Na talonu je veliki novac, ali i evropska perspektiva. Crvena zvezda se nada da će sutrašnjim trijumfom u Nikoziji protiv Omonije osigurati učešće u grupnoj fazi Liga Evrope, a potom u dvomeču sa Olimpijaksom, napasti zlatni het-trik... Međutim, slične ambicije imaju i u redovima kiparskog šampiona. Omonija je kao gost bila bolja od Arararata i Legije, a sada na svom GSP stadionu ima šansu da napravi još jedan korak.

Norveški stručnjak Hening Berg je na poslednjoj konferenciji za medije izuzetno respektovao Crvenu zvezdu. Istina, bila je to diplomatska igra, bez otkrivanja aduta.

„Jako se radujemo ovoj utakmici. Biće to za nas veliki izazov. Crvena zvezda je izuzetno jak tim. Ali mi smo do0šli dovde kako bismo igrali sa jakim timovima. Dobro smo počeli sezonu, optimisti smo“, rekao je na početku izlaganja Berg.

Omonija još nema poraz u sezoni. Istina, Zvezdin ri8val teško i pobeđuje, ali igra vrlo čvrsto. Što nagoveštava šahovsku partiju

„Veoma sam zadovoljan kako igrači rade. Predani su, jako su posvećeni poslu. Ne hvalim ih zdravo za gotovo. Pokazali smo veliki napredak u odnosu na prošlu godinu. Uložili smo veliki napor kako bismo stiglii do ove faze takmičenja. Osvojili smo prvenstvo, što je sjajno. Propustili smo priliku da budemo najbolji i u Kupu, stigli smo do polufinala. To su fantastične stvari za Omoniju. I pored toga sutra nismo favoriti“.

Da li ste proučavali Zvezdu i uočili slabosti srpskog tima?

„Nisam uočio nijednu slabost“, kratak je bio Berg.

Nije bio opšriniji ni kada je upitan o najboljim igračima tima Dejana Stankovića.

„Znamo mnogo stvari o njima. Imaju mnogo dobrih igrača, asli su kao tim na izuzetno visokom nivou. Oni imaju pojedince sposobne da naprave razliku. Ali gledamo ih kao tim“.

Veliku prednost imaće Omonija i zbog velikih vrućina na Kipru.

„Ne znam kako će temperatura uticati na rivala. Ne znam ni kolika je razlčika u odnosu na Beograd. Činjenica je da ćemo imati tu prednost. Isto tako jako će nam nedostajati navijači. Igrali smo dve utakmice na strani, jedva čekamo da igramo kod kuće. Voleli bismo da imamo uz sebe navijače, ali to nije moguće. Boilje je igrati kod kuće, ali najvažnije je da se dobro branimo. Bez toga nećemo moći da se kvalifikujemo“.