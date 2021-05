Odjeknulo je u Hrvatskoj. I lokalni mediji krenuli su sa kritikama Fudbalskog saveza. Kako je moguće da su dozvolili da im izmakne takav talenat, da Borna Sosa posle više od decenije u zagrebačkom Dinamu, posle utakmice za sve mlađe kategorije Hrvatske, na kraju završi u reprezentaciji Nemačke? Ispostavilo se ipak: ni tamo neće.

Naime, zagrebačke Sportske novosti danas su objavile ekskluzivnu vest da 23-godišnji levi bek nema pravo da promeni reprezentaciju, iako nije odigrao ni minut za A tim Hrvatske. Objašnjava Franjo Vranković, poznati menadžer koji je o celoj aferi razgovarao sa šefom pravne službe Fudbalskog saveza Nemačke Jergom Englišom.

“Sosa neće igrati za Nemačku, jer ne ispunjava uslove po Fifinom statutu. Da se radi o nekom svetskom asu kojeg bi mogli privoleti možda bi išli da ruše Fifin statut ili da traže rupe, ali nije im to u interesu jer on zapravo štiti njih, a Sosa je izuzetak protiv njih”.

A kako to da su poslovično pedantni Nemci prevideli ovako nešto? Pa, pitanje je i da li su. Naime, upravo su na njihovo insistiranje ovakvi preduslovi za promenu fudbalskog državljansta i ubačeni u Fifine pravilnike. Baš da bi se zaštitili doseljenici kakvih je poslednjih godina puna selekcija Pancera.

“Ključno je pravilo, kako mi je kazao Engliš, da igrač koji je naknadno uzeo drugo državljanstvo, koje nije imao pre nego što je počeo da se bavi fudbalom i zaigrao prvu utakmicu za dosadašnju reprezentaciju u bilo kom uzrastu, mora da bude mlađi od 21 godine kad je igrao poslednji susret za matičnu reprezentaciju kako bi mogao da promeni dres. Kako je Sosa igrao za Hrvatsku (mladu reprezentaciju, prim.aut) sa Škotskom kad je imao debelo preko 22 godine, a imao je niz nastupa nakon 21. rođendana, ne može dobiti zeleno svetlo”.

Otkud onda cela priča u novinama? Otud što je Borna preko majke Vesne, rođene u Berlinu, nedavno izvadio i nemačko državljanstvo. Ali po svemu sudeći ne sa idejom da zaigra za Nemačku. Već sa idejom da zaradi na transferu u Premijer ligu. Nemci dakle neće ni predate papire za Sosu, a pitanje je da li će ga posle svega i Hrvati zvati nazad. Ali…

“Bez obzira na propast ideje da igra za Nemačku to je sa strane njegovih menadžera bio odličan PR potez. Digli su mu rejting na tržištu. Njemu je najvažnije da napravi transfer u Englesku jer ima ponudu Lidsa kod kojeg je prvi ili drugi izbor na levom beku, a zanimaju se i neki drugi klubovi iz Premijer lige. Samo Englezi mogu da plate koliko traži Štutgart jer procenjujem da će se raditi o dvadesetak miliona evra. Kako bi napravio transfer u Englesku, budući da ona više nije u EU, ponovo mora da ima nastupe za hrvatsku A reprezentaciju. Zato je toliko bio nestrpljiv i tražio da ga Dalić što pre pozove, a budući da se to nije desilo uzeo je nemačko državljanstvo. Engleska, naime, ima pravilo da igrači iz devet država stare Evrope, među kojima je i Nemačka, mogu da dođu u Premijer ligu čak i ako nisu reprezentativci. Sosa sad kao Nemac ima otvorena vrata u Engleskoj, on je svoj cilj ostvario. Očigledno mu reprezentacija nije prioritet. I tako je verovatno svestan da u Nemačkoj ne bi bio prvi izbor na levom beku i malo bi igrao”, zaključuje Vranković za Sportske novosti.