krune. Bez pobede su Španci na pet minulih susreta, odnosno slavili su jednom na prethodnih 11 mečeva.

VITORIJA - BOTAFOGO SP, 01.30

(Fudbal, Brazil 2)

Vreme odluke za Vitoriju. Treba joj samo bod kako bi kolo pre kraja osigurala opstanak, a protivnik ne može da bude idealniji jer se radi o Botafogu SP, koji je već ispao u treći rang. Vitorija ima tri boda više i meč manje od Figuirensea i ima odličnu šansu da kod kuće pobegne na četiri nedostižna koraka pred finalnu rundu. Domaćin je osokoljen nizom od tri meča bez poraza, u prošlom kolu je na strani savladao Guarani.

KOREKAMINOS - VENADOS, 02.05

(Fudbal, Meksiko 2)

Druga liga Meksika, odnosno tamošnja Klausura, stigla je do trećeg kola. Korekaminos je startovao pobedom, ali je u prošloj rundi poražen na gostovanju Atlanteu. Njegov noćašnji rival je Venados, koji tek sada započinje sezonu. Korekaminos je znatno uspešniji od Venadosa kada su u pitanju međusobni susreti, ali naročito je zanimljivo da je na pet od minulih sedam dvoboja ovih timova pobeđivao gost.

KLUB AMERIKA - HUAREZ, 03.30

(Fudbal, Meksiko 1)

Jasno je kao dan da je Klub Amerika ogroman favorit protiv Huareza, ali baš taj tim je u proteklom periodu pravio velike probleme Orlovima. Naime, klub iz Meksiko Sitija nikada u dosadašnjim ligaškim odmeravanjima nije uspeo da pobedi popularne Divljake. Čak je izgubio na svojoj Asteki prošle godine 3:1. Ipak, možda je konačno došlo vreme da Huarez poklekne. Klausuru je otvorio sa dva remija, dok je Amerika posle slavlja na startu poražena u prethodnoj rundi u jednom od derbija protiv Montereja.

KIMARONES DE SONORA - SELAJA, 04.05

(Fudbal, Meksiko 2)

Liga bez briga je druga liga Meksika. Nema promocije, nema ispadanja. U takvoj konstelaciji snage ekipa su koncentrisane na jačanje i nastavak egzistiranja dok se ne promeni pravilo. Nedavno je startovala Klausura, čije treće kolo startuje noćas, a jedan od duela igra se u Sonori, gde Kimarones dočekuje Selaju. Oba tima su neporažena u uvodne dve runde, s tim da je domaćin oba puta remizirao, a gost ima pobedu i nerešeno. Ono što je primetno u dosadašnjim odmeravanjima snaga ovih rivala je činjenica da igraju na mali broj pogodaka. Osam od 11 dvoboja završeno je 0-2.