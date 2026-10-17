Trka udvoje za brazilski tron: Palmeiras za petama Flamengu
Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 22:37
Derbi Brazileiraa noćas (00.30) u Kuritibi - Verdao gostuje razigranom Paranaenseu
Atletiko Paranaense i Palmeiras sastaju se noćas (00.30) na Areni Baišada, u okviru 31. kola brazilskog prvenstva, u utakmici koja bi mogla da donese mnogo više od tri boda. Okršaj trećeplasiranog i drugoplasiranog tima na tabeli, dve ekipe u odličnoj formi i sa jasnim ambicijama u završnici sezone. Dok Palmeiras nastavlja poteru za vodećim Flamengom, domaći Furasao želi da potvrdi da mu je mesto u samom vrhu brazilskog fudbala.
Posle 30 odigranih utakmica, Atletiko Paranaense ima 53 boda, dok je Palmeiras osvojio deset više i sa 63 drži drugo mesto, svega bod iza lidera. Brojke prednost daju gostima, ali fudbal retko pristaje da se završi na prostoj računici. Posebno kada se igra na terenu na kojem domaćin ume da pronađe dodatnu snagu.
Izabrane vesti
Atletiko u ovaj susret ulazi ohrabren ubedljivom pobedom od 4:1 na gostovanju Šapekoenseu. Bio je to još jedan dokaz napadačke moći ekipe koja u poslednja četiri prvenstvena kola ne zna za poraz. Dve pobede i dva remija, uz čak 11 postignutih golova, potvrđuju da Furasao raspolaže ozbiljnim ofanzivnim potencijalom. Posebno se izdvaja Kevin Viveros, koji je sa dva pogotka protiv Šapekoensea stigao do 21 gola u prvenstvu i nastavio trku za najboljeg strelca takmičenja.
Ipak, iza napadačke raskoši krije se i slabost koju Palmeiras može da iskoristi. Atletiko je u sva četiri prethodna prvenstvena susreta primao golove, što ukazuje na određene probleme u defanzivnoj organizaciji. Protiv protivnika koji ume da kazni i najmanji propust, takva ranjivost mogla bi skupo da košta domaćina.
Palmeiras, sa druge strane, stiže u Koritibu na talasu velikih pobeda. Nakon trijumfa nad Baijom od 1:0, ubedljivo je savladao najvećeg rivala Korintijans rezultatom 4:1, a potom slavio i na Marakani, gde je u prvom meču polufinala Kopa Libertadores pobedio Fluminense sa 2:1. Rezultati govore u prilog ekipi koja je navikla da se nosi s pritiskom i koja u odlučujućim trenucima sezone pokazuje šampionski karakter.
⏳⏳⏳
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
⏳⏳⏳
Međutim, upravo bi zgusnut raspored mogao da unese neizvesnost u ovaj duel. Palmeiras igra između dve utakmice polufinala kontinentalnog takmičenja, a revanš ga očekuje svega nekoliko dana posle gostovanja Atletiku. U takvim okolnostima, pitanje svežine i raspodele snaga postaje važan deo računice. Kvalitet gostujućeg sastava nesumnjiv je, ali ni najširi igrački kadar ne može u potpunosti da ukloni posledice zahtevnog ritma.
Dodatnu težinu susretu daje i prvi ovosezonski duel, u kojem je Palmeiras slavio sa 1:0. Ipak, sada će se okolnosti promeniti: Atletiko ima podršku svojih navijača, nalazi se u dobrom ritmu i poseduje dovoljno napadačke snage da ozbiljno ugrozi favorita. Palmeiras ima bolji prvenstveni učinak i veće ambicije, ali ga čeka protivnik koji, iako nema neke prevelike šanse da se umeša u borbu za titulu, ipak nema razloga da uzmakne.
Zato je teško izdvojiti jednu stranu kao dovoljno sigurnog pobednika. Atletiko može da iskoristi domaći teren i eventualni umor rivala, dok Palmeiras poseduje kvalitet da i u zahtevnim okolnostima stigne do punog plena. U utakmici u kojoj se sudaraju napadačka razigranost domaćina i iskustvo gosta, nerešen rezultat nameće se kao razuman, ali nijedna od dve suprotstavljene strane neće se zadovoljiti takvim ishodom.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
BRAZIL 1 – 31. KOLO
Subota
Mirasol – Internasional 2:0 (0:0)
/Eduardo 48, Luis 87/
23.00: (1,30) Botafogo (5,80) Šapekoense (9,00)
23.30: (1,60) Atletiko Mineiro (3,90) Koritiba (5,80)
Nedelja
00.30: (2,95) Paranaense (3,40) Palmeiras (2,40)
02.00: (2,15) Sao Paulo (3,40) Vasko da Gama (3,40)
21.00: (2,35) Fluminense (3,40) Santos (3,00)
21.00: (2,95) Gremio (3,40) Kruzeiro (2,40)
23.30: (3,50) Baija (3,50) Flamengo (2,05)
Ponedeljak
00.30: (3,35) Remo (3,45) Bragantino (2,15)
Utorak
01.00: (1,65) Korintijans (3,70) Vitorija (5,60)
***kvote su podložne promenama