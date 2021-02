KORITIBA - PALMEIRAS, 23.30

(Fudbal, Brazil 1)

Kao osvajač Kopa Libertadores Palmeiras je već osigurao ulaznicu za naredno izdanje elitnog kontinentalnog nadmetanja, ali to ne znači da će u šampionatu do kraja sezone da rasprodaje bodove. Zeleni su šestoplasirani sa dve utkmice manje u odnosu na konkurenciju, a jedan od tih zaostalih duela igraju večeras protiv Koritibe na strani. Domaćin je pretposlednji na tabeli i već je ispao iz lige, pa treba očekivati okršaj bez tenzija, jer je sudbina oba tima ove sezone već poznata. Dodatni motiv Palmeirasu, i pored toga što se očekuje da nastupi u mešovitom sastavu, biće činjenica da ga je Koritiba pobedila sa 3:1 u prvom dvoboju ove sezone.

SERO LARGO - PENJAROL, 23.30

(Fudbal, Urugvaj 1)

Polovina je prvenstva u urugvajskoj Klausuri, a Penjarol nije tamo gde je navikao da bude. U vrhu. Posmatrajući zbirnu tabelu velikan iz Montevidea još nije potvrdio plasman u Kopa Libertadores i to je primarni cilj ekipe do kraja sezone. Večeras Aurinegrosi gostuju Sero Largu, koji je potpuno podbacio posle četiri boda iz uvodna dva kola. Zaređao je sa pet poraza i upropastio svoje šanse da se nađe u elitnom takmičenju Južne Amerike, a visi čak i za Sudamerikanu. Sero Largo je slavio na dva poslednja domaćinstva protiv Penjarola, i to su njegove jedine pobede protiv žuto-crnih.

INDEPENDIJENTE MEDELJIN - BOJAKA ČIKO, 00.05

(Fudbal, Kolumbija 1)

Deluje da nema veće sigurice noći. Independijente iz Medeljina pre šest dana je osvojio Kup Kolumbije, odmah posle 72 sata porazio Jaguares de Kordoba u šampionatu, a sada ga očekuje duel sa fenjerašem Bojaka Čikom. Gosti su u dosadašnji pet odigranih susreta osvojili tek jedan bod, dok je popularni DIM u zoni plej-ofa sa 10 bodova. Poslednje međusobno odmeravanje snaga pripalo je Čiku u oktobru protekle godine.

VELEZ - KAMIONEROS, 01.10

(Fudbal, Kup Argentine)

Pre pet dana Velez je uspešno startovao u novom izdanju Liga kupa Argentine pobedivši minimalnim rezultatom Njuels, a noćas ga očekuje duel 1. runde Kupa protiv Kamionerosa. Gosti se takmiče u trećem rangu takmičenja, i veliki defekt im je činjenica da nisu igrali takmičarski meč već mesec dana. Razlika u kvalitetu je ogromna u korist Veleza, a i forma ekipa sugeriše da je domaćin ogroman favorit.

SERO - DEFENSOR SPORTING, 01.45

(Fudbal, Urugvaj 1)

U drugom duelu noćas iz Urugvaja Sero dočekuje Defensor Sporting. Domaćin je ostavio solidan utisak u dosadašnjem delu Klausure, ali pogled na zbirnu tabelu kaže da bi očajan plasman iz prošle sezone mogao skupo da ga košta. Sero će do kraja ligaškog dela voditi žestoku borbu za opstanak, i ukoliko pod hitno ne počne da pobeđuje, brzo će biti jasno da ispada iz lige. Defensor je jedan od tih koji su nadomak zone ispadanja, ali trenutno igra tvrdo i bez poraza je na četiri minula susreta.

JUNIOR - DEPORTIVO KALI, 02.10

(Fudbal, Kolumbija 1)

Derbi duel 7. runde kolumbijske Aperture igra se u Barankilji, gde Junior dočekuje Deportiv Kali. Domaćin je trećeplasiran sa 13 bodova iz šest duela, dok je gostujući sastav na liderskoj poziciji sa 16 od maksimalnih 18 na svom kontu. Jedini kiks Deportivo je imao protiv davljenika Envigada i što je još interesantnije, samo mu je on i zatresao mrežu do sada. Istovremeno, ekipa iz Kalija je svih pet pobeda ostvarila istovetnim rezultatom 1:0. Junior se, takođe, okliznio protiv Envigada, u prošlom kolu. Poslednji dvoboj zbio se pre više od godinu dana i okončan je nerešenim ishodom bez pogodaka.

MANAGVA - DIRIJANHEN, 03.00

(Fudbal, Nikaragva 1)

Duel prvoplasiranih ekipa Klausure u Nikaragvi. Dirijanhen je u prošlom kolu slavio u velikom derbiju nad Real Estelijem, koji je dominantan prethodnih godina i sada bi na krilima tog trijumfa mogao da slomi i trenutnog lidera Managvu. Domaći sastav je poražen pre četiri dana od Valter Feretija, što je bio njegov prvi gubitak bodova u šampionatu, pa ostaje da se vidi da li je ostavio posledice. U novembru na istom mesti Dirijanhen je slavio sa 4:3.

TIGRES - KRUZ AZUL, 04.00

(Fudbal, Meksiko 1)

Bajern je kiksnuo u prvenstvu posle boravka u Kataru i osvajanja titule Svetskog klupskog prvaka, a noćas se ligaškim obavezama vraća i finalsita iz tog takmičenja Tigres. Tigrovi igraju promenljivo na početku Klausure i sakupili su sedam bodova iz četiri meča, pa im je okršaj sa Kruz Azulom veoma značajan. Gosti su dva boda ispred, sa utakmicom više, i nalaze se u seriji od tri pobede. Poslednji njihov dvoboj igran je krajem novembra i pripao je Tigresu minimalnim rezultatom na gostovanju.