KOLON - INDEPENDIJENTE, 23.55

(Fudbal, Liga kup Argentine)

Zanimljiva nas završnica čeka u polufinalu Liga kupa Argentine. Independijente je blagi favorit protiv Kolona, bez obzira na to što se meč igra na neutralnom terenu, na stadionu u San Huanu. Forma Crvenih đavola je za svako poštovanje, izgubio je samo jedan meč od poslednjih 11 u svim takmičenjima. Zauzeo je prvu poziciju u svojoj grupi u Kopa Sudamerikani i sada može da se potpuno posveti završnici Liga kupa. Independijente nije izgubio od Kolona od marta 2012. godine, odnosno na poslednjih 10 mečeva. U tom periodu je ostvario sedam pobeda.

UNION LA SALERA - NUBLENSE, 23.55

(Fudbal, Čile 1)

Nije se proslavio Union u Kopa Libertadoresu, neslavno je završio takmičenje kao poslednji na tabeli grupe G sa samo dva osvojena boda. Olakšavajuća okolnost mu je ta što je imao jake rivale, Flamengo, Velez i LDU Kito. Sada mu sledi povratak na domaću scenu, gde će da traži prvu pobedu posle crne serije od pet mečeva. Trijumf nad Antofagistom sa 2:1 bio mu je jedini na poslednjih 10 utakmica u svim takmičenjima. Nublense je zato ostvario četiri pobede na poslednjih šest mečeva, uključujući i onu nad Kolo Kolom sa 5:1 početkom maja.

VAŠINGTON - FILADELFIJA, 01.00

(Košarka, NBA)

Strah navijača Vašingtona da će Rasel Vestbruk da propusti četvrti meč plej-ofa protiv Filadelfije je nestao. Lekarska ekipa Vizardsa dala je zeleno svetlo i iskusni as će moći da zaigra noćas u Kepitalu. Seventisiksersi su nadomak plasmana u četvrtfinale NBA lige, potrebna im je još samo jedna pobeda, pošto vode u seriji sa 3:0. Pred oko 10.665 navijača Čarobnjaci će probati da vrate seriju u Pensilvaniju i tako barem na jedan meč produže seriju. Filadelfija je svaki duel do sada dobijala sve ubedljivije, prvo je bilo +7, pa +25, a zatim +29.

SAMPAJO KOREA - GOJAS, 01.00

(Fudbal, Brazil 2)

Poslednja utakmica prvog kola brazilske druge lige, popularne Serije B. Gojas u sezonu ulazi sa visokim ambicijama, cilj je povratak u elitu. U tu svrhu angažovano je više zanimljivih pojačanja, a među njima je pre samo nekoliko dana našao se i Bruno Mezenga. Nekadašnji špic Crvene zvezde je odličnim igrama u dresu Ferovijarije u šampionatu Pauliste skrenuo pažnju na sebe, pošto je postigao devet golova na 16 mečeva. Gojas i Sampajo Korea su se sastali poslednji put 2018. godine, tada su Zeleni trijumfovali oba puta, sa 3:1 i 1:0.

AUDAKS ITALIJANO - UNIVERSITAD DE ČILE, 02.30

(Fudbal, Čile 1)

Universitad će pokušati da nanese Audaks Italijanu prvi poraz u novoj sezoni. Domaćin je do sada ostvario tri pobede i četiri remija, a na samo jednom njegovom meču viđeno je više od dva pogotka. U prvom kolu, kada je savladao La Serenu sa 2:1. Universitad je slično čvrst ove sezone, ne prima puno golova, tako da bi mogli da očekujemo meč sa malo golova. To je suprotno onome kako su ova dva tima igrali do sada, na poslednjih šest susreta dolazilo im je GG, a na tri meča viđeno je četiri ili više pogodaka.

MEMFIS - JUTA, 03.30

(Košarka, NBA)

Neizvestan duel Memfisa i Jute se nastavlja. Džezeri su sada u prednosti, posle brejka koji su napravili pre dve noći. Pobedom u Memfisu sa 121:111 poveli su sa 2:1. To je njihova druga uzastopna pobeda, ovog puta nisu bili tako efikasni kao u drugom susretu, kada su postigli 141 poen. Zaustavili su Džaa Moranta, sveli ga na 28 poena, što je za 15 manje od učinka koji je imao u prethodnom meču. Važno će da bude zaustaviti ga i noćas. Pre prošlog meča, Memfis je na svom terenu vezao pet pobeda. Pokušaće da se vrate na pobednički kolosek.