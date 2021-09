AMERIKA KALI – DEPORTIVO KALI, 01.00

(Fudbal, Kopa Kolumbija)

Kali je na nogama. Igra se gradski derbi, Amerike i Deportiva u okviru četvrtfinala Kupa Kolumbije. Prvi duel je na stadiona Crvenih đavola Paskval Gerero. Ove godine Amerika i Deportivo su odigrali meč u kolumbijskoj Aperturi. Slavila je Amerika u gostima sa 2:0. Na četiri od pet poslednjih utakmica gradskih rivala iz Kalija dolazio je tip 2-3 gola.

KANADA – SALVADOR, 01.30

(Fudbal, Konkakaf kvalifikacije za Mundijal)

Kanađani u Torontu dočekuju Salvador i to je prilika za prva tri boda u kvalifikacijama posle dva remja na startu završne runde za Mundijal u ovom delu sveta. Gosti takođe imaju dva boda, odigrali su bez golova protiv SAD i Hondurasa. Veliki hendikep za Kanadu biće neigranje prve zvezde selekcije, asa Bajerna, Alfonsa Dejvisa. On je povredio zglob u finišu meča sa SAD-om i neće igrati u Torontu u trećem kolu Konkakaf kvalifikacija za Mundijal u Kataru. On se već vratio u Nemačku radi daljeg oporavka. Protiv SAD je partner Larinu, napadaču Bešiktaša, u napadu bio veteran Džunior Hojlet koji je ovog leta iz Kardifa prešao u Reding kod Veljka Paunovića. Tek u nastavku je zaigrala druga velika zvezda Kanađana, Džonatan Dejvid, fudbaler francuskog šampiona Lila. Kanada i Salvador poslednjih godina igraju tvrde utakmice. Na četiri od poslednjih pet bio je tip 0-1 gol.

EVERTON – PALESTINO, 01.30

(Fudbal, Čile 1)

Everton je u lošoj formi u Čileu. Bez pobede je već pet utakmica, uz samo jedan postignut gol. Palestono je bio u krizi, ali je krajem prošlog meseca dobio na svom stadionu šampiona Univerzidad Katolika, posle čega je smenjen urugvajski stručnjak Gustavo Pojet. Palestino je prošle sezone bio uspešniji od Evertona. Osvojio je četiri boda, dobio je u gostima sa 3:1, a kod kuće je bilo 1:1. Everton nije pobedio poslednje četiri utakmice protiv tima iz Santijago de Čilea.

HEMANOS – DEPORTIVO TAHIRA, 01.30

(Fudbal, Venecuela 1)

Hemanos ima čak devet remija u 18 mečeva Grupe Osidental najbolje lige Venecuele. Deportivo Tahira je prošle sezone igrala u Kopa Libertadores. Trenutno je na drugom mestu sa istim brojme bodova kao i lider Estudijantes. Ovi timovi su odigrali tri utakmice ove sezone, a Deportivo ima pobedu, dok su dva meča završena bez golova. Krajem jula je bilo 1:1, a početkom juna 2:2 u duelu ovih timova.

PANAMA – MEKSIKO, 02.05

(Fudbal, Konkakaf kvalifikacije za Mundijal)

Meksikanci su jedina selekcija u završnoj rundi kvalifikacija Konkakafa sa dve pobede. Sombrerosi su favoriti u Panami koja je odlična ove sezone. Posle remija bez golova protiv Kostarike, Panamci su dobili u gostima Jamajku sa 3:0. Selektor Meksika Tata Martino gaji napadački fudbal. Protiv Kostarike u špicu su bili napadači Gvadalahare i Montereja Aleksis Vega i Rohelio Funes Mori.

KOSTARIKA – JAMAJKA, 03.00

(Fudbal, Konkakaf kvalifikacije za Mundijal)

Kostarika se sa dva gostovanja proitv Paname i Meksika vratila samo s bodom, pa ima imperativ pobede provi Jamajke noćas na svom terenu u San Hozeu. Kostarikanci nisu još postigli gol u završnoj rundi kvalifikacija, dok njihov rival ima oba poraza. Perjanice domaće selekcije su veterani, golman Pari Sen Žermena Kejlor Navas i fudbaler Alahuelensea Brajan Ruiz, nekadašnji vezista Tventea, Sportinga iz Lisabona i Santosa.

HONDURAS – SAD, 04.05

(Fudbal, Konkakaf kvalifikacije za Mundijal)

Amerikanci su pod pritiskom posle dva mršava remija na startu završnih kvalifikacija za plasman na Mundijal. Nemir u timu izazvalo je ponašanje Vestona Mekenija, igrača Juventusa. On je udaljen iz reprezentacije jer se nije pridržavao korona protokola. As Čelsija Kristijan Pulišić je najveća uzdanica Amera, a u špicu biće ove sezone raspucani napadač Jang Bojsa Džordan Sibačeu. Jenkiji gostuju Hondurasu na stadionu Metropolitano u San Pedru Suli. I domaćin je jedna od četiri selekcija koja ima dva remija na startu kvalifikacija. Ove dve reprezentacije su poslednji put igrale početkkom juna u Ligi nacija Konkakafa. SAD su pobedile Honduaras sa 1:0 pogotkom Sibačeua minut pre kraja. Na sedam poslednjih utakmice, pet puta su slavili Amerikanci, a dva puta je bilo nerešeno. Honduras je bez trijumfa protiv narednog rivala osam godina.