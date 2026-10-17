Trio Liverpula pod upitnikom, Iraolin tim test za raspoloženi Brentford

Raspucao se Iraolin tim, ali gosti sa Enfilda grozničavo će čekati ocenu lekarske komisije oko toga da li će neko od trija koji čine Aleksander Isak, Kodi Gakpo i Dominik Soboslaj, biti spreman da počne meč. Šanse svakako postoje.

"Očigledno je da nisu bili spremni za LASK. Moramo da vidimo i da sačekamo, ako za ovaj prošli susret nisu stigli da se oporave, sada im dajem šansu, sve je otvoreno", zagonetan je strateg Liverpula Andoni Iraola.

16.00: (2,55) Brentford (3,60) Liverpul (2,65)

Činjenica da se igra u stalnom ritmu sreda - nedelja naterala je i Iraolu da kombinuje sa igračima i vrši česte rotacije. Između meča u Austriji i Londonu je samo 72 sata, nedovoljno za odmor i sve što je planirano.

"Posebno u ovom periodu, kada se praktično igra svaka tri dana, pa čak i sa manjim razmakom, potrebno vam je više igrača. Zato smo menjali tim za meč u Lincu. Moraćemo da menjamo i sada, ali i posle kada budemo igrali sa Viljarealom za tri dana. Svako nam je potreban i svi moraju da budu spremni jer će verovatno dobiti priliku", jasan je Iraola.

Mladi štoper Liverpula Žeremi Žake očekuje žestok sudar. On kaže da ih je Andoni Iraola posebno upozorio na jednu stvar za meč sa Brentfordom.

"Biće to veliki meč za nas. Menadžer nam je rekao da nas čeka bitka na svakom delu terena. Radili smo naporno na treningu iako smo imali malo vremena. Bićemo spremni. Već smo pokazali da posle poraza možemo da reagujemo, jako je važno vratiti se na taj pobednički put, ovog puta u Premijer ligi", poručio je Žake.

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Prethodni duel dva tima, u poslednjem kolu prošle sezone na Enfildu završen je bez pobednika (1:1), dok je skoro pre godinu dana u zapadnom Londonu bilo 3:2 za Brentford.

Kit Endrjuz i njegovi izabranici imaju seriju od deset mečeva bez poraza u prvenstvu i kupu, tako da se može reći da su u odličnoj formi, ako se računa i kraj prošle sezone.

Kod kuće, Brentford je osvojio sedam od devet mogućih bodova ove sezone, pobedivši Totenhem i Čelsi sa po 3:0 i igrajući 1:1 sa Sanderlendom.

"Imamo zaista dobre opcije oko izbora tima. Pred nama je duga sezona, dolaze nam mečevi koji će biti pravi test za nas. Ako želimo da imamo posebnu sezonu, biće nam potreban svako. Uvek se trudimo da igramo agresivno i takmičarski. Kada igramo tako, može se reći da smo stvarno dobar tim. Sa našim navijačima želimo da stvorimo mesto na kojem neće biti prijatno za protivnike. Navijači su sjajni ove sezone, energija koju nam daju je neverovatna. Nije preterano ako kažem da smo u stanju da se nosimo sa Liverpulom i da možemo da ih pobedimo. Moraćemo mnogo toga dobrog da uradimo i zaustavimo ih, ali već smo pokazali da možemo da se takmičimo sa najboljima u ligi", poručio je Endrjuz.

Veliko je pitanje da li će Endrjuz moći da računa na rovite Janika Šustera i Kevina Šejda, dok je izvesno da bi Sep Van den Berg mogao da bude na klupi. Van stroja su i Mikel Damsgard i Nejtan Kolins.

PREMIJER LIGA, 7. KOLO

Subota

13.30: (3,00) Everton (3,50) Čelsi (2,30) MOZZART RELAX

16.00: (1,25) Mančester Siti (6,50) Ipsvič (10,0) MOZZART RELAX

16.00: (2,55) Brentford (3,60) Liverpul (2,65) MOZZART RELAX

16.00: (1,70) Fulam (3,70) Hal (5,40) MOZZART RELAX

18.30: (2,35) Njukasl (3,60) Aston Vila (2,85) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,15) Bornmut (3,45) Sanderlend (3,35) MOZZART RELAX

15.00: (2,45) Lids (3,40) Mančester Junajted (2,85) MOZZART RELAX

15.00: (1,55) Brajton (4,50) Kristal Palas (5,40) MOZZART RELAX

17.30: (5,70) Notingem Forest (3,80) Arsenal (1,63) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (1,50) Totenhem (4,30) Koventri (6,50) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama