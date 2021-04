KOLON - ARSENAL SARANDI, 02.00

(Fudbal, Argentina - Liga kup)

Kolon je prvi na tabeli Grupe A, ali pred poslednje kolo prve faze nije siguran putnik u plej-of. Zato je pobeda nad otpisanim Arsenalom iz Sarandija imperativ. Dobro je sastav iz Santa Fea otvorio sezonu u Liga kupu, ali je u poslednje vreme u krizi, pa mu posle četiri vezane utakmice bez trijumfa visi i plasman u doigravanje. Samo dva boda osvojio je u minula četiri kola, a u 12. rundi dočekuje poslednjeplasirani tim grupe, koji je kasno upalio motore. Arsenal je vezao tri trijumfa u Liga kupu, ali je pre toga u osam kola osvojio svega dva boda. Minuli susret ovih ekipa okončan je pobedom Sarandija (odigran još 2019. godine), dok je pre toga Kolon slavio četiri puta zaredom.

EVERTON - LA SERENA, 02.00

(Fudbal, Čile 1)

Pred meč šestog kola čileanske Primere, Serena i Everton zauzimaju susedne pozicije na tabeli. Gost u večerašnjem okršaju je ispred (osmi) zbog pozitivne gol razlike (3:2) i ima isti učinak kao sastav iz Vinja del Mara. Everton je sezonu počeo remijem sa O Higinsom, usledio je trijumf protiv Angofagaste, pa potom i podela bodova sa Palestinom. Prvi poraz stigao je u četvrtom kolu, krivac je bio Kolo Kolo, dok je minule sedmice plen podelio sa Kuriko Unidom. La Serena je sa druge strane počela porazom od Audaks Italijana, pa je u poslednja četiri susreta neporažena (posle trijumfa nad Kuriko Unidom, remizirala sa Unverisidadom, O Higinsom i Espanjolom u susretima koji su okončani bez golova). Interesantno je da je sva tri pogotka za Papajerose postigao napadač Lejton. U prethodna dva međusobna susreta Everton i La Serena su podelili plen, a nešto slično očekuje se i večeras, mada je domaćin ipak favorit.

NASIONAL ASUNSION - GUAIRENJA, 23.55

(Fudbal, Paragvaj 1)

Nasional je u minulom kolu remizirao sa Libertadom, pa je ostao bod iza njega i Olimpije. Sa druge trane Guairenja je u seriji od četiri poraza (tri u ligi) i zauzima peto mesto sa šest bodova manje od večerašnjeg rivala (19). Ove ekipe su se dosad sastajale samo četiri puta, dva puta na njihovim duelima nije bilo golova, Nasional je slavio pre nešto više od godinu dana kod kuće, dok je početkom marta Guairenja ostvarila trijumf na svom stadionu minimalcem. Domaćin večerašnjeg okršaja je predvođen prvim strelcom lige Leonardom Viljagrom (osam golova) favorit, ali ne bi začudilo da gosti izvuku bod. Sudar Nasionala (10 primljenih golova) i Guarienje (12 primljenih golova) je i sudar druge i treće najbolje odbrane u ligi u ovom trenutku.

12. OKTOBAR - SPORTIVO LUKENJO, 02.15

(Fudbal, Paragvaj 1)

Sudar susednih timova sa tabele paragvajske Primere, Sportivo Lukenjo je bod ispred osmoplasiranog sastava iz Itague. Interesantno je da večerašnji rivali imaju istu gol razliku (14:19). Fudbaleri 12. oktobra su u seriji od devet mečeva bez poraza u svim takmičenjima, ali su u tom rasponu utakmia pet puta i remizirali. Tim iz Lukea je sa druge strane u slaboj formi, ne zna za trijumf već pet utakmica, a u minulom kolu je remizirao sa River Plejtom. Prethodni duel ovih ekipa, odigran pre dva meseca, pripao je Sportivo Lukenju (1:0), dok je krajem minule godine 12. oktobar slavio kao gost. Plavo-zlatni su iz minulih 10 okršaja sa ekipom iz Itague slavili u šest navrata, pretrpeli su tri poraza, dok je samo jedan duel okončan remijem.

