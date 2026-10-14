Trener Lugana je malo luđi, oni su bezobrazni i vole da udaraju

Lugano igra kao u transu, delje sve po Švajcarskoj i već je istakao kandidaturu da bude Tun posle Tuna. Međutim, tim Matije Kroči Tortija nije toliko iskusan u bitkama ovakovg kalibra, nije Evropa njihovo igralište. Ali za razliku od Crvene zvezde Lugano nije u procesu. Igra brzo, sa mnogo intenziteta i još više automatizama.

Ozbiljan izazov će to biti za Alberta Rijeru, o čijem personalnim rešenjima se prethodnih dana više pričalo nego o evropskom startu Crvene zvezde.

"Vidite po rezultatima u ligi da se u Švajcarskoj dešavaju neke čudne stvari. Da imam objašnjenje - nemam. Tun je prošle godine zaista bio sjajan. Aposlutno su zaslužili titulu. Ove su neprepoznatljivi. Dešava im se da prime pet ili šest golova, čak su dobili porciju od sedam komada u Evropi. Nemam objašnjenje. Ali zato je Lugano ove godine aposlutni hit", počinje priču za Mozzart Sport Stefan Bukinac, levi bek Jang Bojsa.

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Jedan od najboljih timova Švajcarske jedini je preživeo nasrtaje Lugana ove takmičarske godine. Bilo je 2:2. Jang Bojs je imao pobedu u džepu na stadionu gde će sutra veče igrati Crvena zvezda.

"Ispustili smo pobedu u poslednjim trenucima. Onako, naivno smo primili gol. Detektovao sam neke detalje u igri Lugana. Pre svega su dobri na prekidu. Sigurno je to video i stručni štab Crvene zvezde. Tako su i nama dali prvi gol. Kasnije smo mi bili značajno bolji, okrenuli rezultat. Ali videlo se da su kao tim - vrlo dobri. Nekako se drže zajedno, igraju na energiju”.

Kao trener Celja Albert Rijera se već sudarao sa Luganom. I tada je na klupi lidera švajcarskog prvenstva sedeo Matija Krči Torti. I to nešto govori.

"Igraju na energiju. Njihov trener je onako, emotivan i energičan. Malo je luđi, ako mogu tako da se izrazim. Prenosi taj impuls celoj ekipi. Kao ekipa su bezobrazni, vole da udaraju i dižu temperaturu meča. Na to Crvena zvezda mora da bude spremna".

Nekadašnji član Vojvodine kaže da je Crvena zvezda u prednosti samo zbog iskustva.

"Oni su u usponu, od Zvezde ne znam šta da očekujem. Moguće je da srpski šampion ima više iskustva, ali… Baš Lugano može da bude nezgodan. Imaju nekoliko zanimljivih igrača. Primetio sam da im mnogo znači Albanac Ajeti. Protiv nas je ušao sa klupe. Ali je pokazao kvalitet. Tu je i Bosanac Grgić. Rekao sam već da su prilično zanimljivi. Jedva čekam da odgledam taj meč, da vidim na čiju stranu će prevagnuti. Verujem da mi možemo da uhvatimo Lugano. Oni će igrati i Evropu, izmoriće se".