BANFILD - ROSARIO, 23.45

(Fudbal, Argentina 1)

Donji dom i u njemu Banfild i Rosario Sentral. Ova dva tima nisu pokazala gotovo ništa u dosadašnjem toku sezone u najjačem rangu Argentine, pošto su iz 10 utakmica sakupili devet, odnosno 10 bodova. Noćas se sukobljavaju u sklopu 11. runde i u boljoj formi je Rosario, koji je ostvario dve pobede u poslednja tri duela, dok je u prošlom okršaju sa Bokom Juniors poražen kod kuće. Sa druge strane, Banfild je bez trijumfa na sedam prethodnih susreta.

ATLETIKO MINEIRO - FLUMINENSE, 23.55

(Fudbal, Kup Brazila)

Treći put za manje od mesec dana Atletiko Mineiro i Fluminense biće na terenu jedan naspram drugog. Ovoga puta sudar odlučuje o plasmanu u polufinale Kupa Brazila. Atletiko je u prvom meču pobedio sa 2:1 na stadionu Nilton Santos u Rio de Žaneiru, a važno je istaći da pravilo gola u gostima više ne važi. Atletiko je lider u šampionatu Brazila, dok je Fluminense popravio formu posle nešto slabijih izdanja i stigao je do 7. mesta na tabeli.





ATLETIKO NASIONAL - INDEPENDIJENTE SANTA FE, 00.30

(Fudbal, Kup Kolumbije)

Potpuno različito raspoloženje vlada u taborima Atletiko Nasionala i Independijente Santa Fea ove sezone. Dok Zeleni iz Medeljina sede udobno na čelu nacionalnog prvenstva, Kardinali iz Bogote su jedno od najneprijatnijih iznenađenja. Ipak, njihov dvoboj u četvrtfinalu Kupa završen je pobedom Santa Fea 2:1, a tu prednost klub iz glavnog grada Kolumbije braniće noćas na stadionu Atanasio Žirardot. Taj poraz od Santa Fea je bio prvi posle 10 vezanih trijumfa u svim takmičenjima za Atletiko, koji se brzo oporavio i pobedio La Ekidad.

NJUELS - RIVER PLEJT, 02.00

(Fudbal, Argentina 1)

Čini se da je kriza iza River Plejta. Ispadanje iz Kopa Libertadores u četvrtfinalu od Atletiko Mineira nije ostavilo traga na partijama Milionera. Sastav Marsela Galjarda neporažen je na četiri minula susreta u ligi, i nalazi se na četvrtom mestu sa pet bodova manje od lidera Taljaresa, mada noćas može da mu se približi ukoliko pobedi Njuels na strani. Domaćin je ostavio nešto skromniji utisak, osvojio je 12 bodova i 18. je na tabeli, a bez trijumfa je na pet poslednjih okršaja.

FLAMENGO - GREMIO, 02.30

(Fudbal, Kup Brazila)

Rutinski zadatak čeka Flamengo. Posle 4:0 u prvom meču četvrtfinala Kupa Brazila pitanje pobednika dvomeča i putnika u polufinale ne bi trebalo da se postavlja. Pritom, velikan iz Rio de Žaneira je u sjajnoj formi. Na 16 poslednjih duela u svim takmičenjima ostvario je 14 pobeda i po jedan remi i poraz, dok u šampionatu zauzima treće mesto. Sa druge strane, Gremio se bori za opstanak, nikako ne uspeva da stabilizuje formu i ispliva iz zone ugroženih. Tri boda je daleko od mirne luke, a pobeda u prošlom kolu nad Searom popravila mu je samopouzdanje, mada teško da će moći da nadoknadi četiri gola minusa.

FORTALEZA - SAO PAULO, 02.30

(Fudbal, Kup Brazila)

Fortaleza i Sao Paulo odlučuju noćas o učesniku polufinala Kupa Brazila. Prva utakmica u Morumbiju završena je nerešeno 2:2, a kako ne važi pravilo gola u gostima to znači da bilo koji remi odvodi Sao Paulo do potencijalnih jedanaesteraca. Fortaleza ulazi u duel sa mukotrpnom serijom od šest duela na svim frontovima bez pobede, a na minula dva susreta je poražena. Osim toga može da uđe u klupsku istoriju pošto nikada ranije nije uspela da stigne do polufinala. Sa druge strane, Sao Paulo u vitrinama nema pehar Kupa, te ima poseban motiv.

DEPORTIVO KALI - AMERIKA KALI, 03.00

(Fudbal, Kup Kolumbije)

Prvi susret četvrtfinala Kupa Kolumbije između gradskih rivala iz Kalija završen je remijem 2:2. Noćas je u revanšu Deportivo domaćin Americi, i pokušaće da prekine post od tri vezane utakmice bez pobede, i osveti se velikom rivalu za poraz pre četiri dana u sklopu šampionata. Naime, biće ovo treći sudar Deportiva i Amerike u samo osam dana, a Đavoli se nadaju da mogu da ponove podvig i na istom mestu ponovo savladaju Zelene. Inače, Amerika je samo jednom poražena na sedam minulih susreta sa Deportivom na svim frontovima.

FILADELFIJA - KLUB AMERIKA, 03.00

(Fudbal, Konkakaf Liga šampiona)

U strašnoj je formi Klub Amerika i težak zadatak noćas očekuje Filadelfiju u pokušaju da se dokopa finala Konkakaf Lige šampiona. Naime, meksički velikan ima prednost od 2:0 iz prvog susreta, a kako se suočava sa rivalom koji je doživeo četiri poraza na šest prethodnih mečeva jasno je da se uzda u nastavak niza pozitivnih rezultata koji je trenutno na brojci 11 u svim takmičenjima.