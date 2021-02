HIMNASIJA LA PLATA - TALJERES KORDOBA, 23.15

(Fudbal, Liga kup Argentine)

Možda je imao lakši posao na startu drugog izdanja Liga kupa Argentine, ali ne može se i pored pobede reći da je ostvario bolji rezultat. Taljeres je bio bolji od Patronata, ispratio ga kući sa minimalcem i bez ičega, ali isto tako mora da se konstatuje da je Himnasija imala vraški težak zadatak i položila ispit. Tim iz La Plate gostovao je Boki Juniors i preživeo. Naposletku samo bod uz saldo Vukova, iako su imali prednost, ali i on je dovoljan da Himnasija puna samopouzdanja sačeka naredni duel sa Taljeresom.

LDU KITO - 9. OKTOBAR, 01.00

(Fudbal, Ekvador 1)

LDU Kito se sprema za prevrat u novoj sezoni ekvadorskog prvenstva. Prva prepreka na dugom putu mu je 9. Oktobar, novajlija u ligi, koji se posle 26 godina vratio u društvo najboljih. Igrački kadar ovog tima bitno je drugačiji od onog koji je prošle godine suvereno osvojio drugi rang, a to znači i da mu verovatno treba vreme da se uigra. LDU je zadržao glavne igrače, tu je prvi strelac lige Kristijan Borha, stigao je još jedan napadal Luis Amarilja, najvredniji igrač šampionata i sve osim slavlja domaćina bilo bi ravno senzaciji.

SAO PAULO - PALMEIRAS, 01.30

(Fudbal, Brazil 1)

Gradski derbi Sao Paula je na noćas na programu Morumbiju. Trikolori dočekuju Palmeiras i zanima ih samo pobeda. Finiš brazilske Serije A je veoma interesantan, a matematika kaže da bi Sao Paulo mogao do titule ako osvoji svih devet bodova do kraja šampionata, a Flamengo i Internasional u nedelju odigraju bez pobednika i da potom budu poraženi u poslednjem kolu krajem meseca. Šanse su minimalne, ali postoje. Sa druge strane, Palmeiras je ispunio prvi i najvažniji cilj ove sezone. Trofej Kopa Libertadores je završio u vitrinama Velikih zelenih, a ostaje mu i bitka za drugi trofej, Kup Brazila.

ARSENAL SARANDI - BANFILD, 01.30

(Fudbal, Liga kup Argentine)

Različito raspoloženje u taborima Arsenala i Banfilda. Domaćin nije dobro startovao u novoj sezoni. Najpre je izgubio u Kupu od Urakan Las Erasa, trečeligaša, porazom kod kuće, da bi na premijeri Liga kupa izgubio na gostovanju San Lorencu. Sa druge strane, Banfild je uspeo da bude bolji od Rasinga, sa 2:0, golovima na početku i kraju drugog poluvremena. Tradicija je na strani ekipe iz Sarandija, koja je trijumfovala na šest od osam minulih dvoboja sa Banfildom. Poslednji put pre godinu i po dana.

TOLIMA - PATRIOTAS, 02.00

(Fudbal, Kolumbija 1)

Poslednjih godina Deportes Tolima je jedan od najkonstantnijih timova Kolumbije. Ove sezone situacija nije drugačija. I pored toga što je tolima pre osam dana poražena u finalu Kupa, uspela je da se oporavi i trijumfuje na gostovanju Pastu u šampionatu tri dana kasnije. Do sada je, uz lidera Deportivo Kali, jedini neporaženi tim u ligi, pa je jasno da je veliki favorit noćas u sudaru sa Patriotasom. Gosti su vezali dve pobede u prvenstvu, ali na terenu Tolime tradicionalno ne prolaze dobro. Slavili su samo jednom na 13 minulih gostovanja.

NEKAKSA - MONTEREJ, 02.30

(Fudbal, Meksiko 1)

Pobeda u drugoj runid delovala je kao dobar zalet Nekakse u novoj kampanji Klausure, ali to je bilo to. U naredne četiri utakmice po dva remija i poraza, pa sa pravom strepe u ovom timu pred noćašnje gostovanje Montereja. Prugasti, koje sa klupe predvodi legendarni Havijer Agire, projektovani su za kandidate za najviši plasman i sve osim slavlja nad Nekaksom bio bi korak unazad. Monterej je do sada odigrao pet mečeva i sakupio 10 bodova, uz jedan primljeni gol. Bilo je to u prošlom kolu kada je prvi put poražen na strani kod Santos Lagune. Vreme je za "vađenje".

HUAREZ - MAZATLAN, 04.30

(Fudbal, Meksiko 1)

Bitka za mesto u plej-ofu čeka Huarez i Mazatlan, ali samo zato jer ove sezone u Meksiku čak 12 timova ide u doigravanje umesto dosadašnjih osam. U protekloj kampanji oba tima su završila prvi ispod crte, a nešto bolji učinak ostvario je domaćin, sa tri boda više. Situacija je sada obrnuta, jer gosti imaju dva boda suficita, ali i meč više, pa će noćašnji dvoboj pokazati ko je spremniji na borbu za plej-of. I jedni i drugi u susret ulaze posle ubedljivih poraza u prošloj rundi, a jedini dosadašnji međusobni okršaj pripao je Mazatlanu u oktobru sa 3:2.

KAVASAKI - GAMBA OSAKA, 05.35

(Fudbal, Superkup Japana)

Duel Superkupa Japana je uvertira za start prvenstva u zemlji izlazećeg sunca, a u njemu se noćas za pehar bore Kavasaki i Gamba Osaka. Prvopomenuti je osvajač duple krune i nema dileme da se nada i trećem trofeju, dok je izazivač vicešampion i finalista Kupa, definivno željan osvete. Ekipe nisu preterano menjale igrački kadar tokom pauze, a tradicija je poslednjih godina na strani Kavasakija. Slavio je na tri poslednja, a Gamba na njima nije uspela ni da zatrese mrežu.