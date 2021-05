FLUMINENSE – SANTA FE, 02.00

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Beže misli Fluminenseu na finale državnog prvenstva Brazila sa Flamengom, ali ne može Flu da se usredsredi samo ta te duele, jer posao nije priveden kraju u Kopa Libertadoresu. Neće u grupi D ništa biti rešeno ni posle četvrtog kola, ali bi Fluminense mogao da se približi prolasku u narednu fazu. Pravi je krkljanac, Fluminense i River imaju po pet bodova, a brazilski predstavnik je uzeo meru samo Santa Feu. Vremešni Fred je golovima početkom prvog i drugog poluvremena poveo Fluminense do trijumfa, a sve što je uspeo Santa Fe da uradi jeste da ublaži poraz (2:1)

JUNIOR – RIVER PLEJT, 02.00

(Fudbal, Kopa Libertadores)

U identičnoj poziciji je River Plejt kao Fluminense. Puca na prolazak grupe i sastaje se sa timom protiv koga zna kako će. Otključali su Milioneri sef Juniora dva puta pre 16 godina, učinili su to i u prvom krugu grupne faze ove godine, i žele da ostavre duplu pobedu kao prethodni put kada su se sastali na međunarodnoj sceni. Na Monumentalu su Martinez i Alvarez skrojili pobedu Rivera, a ostane li kolumbijski predstavnik opet bez bodova, počeće da razmišlja o borbi za treću poziciju, koja vodi u Kopa Sudamerikanu.

SEARA – ARSENAL SARANDI, 00.15

(Fudbal, Kopa Sudamerikana)

“Kolju” se tri tima za izlazak iz grupe i nastavak takmičenja, pa bi međusobni duel Seare i Arsenala umnogome mogao da odredi konačan raspored unutar grupe. Kada bi se na polovini grupne faze podvukla crta, Seara bi bila najzadovoljnija, ali sem otvaranja i meča protiv Vilstermana (3:1), Seara nije blistala. Vezala je dva meča na kojima su mreže mirovale. Arsenalovi rezultati idu uzlaznom putanjom, a najbolju partiju pružio je prošle nedelje protiv autsajdera Vilstermana.

SAN LORENCO – ROSARIO, 02.30

(Fudbal, Kopa Sudamerikana)

San Lorenco I Rosario pod hitno moraju da osvoje tri boda kako bi ostali u trci za prvo mesto. Naročito San Lorencu, kojem ni remi ne radi posao. Dijego Dabove napustio je klupu San Lorenca, dobio je otakz, a tim će privremeno voditi Leandro Pipi Romanjoli. Gavranovi iz Almagra imaju samo jedan osvojeni bod, do koga su stigli u prošlom kolu protiv 12. Oktobra, dok bi Rosario drugim trijumfom protiv San Lorenca zadržao šanse za prolazak.

TORONTO – KOLUMBUS KRU, 01.00

(Fudbal, MLS)

Nije se pretrgao Kolumbus na startu MLS-a, ali sada ima priliku da krene ka vrhu i poravna se sa vodećim timovima. Zatajio je napad u okršajima sa Filadelfijom, a ceh je platio Di Si Junajted (3:1). Delimično se moglo očekivati da Kolumbus kasnije upali, jer je paralelno nastupao u KONKAKAF Ligi šampiona, a kako je ispao od Montereja, može da se fokusira na domaće prvenstvo. Toronto je izvukao samo bod u prve tri runde, pri dnu je lestvice, a prošle sezone je dva puta tukao Kolumbus, kasnijeg šampiona.

INTER MAJAMI – MONTREAL, 01.30

(Fudbal, MLS)

Inter Majami i Montreal su prvi ispod crte za doigravanje, a Gonzalo Iguain je sjajno krenuo, I već je prebacio prošlosezonski učinak. Tada je na devet utakmica postigao jedan gol, a ove se već dva puta upisao na semaforu. Učestvovao je u jedinom ovosezonskom trijumfu nad Filadelfijom, a pogodio je i protiv Los Anđelesa Galaksija. Otvorio je Montreal sezonu pobedom, ali su mu rezultati krenuli silaznom putanjom, pa duel sa Interom dočekuje sa pet bodova, koliko ih ima i tim iz Majamija.

ATLANTA – VAŠINGTON, 01.00

(Košarka, NBA)

Drugi put za tri dana će Atlanta Hoksi i Vašington Vizardsi deliti megdan. Slavili su Hoksi u dramatičnoj završnici sa 125:124, i sprečili Vizardse da se vrati iz velikog deficita. Imala je Atlanta i plus 19, a zamalo je sve prokockala. Jang, Kolins i Bogdanović su nosili Hokse do trijumfa. Srpski bek je ubacio 25 poena, a na drugoj strani je briljirao Rasel Vestbruk. Ostvario je Vestbruk strašan tripl dabl (28 poena, 21 asistencija i 13 skokova).

DALAS – NJU ORLEANS, 03.00

(Košarka, NBA)

Loše večeri su iza Dalasa i Nju Orleansa. Obe ekipe zabeležile su poraze i to od istog protivnika. Memfis je prvo nadigrao Nju Orleans, a potom je sinoć ponizio Dalas Maverikse. Posramljeni su Luka Dončić i saigrači, a jedini na visini zadatka bio je Tim Hardavej, koji je ubacio 19 poena. Zaustavljena je serija Dalasa, ali to nije dovelo do pada Maveriksa na tabeli Zapadne konferencije. I dalje drži Dalas peto mesto, dok je Nju Orleans prvi ispod crte sa dve pobede manje od San Antonija. U tekućoj sezoni su oba tima utefterila po trijumf u međusobnim okršajima.