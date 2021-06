ATLETIKO MINEIRO - ŠAPEKOENSE, 01.00

(Fudbal, Brazil 1)

Pokosio je koronavirus prvi tim Atletiko Mineira neposredno pred poslednju utakmicu 5. kola Serije A. Čak šestorica igrača su zaraženi, a kada dodamo tome i one koji su povređeni ili sa svojim reprezentacijama učestvuju na Kopa Americi, ispada da Pevci nemaju čak 13 prvotimaca. Srećom po njih, zvezda tima Hulk je jedan od retkih koji su spremni da igraju. Takođe, ni gosti nisu baš kompletni. Prethodnih nedelja su imali problema sa koronavirusom i nekoliko igrača još nije ušlo u takmičarski ritam. Atletiko je u nizu od pet uzastopnih pobeda, ali to je bilo pre ovih problema. Šapekoense u novoj sezoni još nema pobedu u Seriji A, a nedavno ga je eliminisao iz Kupa Brazila četvrtoligaš ABC.

SANTA KRUZ - ŽUSUIPENSE, 01.00

(Fudbal, Brazil 3)

Duel dva tima koji su najlošije otvorili sezonu u Seriji C. Jedino Santa Kruz i Žusuipense nisu još uvek ostvarili nijedan trijumf, pošto imaju po dva poraza i jedan remi. Gosti su primili više golova, pet, ali barem mogu da se pohvale da su dali jedan gol. Santa Kruzu je gol-razlika trenutno 0:3. Oni su se prošle godine u ovom istom takmičenju sastali dva puta, a prvi meč na istom ovom stadionu završen je rezultatom 3:3. Posle toga je 1. decembra Žusuipense odbranio svoj teren i trijumfovao sa 1:0. Santa Kruz je računajući sva takmičenja na svom terenu dobio samo jednu od poslednjih 10 utakmica.

ARGENTINA - PARAGVAJ, 02.00

(Fudbal, Kopa Amerika)

Gaučosi ne znaju za poraz na poslednjih 15 utakmica u svim takmičenjima, računajući i prijateljske. U tom nizu su nedavno igrali i protiv Paragvaja, u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru, ali tada nisu trijumfovali. Izvukli su Paragvajci u Buenos Ajresu 1:1 i tako po četvrti uzastopni put ostali neporaženi protiv Argentine. Poslednji put su izgubili od nje 2015. godine, baš na Kopa Americi. Sada su oba tima dobro otvorila šampionat Južne Amerike. Argentinci posle prva dva kola imaju remi sa Čileom (1:1) i pobedu nad Urugvajem (1:0), dok su Paragvajci pobedili Boliviju (3:1), a zatim bili slobodni u 2. kolu.

URUGVAJ – ČILE, 23.00

(Fudbal, Kopa Amerika)

Otkako ga je preuzeo Martin Lasarte (pet utakmica), Čile ne zna za poraz. Urugvaj s druge strane nije dobio prethodna četiri meča i ni na jednom od njih nije postigao gol. Golgeterski post koji traje već 378 utakmica, pokušaće da prekinu protiv rivala čiju su mrežu tresli na pet od šest poslednjih međusobnih susreta i dobili 47 od 81 dosadašnjih duela.

NASIONAL - BIGVA, 02.00

(Košarka, Urugvaj 1)

Urugvaj će noćas konačno da dobije novog šampiona. Dvostruki uzastopni prvak Agvada, prvi put posle četiri godine uošte nije ni uspeo da se plasira u finale. Eliminisan je još u osmini finala, a do kraja su stigli Nacional i Bigva. Na programu je majstorica, pošto su obe ekipe slavile do sada po dva puta. Prvo su napravili po brejk, a zatim su oba tima odbranila svoj teren. Najubedljiviji trijumf viđen je u četvrtom meču, kada je Bigva slavila sa 88:56. To je bilo prvi put da je neko pobedio sa dvocifrenom razlikom. Bigva je do sada pet puta bila šampion Urugvaja, a poslednju titulu je osvojila 2009. godine. Nacional još uvek nije uspeo da osvoji titulu.