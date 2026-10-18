Trn je i dalje u srcu Hartsa, Vranken i Blum traže način da ga izvade

Vodili su veći deo sezone, praktično, sve što je trebalo je da ne izgube tog dana na Seltik parku, čak su i poveli sa 1:0... Ali u paklenom finišu, Seltik je sve okrenuo i slavio sa 3:1, došavši tako do titule.

Pet meseci kasnije, mnogo toga je drugačije. Pre svega u Hartsu. Menadžer Derek Mekinis je preuzeo kormilo Rendžersa i tamo odveo kapitena Lorensa Šenklenda i vezistu Kamija Devlina, dok su ekipu napustili i Aleksandros Kiziridis i Aleksander Švolov.

16.00: (1,57) Seltik (3,90) Harts (5,30)

U pauzi, kormilo je preuzeo Belgijanac Vuter Vranken, a došlo je dosta novih igrača među kojima i Kalvin Miler, Malači Fegan-Volkot i golman Bo Rojs. Ekipa sada igra Ligu konferencije i treća je na tabeli Premijer lige Škotske sa pet bodova manje od vodećeg Seltika.

Finansijer kluba, Toni Blum, koji je ujedno i vlasnik Brajtona, kaže da je ideja o prekidu dominacije Seltika i Rendžersa i dalje živa.

"Prošla sezone se završila loše, bilo je to pravo razočaranje kako za sve u klubu, tako i za mene. Na kraju, moramo da prihvatimo to što se dogodilo iako nismo srećni zbog toga. Mislim da bih apsolutno bio razočaran da u narednih deset godina Harts ne osvoji titulu", priznao je Blum.

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Svaki početak je težak, naročito posle tako srceparajućeg kraja sezone. Ipak, Blum kaže da veruje u bolje dane.

"Pomerili smo se. Sezonu smo počeli relativno dobro, imamo novog trenera, tako da možemo da se nadamo nečem i budemo optimisti. Jako je teško kada vam trener dođe praktično pred početak sezone, alin kao klub morate da se oporavite i to jako brzo. Mislim da smo uspeli u tome. Doveli smo mnogo novih igrača i ima mnogo da se igra za Harts, naši navijači imaju šta da iščekuju ove sezone", smatra Blum.

Trener Vuter Vranken ima težak zadatak, da nađe drugačiji put ka tituli i meču sa Seltikom. Pre svega, da pokuša da izbriše negativna sećanja na taj majski dan, ako je to moguće.

"Ubeđen sam da će moji igrači biti fokusirani na ovaj meč i da neće biti mislima u prošlosti. Ne možete tako da živite. Morate da krenete i gledate unapred, na prvi sledeći korak. Nadam se da ima vatre u nama na svakom meču koji igramo, ali ne zbog toga što je nešto bilo u prošlosti. Ne gledamo unazad jer se radi o negativnoj energiji, nama je potrebna pozitivna. Uvek ima te vatre, posebno kad se radi o velikim mečevima. Dakle, treba uzeti sve pozitivno iz remija sa Nordsjilandom i krenuti dalje", kaže Vranken.

Njegov kolega sa klupe Seltika, iskusni Martin O'Nil, morao je da proguta gorku pilulu tokom nedelje. Njegov tim je poražen u Ligi Evrope u Lisabonu od Benfike sa 4:1, ali je rekao i da je bio veoma zadovoljan igrom u drugom poluvremenu te utakmice.

Seltik je doživeo četiri poraza u poslednjih pet utakmica i navijači svakako ne gledaju na to tako pozitivno. U goste im dolazi Harts koji je ranjen zbog gubitka titule, pa će svakako morati da budu oprezni.

"Mislim da će biti jednako teško kao i tog poslednjeg dana prošle sezone. I dalje ih vidim kao kandidate za titulu. Imaju kvalitet, znam da su izgubili dva meča, ali generalno mislim da su u igri. Svakako že imati na umu da nam se revanširaju za prošli rezultat. Ti koji su tada igrali imaće za šta da se bore i želeće da isprave propuste", zaključio je menadžer Seltika Martin O'Nil.

Prošle sezone, u jesen, Harts je u decembru slavio u Glazgovu sa 2:1, da bi posle toga u januaru bilo 2:2. Seltik je na kraju u poslednjem kolu sve prelomio tom pobedom od 3:1.

ŠKOTSKA, 9. KOLO

Subota

Sent Džonston - Dandi Junajted 1:1 (1:0)

/Fauler 21 - Kameron 79/

Kilmarnok - Madervel 3:2 (1:1)

/Kilti 2, 69, Džin Džuls 58 - Louri 17, Palmer Holden 56/

Hibernijan - Falkirk 1:2 (1:2)

/Elding 41 - Marel 13, 37/

Aberdin - Sent Miren 3:1 (1:1)

/Lajons 2, Nisbet 58, Mulua 72 - Sule 42/

Dandi - Rendžers 2:2 (1:1)

/Fink 37, Džouns 69 - Buanani 42, Raskan 60/

Nedelja

16.00: (1,57) Seltik (3,90) Harts (5,30)

*** kvote su podložne promenama