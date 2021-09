PARAGVAJ – KOLUMBIJA, 23.55

Do kraja kvalifikacija za Mundijal će se voditi ogromna borba za četvrtu poziciju, koja vodi direktno u Katar. Nekoliko je kandidata, među njima i Paragvaj i Kolumbija. Upravo oni vode bitku noćas u Asunsionu, a gostujući Trikolori su trenutno u prednosti na tabeli, sa dva poena više u odnosu na šestoplasiranog domaćina. Poslednji put su se sastali u junu 2019. godine, kada je Kolumbija na svom terenu slavila sa 1:0. Igra UG0-3 došla je na njihovih poslednjih devet susreta, svakom od 2007. godine.

URUGVAJ – BOLIVIJA, 23.55

Urugvaj korača ka Mundijalu, noćas ga očekuje jedan relativno lak zadatak. U goste mu dolazi Bolivija, koja ima katastrofalan učinak na gostovanjima. Nije trijumfovala na 57 uzastopnih mečeva koje nije igrala na svom terenu. Urugvaj je na poslednja tri okršaja bez problema savladao svog noćašnjeg rivala, a prethodni njihov duel viđen je 24. juna ove godine, na Kopa Americi. Urugvajci su trijumfovali sa 2:0. Sada su bez Edinsona Kavanija i Luisa Suareza, ali i pored toga su apsolutni favoriti.

JAMAJKA – PANAMA, 23.55

Razočaravajuće loše leto za Jamajku. Sa mnogo nade i očekivanja igrali su na Gold kupu, gde su takmičenje završili u četvrtfinalu, eliminacijom od SAD (1:0). Ključni poraz doživeli su u grupnoj fazi od Kostarike (1:0), koji ih je poslao na budućeg šampiona. Na sve to se nadovezao i poraz od Meksika (2:1) na početku mundijalskih kvalifikacija. Panama je upisala svoj prvi bod u njima, remijem bez golova sa Kostarikom. Jamajka je savladala Panamu na prethodnom Gold kupu, 2019. godine, a to je bio njihov poslednji duel do sada. Pre toga 10 godina nisu savladali svog narednog rivala, na šest uzastopnih mečeva.

KOSTARIKA – MEKSIKO, 01.00

Meksiko nije uspeo da osvoji Gold kup, poražen je u finalu, ali nema mnogo vremena za tugovanje. Očekuju ga kvalifikacije za Svetko prvenstvo, u kojima je apsolutni favorit za neku od prve tri pozicije. Asteci su počeli kako treba, pobedili su Jamajku sa 2:1 i već se izdvojili na tabeli, pošto je to bio jedini meč u 1. kolu koji nije okončan remijem. Sada im je rival Kostarika, koju su savladali na poslednja četiri susreta. Dva puta od toga u prijateljskim utakmicama.

SAD – KANADA, 02.00

Podmlađeni tim Sjedinjenih Američkih Država nikako nije dobro krenuo. Remizirao je na otvaranju u El Salvadoru (0:0). Jenkiji sada moraju da poprave utisak protiv Kanade, predvođene Milanom Borjanom, Alfonsom Dejvisom i Džonatanom Dejvidom. Bez njih trojice Kanađani nisu uspeli da se izbore sa SAD na nedavno odigranom Gold kupu, u grupnoj fazi su izgubili sa 1:0. Amerikanci su trijumfovali na tri od poslednja četiri njihova duela. Kanada je na otvaranju kvalifikacija remizirala sa Hondurasom (1:1).

PERU – VENECUELA, 03.00

Duel trenutno dva najslabija tima u južnoameričkim kvalifikacijama. Venecuela je poslednja, sa četiri poena iz sedam mečeva, Peru ima jedan osvojen bod više. Ove godine su ova dva tima odigrala jedan meč, na Kopa Americi u Brazilu. Inke su trijumfovale sa 1:0 i tako prekinule seriju od tri remija u ovim duelima. Venecuelanci nisu pobedili Peruance od 2015. godine i prijateljskog meča. Od tada su se sastali pet puta.