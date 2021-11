TREĆA SMENA: Palmeiras opijen, Flamengo utučen, Olvejz Redi u finišu juri titulu, Finiks cilja 17. u nizu

BANFILD - INDEPENDIJENTE, 01.30

(Fudbal, Argentina 1)

Sve je jasno u argentinskoj Superligi, River je krunisan, ali do kraja su preostale još tri utakmice za Banfild i Independijente. Domaćin je tek na 23. poziciji, ne blista i ima samo dve pobede na devet prethodnih duela, dok je Independijente na devetom mestu sa 12 bodova više od rivala. Potencijalna pobeda nad Banfildom vodi ga na šesto mesto, ali gosti su doživeli tri vezana neuspeha van kuće.

FLAMENGO - SEARA, 23.55

(Fudbal, Brazil 1)

Taman što je izgubio finale Kopa Libertadores od Palmeirasa, Flamengo se vraća na domaću scenu. Noćas ga očekuje duel sa Searom, koja se bori za poziciju u južnoameričkoj eliti, dok je Mengao već osigurao plasman u to takmičenje. Teoretski, Flamengo može do titule prvaka, ali je nerealno da Atletiko Mineiro ne osvoji ni bod do kraja kampanje. Flamengo je drugoplasiran, verovatno će tu i da ostane pošto beži Palmeirasu osam bodova, a posmatrajući samo prvenstvo bez neuspeha je na devet duela u nizu. S druge strane, Seara je neporažena na protekla četiri susreta.

AMERIKA MINEIRO - ŠAPEKOENSE, 01.00

(Fudbal, Brazil 1)

Šapekoense je odavno ispao iz lige, a seriju od 14 uzastopnih utakmica bez pobede mogao bi da uveća na gostovanju Americi Mineiro. Domaćin je desetoplasiran, u preostala tri duela do kraja sezone juriće maksimalni učinak kako bi se potencijalno dokopao kvalifikacija za Kopa Libertadores. Trenutno je Amerika Mineiro od sedmog mesta udaljena pet bodova, pa razliku može da smanji ako nastavi uspešan period na domaćim duelima. Bez poraza je na osam proteklih mečeva na svom terenu.

BLUMING - OLVEJZ REDI, 01.00

(Fudbal, Bolivija 1)

Velika borba u finišu prvenstva Bolivije. Tri vodeća sastava nalaze se na tri boda razlike tri kola pre kraja šampionata. Strongest je prvi s 59 bodova, Olvejz Redi ima 57, a Independijente Petrolero 56. Priliku da makar na noć preuzme čelo ima Olvejz Redi, koji igra sa Blumingom na strani meč 28. runde. Bluming je u donjem domu, pretposlednji je na tabeli, na poziciji koja vodi u baraž za opstanak, sa dva boda manje od sigurne luke. Bez pobede je na pet proteklih duela, ali je na domaćem terenu samo dva puta izgubio na 11 poslednjih susreta. Olvejz Redi je jednom izgubio na 18 prethodnih duela.

NJU INGLAND - NJUJORK SITI, 01.30

(Fudbal, MLS)

Četvrtfinale je najdalje dokle je Njujork Siti dospeo u pohodu na tron MLS-a. Situacija bi noćas mogla da se promeni, pošto Siti sa Nju Inglandom vodi borbu za polufinale plej-ofa, gde čeka Filadelfija. Biće to šesti pokušaj tima iz Velike jabuke da prođe ovu fazu, ali neće biti jednostavna, jer Revolušn spada među glavnog kandidata za titulu pošto je uspeo da eliminiše strašni Sijetl. Njujork je ligaški deo sezone okončao kao četvrti na Istoku, dok je Nju Ingland bio ubedljivo prvoplasiran. U toku šampionata Revolušn je u dva navrata savladao Siti, 3:2 i 2:1

KUJABA - PALMEIRAS, 02.00

(Fudbal, Brazil 1)

Da li je Palmeiras opijen slavom ili mu je odbrana trona Južne Amerike pre tri dana dala krila da u velikom stilu završi kampanju. Noćas Palmeiras gostuje Kujabi, koja bije bitku za opstanak, a ujedno i za mesto u Kopa Sudamerikani. Kujaba je neporažena na dva protekla meča, tri boda je iznad ugroženih, a samo korak od izlaska na međunaordnu pozornicu. Palmeiras je trećeplasiran i teško da može da bude bolje plasiran od toga, a na četiri minula meča je sakupio tek bod.

FINIKS - GOLDEN STEJT, 04.00

(Košarka, NBA)

Derbi Zapadne konferencije u Arizoni. Finiks ima fenomenalan niz od 16 pobeda, koji je startovao krajem oktobra, u međuvremenui se Deandre Ejton vratio u stroj i Sansi su počeli da nastupaju još uspešnije. Pre noćašnjeg duela sa Golden Stejtom, liderom konferencije sa skorom 18:2, tim iz Arizone je savladao Bruklin. Uigrane akcije igrača Sansa neutralisale su sve napore Kevina Durenta. Kao rezultat toga, pobeda je pripala Finiksu 113:107. Golden Stejt nema tako impresivnu seriju pobeda. Nedavno su izabranici Stiva Kera izgubili od Šarlota (102:106). Ipak, ovo je bio tek drugi poraz. U poslednjem meču Voriorsi su razbili Kliperse.