Trener Kopenhagena: Bićemo pod pritiskom na terenu i van njega

Danac ukazuje na specifičnost gostovanja u Beogradu, uz osvrt na kvalitet i stil igre srpskog šampiona, kao i na poznanstvo sa trenerom crveno-belih Albertom Rijerom iz perioda kada su se sretali u Nemačkoj.

„Reč je o dva različita protivnika, a postoji i razlika između igranja pred našim navijačima na Parkenu i ovde, na specifičnom stadionu sa mnogo istorije i pred izuzetno strastvenom publikom. Ali, srpski klub igra na drugačiji način, u pitanju su drugi igrači sa drugačijim kvalitetima u igri, tako da postoje i druge stvari sa kojima ćemo morati da se nosimo sutra. Naravno da smo pomno proučili njihov stil igre, a poznajem i njihovog trenera još iz Bundeslige, gde možda nije imao onoliko uspeha tokom boravka u Frankfurtu, ali jeste u svojim prethodnim klubovima“, rekao je Svenson.

Crvena zvezda je u uvodnom kolu pretrpela poraz od Lugana, što prema Svensonovom mišljenju dodatno povećava pritisak na domaćina, naročito imajući u vidu skraćeni format takmičarske faza.

„Crvena zvezda je veliki klub sa velikim očekivanjima, i sigurno je da ćemo biti pod pritiskom, kako na terenu, tako i van njega. Oni su izgubili prvi meč od Lugana, što je bio razočaravajući rezultat za njih, tako da su pod pritiskom u pogledu tabele, pošto u ovom takmičenju ima samo šest utakmica, a ne osam kao u drugim formatima. Moraju da jure pobedu, spremni smo na to, sutra nas čeka veliki zadatak.“

Kada je reč o taktičkom planu i startnoj postavi, strateg Kopenhagena je oprezan.

„Pre svega se radi o timskom učinku i zajedničkom razumevanju načina na koji želimo da igramo, kako sa loptom, tako i bez nje u različitim fazama igre.“

Kopenhagen će u Beogradu nastupiti oslabljen, bez povređenog Tapela Maseka, koji se povredio, kao i bez Aleksa Krala, čije je odsustvo Svenson detaljnije objasnio.

„Aleks se vratio sa reprezentativnih obaveza u selekciji Češke, gde je nedavno odigrao 75 minuta protiv Španije i 90 minuta protiv Engleske, a potom je odigrao gotovo punu minutažu u naše tri utakmice prošle nedelje. Nismo mogli da doziramo njegov napor na isti način kao kod igrača koji nisu bili sa svojim reprezentacijama, pa smo procenili da je najbolje da to učinimo sada kako bismo ga sačuvali svežim za gust raspored koji je pred nama“, dodao je Svenson.