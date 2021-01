RASING - NJUELS, 23.20

(Fudbal, Argentina, Kup Dijega Maradone, staza gubitnika)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Rasing je eliminisan i nema za šta da se bori u poslednjem meču grupne faze staze gubitnika Kupa Dijega Maradone. Jedino ako želi da napakosti Njuelsu, koji je lider grupe i nalazi se na putu da se plasira u finale i nastavi borbu za plasman u Kopa Sudamerikanu. Gostima igra jedino pobeda i to sa što više razlike, jer drugoplasirani Velez je bodovno poravnat i ima za dva pogotka slabiji gol-količnik.

VELEZ - GODOJ KRUZ, 23.20

(Fudbal, Argentina, Kup Dijega Maradone, staza gubitnika)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Velez se u protekloj rundi pobedom nad liderom grupe Njuelsom poravnao sa njim na čelu tabele. Ipak, ima slabiju gol-razliku i otuda će se potruditi da večeras do vrha napuni mrežu Godoj Kruza, koji je odavno izgubio sve šanse da prođe u narednu fazu. Ostaje ipak da se vidi koliko će trener Veleza promešati sastav, jer ovaj tim već kroz pet dana očekuje revanš susret polufinala Kopa Sudamerikane, u kojem imaju minus od jednog gola.

ATLAS - MONTEREJ, 23.55

(Fudbal, Meksiko 1, Klausura)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Prošlogodišnji šampion Klausure i osvajač duple krune Monterej u novu sezonu ulazi sa novim kormilarom, iskusnim Havijerom Agireom, nekadašnjim selektorom Meksika. Prugasti su razočarali u prošlogodišnjoj Aperturi, pa sada imaju obavezu pred navijačima da se iskupe za slabija izdanja. Rival na otvaranju je Atlas, koji ne spada u red onih koji se bore za plej-of.

FORTALEZA - GREMIO, 01.00

(Fudbal, Brazil 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sudar ekipa na različitim stranama tabele, ali istom željom. Fortaleza se bori za opstanak, iako posle dobrih izdanja u prvom delu nije delovalo da će u drugom biti totalni fijasko. Pobedila je samo jednom u 12 proteklih rundi, dok je Gremio posmatrajući sva takmičenja poražen jednom na 24 minula susreta. Tim iz Porto Alegrea i dalje ima šampionske aspiracije, pošto za liderom Sao Paulom zaostaje sedam bodova uz meč manje

BOTAFOGO SP - ŠAPEKOENSE, 01.00

(Fudbal, Brazil 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šapekoense je jednom nogom već osigurao promociju, odnosno ekspresan povratak u najviši rang Brazila. Po svemu prikazanom, sasvim zasluženo, jer Šape je do sada poražen samo tri puta i to dvaput nedavno, otkad je upao u seriju od osam duela bez neuspeha i trenutno je 11 bodova daleko od prvog ispod crte. Do kraja je, posle ovog meča, ostalo još pet rundi, a Botafogo SP će, s druge strane, pokušati da se dočepa opstanka, iako to deluje kao nemoguća misija. Pretposlednji je sa 10 bodova manje od zone sigurnosti.

ARGENTINOS JUNIORS - BOKA JUNIORS, 01.30

(Fudbal, Argentina, Kup Dijega Maradone, staza pobednika)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kod Argentinos Juniorsa je ključ. Ova ekipa remizirala je sa River Plejtom sredinom decembra, a noćas dočekuje Boku Juniors u okviru poslednjeg susreta grupne faze staze pobednika Kupa Dijega Maradone. Argentinosi imaju bod manje i nadaju se da bi pobedom mogli do prolaska u finalnu rundu za plasman u Kopa Libertadores, ali to želi i Boka, koja je bodovno poravnata sa Riverom i ima za jedan pogodak bolji gol-količnik.

RIVER PLEJT - INDEPENDIJENTE, 01.30

(Fudbal, Argentina, Kup Dijega Maradone, staza pobednika)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Trebalo bi da River Plejt čeka daleko lakši posao od njegovog mrskog rivala Boke, ali Đenovljani su pred poslednju rundu grupne faze Kupa Dijega Maradone u boljoj poziciji. Imaju za jedan pogodak bolju gol-razliku, mada idu na noge Argentinosima, dok Milioneri imaju posla sa Independijenteom koji je završio takmičenje.

TIGRES - LEON, 02.00

(Fudbal, Meksiko 1, Klausura)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Blistavo izdanje Leona u Aperturi će teško da se ponovi. Osvajanje šampionata koštalo ga je odlaska nekolicine važnih šrafova, ali je pritom vrlo dobro zaradio, Jedan od najjačih aduta Leona bio je paragvajski napadač Karlos Gonzalez, kojeg je upravo prvi rival u ovogodišnjem izdanju Klausure Tigres doveo za 4.480.000 evra. Ekipu iz okoline Montereja i u narednom šampionatu će da predvodi iskusni francuski napadač Andre-Pjer Žinjak, prošle sezone strelac 13 golova.

KLUB AMERIKA - ATLETIKO SAN LUIS, 04.00

(Fudbal, Meksiko 1, Klausura)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Velikan sa stadiona Azteka imenovao je nedavno argentinskog stučnjaka Santijaga Solarija za novog trenera. Nekadašnji fudbaler madridskog Reala i Intera pokušaće da ostvari bolji učinak od minulog u Aperturi, kada su Orlovi poklekli već u četvrtfinalu doigravanja. Takav učinak nikako ne zadovoljava velikana iz Meksiko Sitija, za koji igraju Đovani Dos Santos i Giljermo Očoa. Najveće pojačanje tokom pauze je dolazak Pedra Akunje, peruanskog veziste iz šampionskog Leona za 3.500.00 evra.