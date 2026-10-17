Trka udvoje za brazilski tron: Palmeiras za petama Flamengu

Atletiko u ovaj susret ulazi ohrabren ubedljivom pobedom od 4:1 na gostovanju Šapekoenseu. Bio je to još jedan dokaz napadačke moći ekipe koja u poslednja četiri prvenstvena kola ne zna za poraz. Dve pobede i dva remija, uz čak 11 postignutih golova, potvrđuju da Furasao raspolaže ozbiljnim ofanzivnim potencijalom. Posebno se izdvaja Kevin Viveros, koji je sa dva pogotka protiv Šapekoensea stigao do 21 gola u prvenstvu i nastavio trku za najboljeg strelca takmičenja.

Ipak, iza napadačke raskoši krije se i slabost koju Palmeiras može da iskoristi. Atletiko je u sva četiri prethodna prvenstvena susreta primao golove, što ukazuje na određene probleme u defanzivnoj organizaciji. Protiv protivnika koji ume da kazni i najmanji propust, takva ranjivost mogla bi skupo da košta domaćina.

Palmeiras, sa druge strane, stiže u Koritibu na talasu velikih pobeda. Nakon trijumfa nad Baijom od 1:0, ubedljivo je savladao najvećeg rivala Korintijans rezultatom 4:1, a potom slavio i na Marakani, gde je u prvom meču polufinala Kopa Libertadores pobedio Fluminense sa 2:1. Rezultati govore u prilog ekipi koja je navikla da se nosi s pritiskom i koja u odlučujućim trenucima sezone pokazuje šampionski karakter.

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Međutim, upravo bi zgusnut raspored mogao da unese neizvesnost u ovaj duel. Palmeiras igra između dve utakmice polufinala kontinentalnog takmičenja, a revanš ga očekuje svega nekoliko dana posle gostovanja Atletiku. U takvim okolnostima, pitanje svežine i raspodele snaga postaje važan deo računice. Kvalitet gostujućeg sastava nesumnjiv je, ali ni najširi igrački kadar ne može u potpunosti da ukloni posledice zahtevnog ritma.

Dodatnu težinu susretu daje i prvi ovosezonski duel, u kojem je Palmeiras slavio sa 1:0. Ipak, sada će se okolnosti promeniti: Atletiko ima podršku svojih navijača, nalazi se u dobrom ritmu i poseduje dovoljno napadačke snage da ozbiljno ugrozi favorita. Palmeiras ima bolji prvenstveni učinak i veće ambicije, ali ga čeka protivnik koji, iako nema neke prevelike šanse da se umeša u borbu za titulu, ipak nema razloga da uzmakne.

Zato je teško izdvojiti jednu stranu kao dovoljno sigurnog pobednika. Atletiko može da iskoristi domaći teren i eventualni umor rivala, dok Palmeiras poseduje kvalitet da i u zahtevnim okolnostima stigne do punog plena. U utakmici u kojoj se sudaraju napadačka razigranost domaćina i iskustvo gosta, nerešen rezultat nameće se kao razuman, ali nijedna od dve suprotstavljene strane neće se zadovoljiti takvim ishodom.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

BRAZIL 1 – 31. KOLO

Subota

Mirasol – Internasional 2:0 (0:0)

/Eduardo 48, Luis 87/

23.00: (1,30) Botafogo (5,80) Šapekoense (9,00)

23.30: (1,60) Atletiko Mineiro (3,90) Koritiba (5,80)

Nedelja

00.30: (2,95) Paranaense (3,40) Palmeiras (2,40)

02.00: (2,15) Sao Paulo (3,40) Vasko da Gama (3,40)

21.00: (2,35) Fluminense (3,40) Santos (3,00)

21.00: (2,95) Gremio (3,40) Kruzeiro (2,40)

23.30: (3,50) Baija (3,50) Flamengo (2,05)

Ponedeljak

00.30: (3,35) Remo (3,45) Bragantino (2,15)

Utorak

01.00: (1,65) Korintijans (3,70) Vitorija (5,60)

***kvote su podložne promenama