EKVADOR - PERU, 23.00

(Fudbal, Kopa Amerika)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ekvadorci imaju samo bod posle dva kola Kopa Amerika i smeši im se ispadanje već u prvoj rundi takmičenja. Peru je razbijen od Brazila na startu (0:4) Kopa Amerika, ali je pobedio Kolumbiju i napravio veliki korak ka četvrtfinalu. Ove dve selekcije su odigrali meč kvalifikacija za Mundijal u Kataru pre dve nedelje. Peruanci su slavili u Kitu sa 2:1 pogocima Kueve i Advinsule. Na prethodna četiri meča ovih selekcija skor je identičan 2:2u pobedama.

BRAGANTINO - PALMEIRAS, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Bragantino je prijatno iznenađenje sezone u elitnoj ligi Brazila. Trenutno su Bikovi jedan od četiri tima u brazilskoj Seriji A koji nije doživeo poraz. Prošle nedelje je tim iz Braganse srušio i Flamengo na Marakani. Doduše, šampion je igrao oslabljen zbog velikog broja reprezentativaca koji su na Kopa Amerika. Palmeiras se budi posle šokantne elimincije iz Kupa Brazila, vezao je dva trijumfa, osvojio 10 bodova na prethodne četiri utakmice. Oba tima ne mogu da računa na najjače sastave. Domaćinima nedostaje prošle sezone prvi strelac šampionata Brazila Klaudinjo. Gosti iz Sao Paula su bez golmana Vevertona, Urugvajca Vine, Gabrijela Verona, Paula Kareire i Lime Lukasa. Pre nešto više od mesec dana ova dva tima su odigrali meč u šampionatu Paulista, a slavio je Palmeiras u gostima sa 1:0.

SAO PAULO - KUJABA, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Trikolori s Morumbija su najveće razočaranje sezone. Posle pet mečeva imaju samo dva boda. Argentinski stručnjak Ernan Krespo je na udaru posle samo nekoliko meseci na kormilu Sao Paula. Kujaba je takođe bez pobede u novoj sezoni Brazileiraa. Sakupio je dva boda. Domaćinima očajnički treba pobeda za izlazak iz krize, ali Krespo neće moći da računa na povređene veterane Danija Alvesa i Mirandu, kao i na Ernanesa, Luana i Vilijama. Sa reprezenatacijom Ekvadora na Kopa Amerika je vezista Robert Arboleda.

FLAMENGO - FORTALEZA, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Flamengo je prošle nedelje poklekao na svom terenu od Bragantina. Trener šampiona Rožerio Seni ne može da računa na četvoricu reprezentativaca, Gabrijela Barbosu Gabigola i Evertona Ribeira koji su sa Brazilom, Araskaeta je sa Urugvajem, a Maurisio Isla sa Čileancima na Kopa Amerika. Fortaleza je fantastično krenula novu sezonu. Trenutno je na drugom mestu sa tri pobede i dva remija, a primila je samo tri gola u novom šampionatu. Prošle sezone na Marakani dvostruki uzastopni šampion Brazila je dobio Fortalezu sa 2:1.

NJU INGLAND – NJUJORK RED BULS, 01.00

(Fudbal, MLS)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Derbi Istočne konferencije MLS-a, sastaju se lider Nju Ingland Revolušn i izazivač Njujor Red Buls. Revolucionari su drugi najbolji po broju bodova u čitavom šampionatu sa 20, samo je Sijetl Saunders sakupio jedan poen više. Od devet mečeva Nju Ingland je trijumfovao na šest, uključujući poslednja četiri. Baš je prošlog vikenda bio bolji od drugog Njujorka u ligi, Sitija, sa 3:2. Bikovi još uvek nisu nijednom odigrali nerešeno, imaju po četiri pobede i poraza. To je bilo dovoljno za peto mesto na tabeli. Nju Ingland i Njujork Red Buls su se sastali već jednom ove sezone, 23. maja, a tada su Revolucionari slavili sa 3:1, posle preokreta. Rejes je na tom meču doneo Njujorku vođstvo, ali je ubrzo dobio crveni karton i tako je olakšao posao Nju Inglandu.

