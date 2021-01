Spektakl! Tako bi rečju moglo da se opiše nedeljni derbi na De Kajpu, gde je AZ posle istinske kiše golova uspeo drugu sezonu zaredom da slavi i pretekne direktnog rivala na tabeli Eredivizije – 3:2 (1:1). Ponovo je AZ postigao tri gola, baš kao i u onom susretu iz septembra 2019, s tim što je ovog puta Fajenord pružio mnogo jači otpor, dva puta poništavao vođstvo rivala, ali i na kraju položio oružje.

Sve zasluge za veliku pobedu AZ idu na račun Mirona Boadua. Gde se ovaj momak rodom iz Gane krio poslednjih pet utakmica samo on zna, ali nikog to više ni ne zanima mnogo jer je uspeo konačno da pronađe svoj šuterski ritam i prekine niz od skoro devet sati bez postignutog gola! U velikoj je golgeterskoj krizi bio Boadu jer je u poslednja dva meseca do ovog meča dva puta pogađao metu, a danas je eto u razmaku od 23 minuta uradio isto. Ali, sve je to sada obrisano, kao gumicom. I tek će biti ako bude nastavio da postiže golove

Strašan meč smo gledali danas da De Kajpu. Mnogo uzbuđenja, dobrih prilika, jakog tempa na obe strane i apsolutno zaslužena pobeda AZ koja je na kraju mogla da bude još ubedljivija da penal u šestom minutu nadoknade nije promašio Ten Kopmejners. Nije njegov kiks ozbiljnije ugrozio ekipu, jer je bukvalno nekoliko sekundi kasnije sviran kraj utakmice.

Izgubio se šampionski potencijal u Fejenordu i Dik Advokat sada može samo da razmišlja o tome da ne izgubi konce i ispadne iz kruga ekipa koje se bore za izlazak u Ligu Evrope. Najviše iz razloga što je odbrana danas pokazala koliko može da bude porozna. S današnjim porazom Fajenord je u poslednja dva meča primio ukupno pet, mada i dao pet golova, ali ako ovo postane trend roterdamskog sastava ne piše se dobro.

Goleadu je otvorio Jasper Karlson već u 10. minutu posle velike greške odbrane domaćina i asistencije Alberta Gudmundsona. Nedugo zatim Fajenord je posle dosta muke stigao do izjednačenja. Strelac je bio Nikolaj Jorgensen koji je sebi toliko zakomplikovao život da je umalo mogao da postane tragičar, odnosno da se AZ odbrani.

Kada je bilo najvažnije pojavio se Miron Boadu. Prvo golom na samom otvaranju drugog poluvremena, a onda i za konačnih 3:2 u 70. minutu, čime je konačno slomio duh upornog fajenorda i poništio novo izjednačenje koje je doneo Mark Dimers nekih desetak minuta ranije. Nastavili su se napadi na obe strane, a pre nego što je Kopmejners ispustio šut sa kreča propale su dve dobre situacije, po jedna ispred gola Marsmana i Bizota. Prvo je u 88. minutu Tijani Rejnders dobio upotrebljivu loptu u kaznenom prostoru i oštro pucao, ali je lopta pogodila desnu stativu i AZ je ostao bez tog četvrtog gola. Samo nekoliko trenutaka kasnije Markos Senesi je na drugom kraju terena pokušao da iscenira penal posle kontakta s jednim igračem AZ, ali je glavni sudija utakmice samo odmahnuo rukom. Već u sledećem napadu sviran je penal, ali za goste koji ipak nije iskorišćen...

EREDIVIZIJA - 18. KOLO

Petak

Viljem II - Zvole 1:3 (1:0)

/Vrit 10 - Gučanedžad 58, 62, 70pen/

Subota

Den Hag - Emen 0:0

Vitese - Groningen 1:0 (1:0)

/Bazoer 36/

PSV - RKC 2:0 (1:0)

/Zahavi 45+1, Rosario 73/

Herakles - Herenven 1:0 (0:0)

/Burgzorg 89/

Nedelja

Sitard – Ajaks 1:2 (0:1)

/Tirpa 48 – Polter 19ag, Ale 64/

Tvente – Venlo 0:1 (0:0)

/Hunte 78/

Utreht – Sparta Roterdam 1:0 (0:0)

/Busaid 88/

Fajenord – AZ Alkmar 2:3 (1:1)

/Jorgensen 32, Dimers 58 – Karlson 10, Boadu 47, 70/