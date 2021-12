TREĆA SMENA: Liverpul nišani osmu uzastopnu pobedu nad Seritom, okršaj "nepobedivih" u Argentini

TOLIMA – MILJONARIOS, 00.05

(Fudbal, Kolumbija 1)

Ko će u finale kolumbijske Klausure? Za sada je od timova iz B grupe plej-ofa najviše pokazala Tolima, koja je savladala i Ameriku Kali i Petroleru. Miljonariosi su na tri poena, a noćas im je najvažnije da ne izgube. Posle ovog imaju da se odigraju još tri kola, tako da svi timovi imaju šansu da se domognu prvog mesta i velikog finala. Tolima je savladala svog današnjeg rivala na poslednja dva meča, pre mesec dana sa 3:2, a u junu sa 2:1, ali je ligaški deo završila iza Miljonariosa. Imali su po 36 poena, ali noćašnji gosti su imali bolju gol-razliku.

INDEPENDIJENTE DEL VALJE – EMELEK, 01.00

(Fudbal, Ekvador 1)

Veliko finale Ekvadora. Emelek je osvajač Aperture, Independijente je bio najbolji u Klausuri, pa će sada kroz dvomeč da reše kome ide trofej šampiona. Emelek je pre dve nedelje imao priliku da izbegne ovaj finalni okršaj, da je pobedio Independijente u Klausuri zauzeo bi prvo mesto i tako bi automatski bio šampion. Kako se to nije desilo i u gostima je poražen sa 3:2, gledamo finale. Zasluženo, s obzirom na to da Emelek nije savladao Independijente ni u Aperturi, tada su odigrali 0:0. Zapravo, poslednji put ga je pobedio još 2018. godine, a od tada su se sastali još osam puta i u pet navrata su poraženi.

SERITO – LIVERPUL MONTEVIDEO, 01.15

(Fudbal, Urugvaj 1)

Završava se urugvajska Klausura, a meč Serita i Liverpula ne donosi nikakav takmičarski značaj. Serito je 10. Liverpul 13, a pobedom mogu samo da se pomere po dve pozicije na gore. Liverpul nije izgubio na poslednja dva meča, osvojio je četiri boda. S druge strane, Serito ima dva trijumfa u poslednja tri kola. U Aperturi je Liverpul kao domaćin savladao Serito sa 3:0. Bila mu je to sedma uzastopna pobeda nad noćašnjim rivalom, od kojeg nije izgubio od 2005. godine.

RIVER PLEJT – DEFENSA I HUSTISIJA. 01.30

(Fudbal, Argentina 1)

Dva kola su ostala do kraja šampionata Argentine, ali za River Plejt te utakmice nisu takmičarski značajne. Već su Milioneri krunisani u novog šampiona. S druge strane Defensa i Hustisija je najveći gubitnik ovogodišnjeg sistema takmičenja, po kojem se putnici na međunarodnu scenu određuju na osnovu zbirnog učinka u prvenstvu i Liga kupu. Ono drugo takmičenje je Hustisija loše odigrala, pa ni to što je treća u prvenstvu joj ne garantuje Kopa Sudamerikanu. Do Kopa Libertadores svakako ne može, a da bi u drugo po kvalitetu takmičenje mora da sačuva tri boda prednosti u odnosu na Rasing, Rosario i Union Santa Fe. U odličnoj je formi, nema poraz na poslednjih 10 mečeva (osam pobeda i dva remija). River pak nije izgubio 17 uzastopnih utakmica (13 pobeda i četiri nerešene).

ATLAS – PUMAS, 02.00

(Fudbal, Meksiko 1)

Ko će na noge Leonu u finalu? Saznaćemo noćas, kada je na programu revanš meč drugog polufinala. Atlas je bliži borbi za trofej, pošto je kao gost savladao Pumas sa 1:0 i tako obezbedio lepu zalihu. Bila mu je to prva pobeda nad tim rivalom posle šest utakmica bez nje. Tri puta je pobedio Pumas, još tri puta su odigrali nerešeno. U ligaškom delu su oba okršaja završena 0:0.

HJUSTON – NJU ORLEANS, 01.00

(Košarka, NBA liga)

Duel najslabijih NBA-ligaša sa jugozapada SAD. Hjuston je rešio da „baci“ ovu sezonu, forsira mlade igrače i za sada je na šest pobeda i 16 poraza. Doduše, ušao je u dobru formu i zabeležio je pet uzastopnih trijumfa, što je niz koji i dalje traje. S druge strane, Pelikani pokušavaju da se domognu plej-ofa sa mnogo većom motivacijom, ali slabo im, ide. Imaju tek jednu pobedu više od Hjustona, ali i dva poraza više. Biće ovo prvi duel ova dva tima ove sezone, poslednji put su se sastali u aprilu, kada je trijumfovao Nju Orleans.