NJUJORK SITI – ATLANTA JUNAJTED, 01.30

(Fudbal, MLS)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Gosti su bez šefa stručnog štaba noćas u Njujorku. Gabrijel Hajnce je zaradio jedan meč suspenzije jer je u prošlom kolu protiv Filadelfije dobio treći put u sezoni žuti karton. Bez njega će pokušati da ostanu neporaženi na sedmom uzastopnom meču. Od početka maja su ostvarili pet nerešenih rezultata i jednu pobedu, nad Montrealom (1:0). Na svakom od tih mečeva su postigli barem po gol. Njujork Siti je još opasniji u napadu, ove sezone još nije odigrao utakmicu na kojoj protivniku nije zatresao mrežu barem jednom. Uprkos tome, u poslednja tri kola je doživeo dva poraza. Atlanta i Njujork su se do sada sastali osam puta. Junajted je trijumfovao u četiri navrata, dok su po dva meča završena trijumfom Građana i remijem.

BRAZIL - KOLUMBIJA, 02.00

(Fudbal, Kopa Amerika)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Selesao je već posle dva kola obezbedio nokaut fazu. Posle prva dva meča četa selektora Titea ima gol-razliku 7:0. Lagano su padali Venecuela (3:0) i finalista prošlog Kopa Amerika, Peru (4:0). Selektor branioca krune kontinentalnog prvaka imao je slatke muke na dva meča, igrao je sa skoro dva različita ima. Menjao je golmane Alisona iz Liverpula i Edersona iz Mančester Sitija, a protiv Kolumbije noćas u derbiju Grupe A šansu da stane među stativama dobiće čuvar mreže Palmeirasa Veverton. Meč se igra bez publike na Olimpijskom stadionu Nilton Santos u Rio de Žaneiru. Očekuje se da Tite opet igra sa trojicom napadača. Nejmar i Rišarlison pretiće po strani, dok igrač Mančester Sitija Gabrijel Žezus kao "devetka" ima prednost u odnosu na asa Flamenga Gabrijela Barbosa Gabigola. Kolika je konkurencija u timu govori podatak da nema mesta za asa Liverpula Roberta Firmina. Brazil je u strašnoj formi. Vezao je devet pobeda, dve na Kopa Amerike, šest u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru, a Selesao je pobedio i u prijateljskom meč protiv Južne Koreje 2019. godine. Na tih devet utakmica, Brazil je vadio loptu iz mreže samo na jednom meču, i na gostovanju Peruu u Limi (4:2). Poslednji put Selesao je poražen sredinom novembra 2019. godine protiv Argentine (0:1) u prijateljskom meču u Rijadu.

SIJETL – REAL SOLT LEJK, 04.00

(Fudbal, MLS)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Posle prošlog vikenda Sijetl Saundersi su ostali jedini tim u MLS koji je još uvek neporažen. Ostvarili su šest pobeda i tri remija, a velika zasluga za to ide na račun Raula Ruidijaza. On je najbolji strelac čitave lige, zajedno sa Havijerom Čičaritom Ernandezom iz Los Anđeles Galaksija. Obojica su dali po sedam golova. Ispostavilo se da povreda prvog golmana Stefana Freja nije toliki problem, Stefan Klivlend ga je odlično odmenio. Saundersi su primili samo dva gola na četiri meča, i to oba iz jedanaesterca. Solt Lejk nije igubio na poslednja četiri meča, ali je u tom periodu čak tri puta remizirao. Poslednji put Sijetl i Solt Lejk su se sastali u oktobru 2020. godine, kada je bilo 2:1 za Saunderse.

MILVOKI BAKS - ATLANTA HOKS, 02.30

(Košarka, NBA liga)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Finiks vodi sa 2:0 protiv Klipersa u finalu Zapadne konferencije, a noćas u Viskonsinu kreće i finale Istoka. Milvoki ima prednost domaćeg terena protiv Atlante. Oba tima su do ove runde stigli posle sedam mečeva i to pobedama u majstoricama u gostima protiv Bruklina, odnosno Filadelfije. Bogdan Bogdanović je rovit, muči ga koleno, pa nije dao veliki doprinos trijumfu Altanta u sedmom meču protiv Seventisiksersa u Pensilvaniji. Domaćini se uzdaju u sjajne Janisa Adetokumba i Krisa Midltona, dok je Tre Jang vođa tima iz Džordžije. U ligaškom delu sezone ova dva tima su odigrali tri meča, a skor je 2:1 za Milvoki.