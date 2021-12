TREĆA SMENA: Saprisa "brani" finale, nebitna utakmica u Kordobi, Dalas bez Dončića gubi tlo pod nogama

ALAHUELENSE - DEPORTIVO SAPRISA, 23.55

(Fudbal, Kostarika 1)

Eredijano čeka rivala u finalu Aperture Kostarike, a to će biti Alahuelense ili Deportivo Saprisa. Saprisa brani prednost iz prvog duela polufinala plej-ofa od 2:1 noćas na terenu Alahuelensea, koji je ligaški deo takmičenja okončao na drugom mestu, dok se Deportivo jedva provukao među četiri najbolja zbog gol-razlike. Duel pre tri dana bio je šest vezani na kojem Alahuelense nije uspeo da pobedi rivala.

EMELEK - INDEPENDIJENTE DEL VALJE, 01.00

(Fudbal, Ekvador 1)

Premijerna titula Independijente del Valjea ili 15. kruna Emeleka. Ekvador noćas dobija šampiona, a bliži toj tituli je Independijente koji je ostvario prednost od 3:1 u prvom duelu finala. Emelek je osvojio prvu fazu, a tim iz Sangolkija je bio najbolji u drugom delu i rezervisao mesto u finalu. Independijente del Valje je u seriji od sedam duela bez poraza, a nedavno se radovao protiv Emeleka i u ligaškom delu sa 3:2. Emelek je bez pobede nad ovim protivnikom na devet proteklih susreta.

TALJERES - INDEPENDIJENTE, 01.30

(Fudbal, Argentina 1)

Nebitnu utakmicu igraju noćas Taljeres i Independijente u okviru poslednjeg kola prvenstva Argentine. Domaći su osigurali mesto u grupnoj fazi Kopa Libertadores, dok su gosti sigurni za takmičenje u Kopa Sudamerikani. Taljeres je pre četiri dana poražen u finalu Kupa od Boke Juniors na penale i propustio da kruniše sjajne nastupe ove sezone, dok je Independijente ostvario tri pobede na prethodnih 12 utakmica.

AMERIKA KALI - DEPORTES TOLIMA, 01.30

(Fudbal, Kolumbija 1)

Velika drama vlada u Grupi B kolumbijske Klausure, gde se tri tima na dve runde pre kraja bore za jedno mesto u finalu. Deportivo Kali čeka rivala u borbi za prestižni trofej, a već noćas bismo mogli da dobijemo nagoveštaj ko će to da bude. Deportes Tolima je najbliža, pošto je lider grupe sa osam bodova, njen predstojeći rival Amerika Kali ima šest, dok iz prikrajka vreba Miljonarios sa pet bodova. Amerika je domaćin Tolimi i nada se da će nastaviti niz od tri vezane pobede kod kuće, ali Tolima je nepobediva na osam proteklih duela.

ATLAS - LEON, 03.15

(Fudbal, Meksiko 1)

Drugoplasirani i trećeplasirani sastav ligaškog dela takmičenja u meksičkoj Aperturi igra noćas revanš finala za titulu. Atlas dočekuje Leon i pokušaće da nadoknadi minus od jednog gola iz prvog duela (2:3), ali važno je znati da ukoliko rezultat posle dvomeča bude izjednačen do krune neće doći tim koji je bio bolje plasiran u toku ligaškog dela, a to je Atlas, jer to pravilo ne važi u finalu. Uslediće produžeci i, ako zatreba, penali.

OKLAHOMA - DALAS, 01.00

(Košarka, NBA)

Tandersi pokušavaju da promene situaciju nabolje, ali igra nije impresivna. Oklahoma je među tri najlošija tima u Zapadnoj konferenciji, a noćas se sukobljava sa Dalasom. Oklahoma je nedavno imala niz od dve pobede, pošto je savladala autsajdera sa Istoka Detroit (114:103), a zatim odnela pobedu iz Toronta (110:109), ali radost nije dugo trajala. U poslednjem susretu, Tandersi su ugostili LA Lejkerse kod kuće i osetili punu snagu Lebrona Džejmsa i društva (95:116). U međuvremenu, Dalas gubi tlo pod nogama. Trenutno je ekipa već pala na osmo mesto i ostvarila samo jednu pobedu u poslednjih pet mečeva. S jedne strane, to je razumljivo jer nedostaje najveća zvezda Luka Dončić, koji ni noćas neće pomoći svom timu.

