VALOR – KAVALRI, 00.30

(Fudbal, Kanada 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Derbi 16. kola kanadskog šampionata, drugoplasirani Kavalri gostuje četvrtoplasiranom timu na tabeli, Valoru. Trenutno ih razdvaja šest poena, a oba tima karakterišu mečevi sa malo postignutih golova. Kavalri ih je postigao ukupno 18, a Valor jedan više. Zanimljivo, domaćin ima ubedljivo najmanje nerešenih rezultata u ligi, samo jedan. Ostvario je još po sedam pobeda i poraza. Kavalri je drugi na toj listi po broju remija, četiri puta je odigrao meč bez pobednika. Ove godine su se sastali oni samo jednom, 8. avgusta, kada je Konjica na svom terenu bila bolja od Valora sa 1:0.

VANKUVER – OSTIN, 01.00

(Fudbal, MLS 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Preokrenuo je Vankuver svoju lošu sezonu. Posle osam mečeva na kojem nije trijumfovao, kanadski tim u MLS je napravio seriju od devet mečeva bez poraza (četiri pobede i pet remija), što je bilo dovoljno da se uključi u borbi za plej-of. Ekipa za koju igra nekadašnji štoper Vojvodine Ranko Veselinović noćas dočekuje Ostin, jedan od najslabijih timova u Zapadnoj konferenciji. Nedavno je Ostin dočekao Vankuver, 19. avgusta i – izgubio. Vodio je na poluvremenu sa 1:0 golom Ringa, ali su Kanađani u nastavku preokrenuli i trijumfovali sa 2:1.

ROSARIO – BOKA JUNIORS, 01.15

(Fudbal, Argentina 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ne igra Boka Juniors dobro ove sezone, ali je barem u poslednje vreme malo popravila rezultate. Nema poraz na poslednja tri kola, osvojila je u tom periodu sedam poena, pa se sada probila do 15. pozicije. I dalje je daleko od vodećih timova, ali ima dovoljno vremena da ih stigne. Tek je na programu 10. kolo (od 25), a u njemu će mu rival biti Rosario. Reč je o još jednom timu koji je bez poraza u prošla tri kola, sa sedam osvojenih bodova, mada je i pored toga Rosario u još gorem položaju od Boke – tek je 19. na tabeli. Boka je samo jednom savladala Rosario u poslednjih osam susreta, u maju 2019. u Superkupu Argentine, posle penala. U tom periodu je čak pet puta slavio Rosario.

KUJABA – SANTOS, 02.00

(Fudbal, Brazil 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ne mare mnogo za utakmice reprezentacije, brazilska Serija A se igra bez problema. Doduše, neki mečevi su odloženi, ali Kujaba i Santos igraju. Gosti traže prvu pobedu posle četiri prvenstvena meča bez trijumfa, u tom periodu su tri puta remizirali i u prošlom kolu izgubili od Flamenga (4:0). Kujaba je prošlog vikenda odigrala 0:0 sa favorizovanom Fortalezom, svaki poen joj znači u borbi za opstanak. Protiv Santosa nije skoro igrala takmičarske mečeve, a on joj je idealan gost. Santos je izgubio tri od poslednja četiri meča na strani, računajući sva takmičenja.

ŠELAHU – SOLOJA, 03.00

(Fudbal, Gvatemala 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šampionat Gvatemale je relativno jasno podeljen na dve grupe klubova, one koji se bore za titulu i one kojima bi plej-of bio premija. Šelahu pripada onoj prvoj, u prvih sedam kola je doživeo samo jedan poraz i zabeležio četiri pobede. Noćas igra protiv Soloje, tima koji je neporažen na četiri vezana meča, ali i dalje zaostaje na tabeli za pet bodova. Šelahu i Solaja se nisu još sastajali ove sezone. Na poslednjih pet mečeva Šelahua viđena je igra UG0-2, a na čak tri je on trijumfovao sa po 1:0.

VIDA – REAL ESPANJA, 03.15

(Fudbal, Honduras 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Aktuelni vicešampion Hondurasa, Real Espanja, u dobrom je položaju u novoj sezoni. Još uvek ne zna za poraz, drugi je na tabeli sa tri poena manje od lidera Olimpije i dva meča manje. Noćašnji rival Vida takođe ne zna za poraz, ostvario je dve pobede i četiri remija. Ove godine su se Real Espanja i Vida sastali dva puta. U aprilu je kao gost Real Espanja trijumfovala sa 3:2, dok je pre toga u martu na njegovom terenu bilo 0:0. Na četiri od šest mečeva Vide ove sezone došla je igra GG.