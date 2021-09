TREĆA SMENA: Gojas se vraća na pobednički put, Independijente del Valje juri ka finalu

GOJAS - VILA NOVA, 23.55

(Fudbal, Brazil 2)

Niz od 10 mečeva bez poraza u prvenstvu Gojas je prekinuo u prošloj rundi na gostovanju Avaiju. Ipak, i dalje je prvi pratilac lidera Koritibe koja mu beži četiri boda. Zeleni su neporaženi na sedam prethodnih domaćinstava u Seriji B, a na minulih pet su igrali GG. Sa druge strane, noćas se sukobljavaju sa Vila Novom, koja je prva iznad crte sa dva boda više od ugroženih. Popravila je formu, o čemu svedoči samo jedan neuspeh na pet proteklih susreta.

DEPORTIVO KALI - DEPORTIVO PEREIRA, 01.00

(Fudbal, Kolumbija 1)

Premijerni meč 11. kola kolumbijske Klausure igraju noćas dva Deportiva. Onaj iz Kalija dočekuje Pereiru, i nada se da će najzad da se domogne pobedničkog puta. Nisu Verdiblankosi slavili na četiri protekla ligaška duela, dok su u međuvremenu napredovali u nacionalnom Kupu. Sa druge strane, Deportivo Pereira je sakupila 15 bodova, pet više od domaćina, a nije izgubila na šest prethodnih prvenstvenih mečeva.

ESTUDIJANTES - PLATENSE, 02.15

(Fudbal, Argentina 1)

Visoki su apetiti Estudijantesu ove sezone. Cilj je mesto u Kopa Libertadores i Studenti su na dobrom putu da ga ispune, a ni titula prvaka Argentine iz ove vizure nije daleko. Samo tri boda zaostaje Estudijantes za liderom Taljeresom, a može da ih nadoknadi noćas protiv Platensea. Gosti su bez slavlja na tri poslednja meča, dok je Estudijantes pobedio na minula dva.

BRUSKE - VASKO, 02.30

(Fudbal, Brazil 2)

Jedno vreme je delovalo da je Bruske kadar da se umeša u borbu za promociju, ali potom mu se desio strmoglav pad. Ovaj tim je bez pobede na 11 poslednjih mečeva, a na četiri od prethodnih pet je igrao nerešeno. Sada ga očekuje botka za opstanak, gde je na četiri koraka od najugroženijih, a noćas mu u goste stiže Vasko, koji u ovom mesecu nema trijumf. Nadali su se Moreplovci brzom povratku u Seriju A, ali kako stvari stoje teško će do promocije. Udaljeni su trenutno 10 bodova od 4. mesta, a forma im nije saveznik. Na četiri protekla meča su bez slavlja, odnosno, ostvarili su jednu pobedu na osam poslednjih okršaja u prvenstvu.

INDEPENDIJENTE DEL VALJE - TEHNIKO UNIVERSITARIO, 02.00

(Fudbal, Ekvador 1)

Negde smo na polovini druge faze ekvadorskog šampionata, a Independijente del Valje deluje najozbiljnije za osvajanje mesta koje vodi u Kopa Libertadores i potom u finalni obračun za titulu prvaka sa Emelekom. Ima pet bodova prednosti u odnosu na baš Emelek, koji bi u slučaju da bude najbolji i u ovom delu prvenstva direktno bio krunisan u nacionalnog šampiona. Noćas Independijenteu na noge dolazi Tehniko Universitario, koji je malo pokazao do sada. Osvojio je samo sedam bodova i već četiri kola ne zna za pobedu, dok je Independijente jedini neporaženi sastav u ligi do sada sa šest slavlja na sedam duela i remijem.

UNION LA KALERA - O'HIGINS, 02.00

(Fudbal, Čile 1)

Domaćin se bori za titulu, gost za opstanak. Union La Kalera nalazi se na trećem mestu na tabeli prvenstva Čilea posle 20 odigranih utakmica, sa pet bodova zaostatka za vodećim Kolo Kolom. Noćas ima priliku da smanji zaostatak ukoliko pobedi O'Higins, koji je stacioniran u donjem domu i prvi je iznad mesta koje vodi u plej-aut. I jedni i drugi iza sebe imaju niz loših rezultata. La Kalera ga je prekinula u prošlom kolu pobedom nad Audaks Italijanom u gostima, dok je O'Higins zabeležio jedno slavlje na 11 poslednjih ligaških duela, a na minula tri je poražen.

PUEBLA - KRUZ AZUL, 03.00

(Fudbal, Meksiko 1)

Kruz Azul nije na nivou iz prethodne kampanje kada se okitio titulom u meksičkoj Klausuri. Posle devet kola nalazi se na šestoj poziciji, sa tri boda manje od zone direktnih mesta za plej-of. Noćas Kruz Azul ima šansu da dođe do 4. mesta, ali mora da pobedi Pueblu na strani, a na to gostovanje ide bez najboljeg igrača Honatana Rodrigeza. Puebla je sakupila osam bodova do sada, a pet je osvojio u tri protekle runde.