NEKAKSA - ATLAS, 02.30

(Fudbal, Meksiko 1)

U toku je poslednje kolo meksičke Klausure, a poznato je pet putnika u plej-of. Nekaksa je jedan od retkih timova koji nema šansi da se domogne doigravanja, sedi na dnu tabele sa samo 11 bodova posle 16 odigranih mečeva. Atlas ih ima dvostruko više i deveti je, a trijumfom bi i definitivno obezbedio plasman u osminu finala, dok mu je za direktan prolaz u četvrtfinale potrebno čudo. Domaćin predstojećeg susreta je u seriji od četiri utakmice bez pobede, ali su i Rohinegrosi u slabom ritmu, pa su u minulih pet kola osvojili isti broj bodova kao večerašnji rival (četiri). Jasno je da uloga favorita pripada gostima, ali tradicija je na strani Nekakse. Sastav iz Agvaskalijentesa ne zna za poraz od Atlasa više od 10 godina, a slavio je i na poslednja tri njihova okršaja.

HUAREZ - TOLUKA, 04.30

(Fudbal, Meksiko 1)

Huarez je na kolo do kraja regularnog dela bez šansi da se domogne doigravanja, dok je Toluka osma i u slučaju trijumfa će obezbediti osmini finala, ali ima šanse da se direktno dočepa i četvrtfinalne faze. Da bi se to desilo Monterej mora da doživi prilično ubedljiv poraz (trenutno ima gol razliku +8) i da Toluka pritom napuni mrežu Huareza do vrha (gol razlika +3). Bravosi nemaju takmičarski motiv, upisali su jedan trijumf na poslednjih pet mečeva, dok su Crveni đavoli uspeli da prekinu seriju neuspeha u minulom kolu i to u susretu sa drugoplasiranom Klub Amerikom (3:1). Uzdaće se Toluka i večeras u sjajnog Aleksisa Kanela, prvog strelca lige sa 11 pogodaka. Ipak, tradicija je na strani domaćina, kako Huarez u zvaničnim mečevima ne zna za poraz od sastava sa Nemesio Dijez stadiona (tri pobede i jedan remi).

FILADELFIJA - ATLANTA, 01.00

(Košarka, NBA)

Prema poslednjimi informacijama iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupi Bogdana Bogdanovića i Trea Janga su još uvek pod znakom pitanja. Bez njih u timu, Hoksi gotovo da nemaju šanse protiv Seventisiksersa. To je potpuno jasno posle njihovog okršaja od pre par večeri, kada je Filadelfija slavila sa 44 poena razlike u svojoj dvorani i tako bukirala kartu za plej-of. Atlanta pokušava da se domogne četvrte pozicije i prednosti domaćeg terena pred doigravanja, ali kako Niksi igraju sve bolje, a od Bostona se očekuje da u finišu uđe u pravi ritam, to će biti težak zadatak. Jedino čemu mogu da se nadaju je da će Lu Vilijams biti inspirisan, pošto je spoljna linija potpuno desektovana. Dok bi Bogdanović i Jang još mogli i da nastupe, Hanter, Rediš i Snel su već otpisani za večerašnji duel. Dok Rivers sa druge strane ima čitavu ekipu na raspolaganju. Miriše na 30. poraz sastava iz Džordžije (34 pobede).

FINIKS - JUTA, 04.00

(Košarka, NBA)

Sudar timova sa najboljim skorom u ligi ove sezone, koji su pritom već obezbedili vizu za plej-of. Juta je korak ispred Finiksa, ali ni večeras po svemu sudeći neće moći da računa na Donovana Mičela, dok je pod znakom pitanja i nastupa Majka Konlija. Pokazala je ipak četa Kvina Snajdera da može i bez sjajnog dvojca, pa je tako pre par večeri ubacila 154 poena Sakramentu. Finiks je upisao dva važna trijumfa protiv Niksa i Klipersa i u dobrom raspoloženju očekuje večerašnji susret. Dva puta su timovi iz Arizone i Solt Lejk Sitija delili megdan ove sezone, a u oba navrata su Sansi stizali do trijumfa. Monti Vilijams će za razliku od svog kolege sa klupe Džezera moći da računa na najbolje igrače, jedino su pod znakom pitanja nastupi Darija Šarića i Džeja Kraudera.