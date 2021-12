TREĆA SMENA: Jokić u akciji, Bogdanović "u autu", 761. derbi u Brazilu

TALJERES KORDOBA – GODOJ KRUZ, 01.10

(Fudbal, Argentinski kup)

U noći između srede i četvrta na programu je drugi meč polufinala argentinskog kupa između Taljeres Kordobe i Godoj Kruza. Najmasovnije fudbalskog takmičenje Argentine se dve godine nije igralo zbog korona virusa, a poslednji šampion River Plejt ispao je u osmini finala od ovogodišnjeg finaliste Boke Juniors. Velerašnji rivali nikada ranije nisu osvajali Kup Argentine, pa će ove godine vrebati šansu protiv jedne od slabijih ekipa Boke poslednjih godina. Taljeres je drugi u prvenstvu, na poslednjih šest utakmica poražen je samo jednom, dok je Godoj tek za vikend prekinuo niz od četiri meč bez pobede. Od poslednjih pet međusobnih susreta Taljeres je dobio tri, jedan je pripao Godoj Kruzu, a preostali je završen bez pobednika.

BOLIVAR – PALMAFLOR, 00.30

(Fudbal, Bolivija 1)

Bolivar je bio u seriji, do početka novembra je vezao šest pobeda, ali je po povratku sa reprezentativne pauze upisao dva poraza i ugrozio plasman u kvalifikacije za Kopa Libertadores. Stoga će u poslednje dve runde, a posebno večeras u pretposlednjoj morati da upiše tri boda. Palmaflor je zbog serije od deset mečeva bez pobede pokvario plasman, nalazi se na devetom mestu, ali je pobedom u poslednjem kolu sačuvao nadu da može do Kopa Sudamerikane. Večerašnji rivali su se do sada sastajali tri puta, uz po jednu pobedu na obe strane.

PAJSANDU – REMO, 23.55

(Fudbal, Brazil, Kopa Verde)

Verovali ili ne, večeras će se u prvom meču polufinala Kopa Verde odigrati 761. Re-Pa derbi. Pajsandu je član Serije C u kojoj će ostati i naredne sezone, pošto je u svojoj grupi druge faze prvenstva završio na poslednjem mestu, a gradski rival iz Belema će mu se od naredne sezone pridružiti, jer je u Seriji B završio kao prvi ispod crte. Remo je u poslednje vreme dominantan u međusobnim okršajima, četiri od prethodnih pet je dobio.

HUNIOR – DEPORTIVO KALI, 02.05

(Fudbal, Kolumbija, Klauzura)

Kolumbijska Klauzura ušla je u drugu fazu – grupnu, a pobednici grupa će se sastati u finalu. Deportivo Kali je odlično krenuo, pobedom nad Pereirom 3:0, dok je Hunior podelio plen sa Atletiko Nasionalom. I jedni i drugi igraju tvrdo, pa na njihovim utakmicama retko kada padne više od dva gola. Međusobni susreti su pak nešto efikasniji, na četiri od poslednjih šest došla je igra 3+, a oba tima su u pomenutom periodu ostvarila po dve pobede.

LARA – DEPORTIVO TAHIRA, 00.50

(Fudbal, Venecuela, druga faza)

Dva kola pre kraja druge faze venecuelanskog prvenstva, tri tima se u Grupi A bore za dva mesta u poslednjoj fazi, gde će koplja ukrstiti sa pobednicima Grupe B u borbi za titulu prvaka države. Deportivo Tahira je trenutno drugoplasirana, sa bodom više od Karakasa, dok Lara kao četvrtoplasirana i sa samo jednom pobedom u drugoj fazi nema nikakve šanse u poslednja dva kola. U poslednjih pet međusobnih utakmica Lara je poražena samo jednom, dva puta je slavila i isto toliko puta odnela bod Deportivo Tahiri.

INDIJANA – ATLANTA, 01.00

(Košarka, NBA)

Prekinula je Atlanta protiv Niksa seriju od sedam pobeda i pride izgubila Bogdana Bogdanovića. Srpski košarkaš će zbog povrede skočnog zgloba odsustvovati dve nedelje, pa će Hoksi bez bivšeg košarkaša Partizana pokušati da se vrate na pobednički put protiv Indijane. Pejsersi su jedna od najslabijih ekipa sa devet pobeda iz 23 utakmice.

ORLANDO - DENVER, 01.00

(Košarka, NBA)

Nikola Jokić se pre dve noći vratio u tim i Denver se momentalno vratio na pobednički put. Srpski centar je kao po običaju bio ključni čovek u pobedi Nagetsa, prvoj posle šest vezanih poraza, a isto se od Džokera očekuje i večeras protiv Orlanda, koji je uz Pistonse ubedljivo najslabiji tim Istočne konferencije sa svega četiri pobede. U poslednjih 11 utakmica ima samo jednu.