Još jedno razočaranje je iza Pari Sen Žermena. Kako god završili sezonu u nacionalnom šampionatu, makar pobedili sve naredne rivala sa pet golova razlike, opor ukus neuspeha u Ligi šampiona Sveci neće tek tako skinuti. Jer već godinama su sve karte, i džakove novca, bacili na osvajanje „ušatog“ pehara, i svaki put bivali zaustavljeni. Poslednji put minulog utorka u Mančesteru, gde je Siti potvrdio prednost ostvarenu u Gradu svetlosti i otišao u finale, a samo pet dana kasnije Parižane očekuje veoma važan sudar s Renom (21.00) u francuskom prvenstvu jer tri runde pre kraja tron je poljuljan. I ništa ne zavisi od aktuelnih prvaka.

Sastav Maurisija Poketina trenutno je drugoplasiran s četiri boda zaostatka u odnosu na Lil, i utakmicom manje, pa mu do kraja sezone preostaje da preskoči svaku prepreku i nada se da Doge to neće uspeti. Otuda je izrazito važno da se ne saplete u Renu, koji cilja mesto u Evropi i od njega je udaljen dva boda. Dugo je sastav iz Bretanje bio među „odabranima“, ali ga je katastrofalni niz od osam duela bez pobede doveo do sedme pozicije, da strepi. Domaći će igrati na kartu emotivne iscrpljenosti Svetaca, ali uporište da mogu do pozitivnog rezultata imaju i u činjenici da su prošle sezone na Roazon Parku savladali PSŽ sa 2:1.

21.00: (5,50) Ren (3,80) PSŽ (1,65)

Dodatnu razlog za optimizam Rena uliva činjenica da je najbolji igrač rivala Kilijan Mbape neće igrati večeras. Zvezda Parižana nije ulazila u igru protiv Mančester Sitija, preskočiće i ovaj duel zbog nagomilanih žutih kartona, a na Roazon Parku će Sveci biti slabiji za Marka Veratija i Huana Bernata.

Ono što je zasigurno unelo mir u kuću i dozu spokoja na Parku prinčeva jeste završetak sage sa nejmarom. Operacija je uspela, misija je završena i svi u gradu svetlosti mogu da odahnu. Brazilac ne ide nigde, održao je reč.

Nezadrživo hita Lil ka tituli, odavno konce ne povlači Pari Sen Žermen. Potencijalni gubitak titule bio bi samo so na ranu zvanu Liga šampiona.

"Naravno da je na igrače uticalo ispadanje iz Lige šampiona. To je bio cilj i svi na neuspeh drugačije reagujemo. Moramo okrenuti list, predstaviti se u dobrom svetlu i pobediti. Nije lako, ali mi smo profesionalci. Moramo da idemo dalje. Razočarani smo smo, jer je Liga šampiona veoma važna za klub i navijače. Bili smo tako blizu finala. Najvažnije je da se usredsredimo na ono što sledi i da budimo spremni, jer su preostale tri utakmice i sve je moguće. Lil je pobedom izvršio dodatni pritisak na nas”, zaključio je trener Svetaca.

Biće kratak Pari Sen Žermen za dva izuzetno bitna čoveka u Bretanji, ali na odsustva može da se požali i Ren. Stiven Nzonzi je pocrveneo, a Eduard Kamavinga požuteo i zbog akumuliranih kartona neće biti u sastavu. I jedni i drugi su gladni pobeda, Parižani ne pamte kada su poslednji put odigrali sezonu ispod svih očekivanja, a Ren ima priliku da se vrati na međunarodnu scenu. Upustio se tim sa Roazon Parka u poteru za Marseljom i mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu konfederacija.

Vodiće Ren sa Marseljom i Lansom bitku do samog kraja, a već u vreme ručka bi u Bretanju mogle da stignu lepe vesti, koje bi podigle raspoloženje i borbenu gotovost igrača Rena. Jedan od najvećih derbija francuskog fudbala igra se na Žofri Gišaru. Koplja će ukrstiti Sent Etjen i Marselj (13.00), dve najtrofejnije ekipe u Francuskoj.

13.00: (3,25) Sent Etjen (3,30) Marselj (2,25)

Zeleni i dalje nisu obezbedili opstanak, ali su posle trijumfa nad Monpeljeom korak bliže očuvanju prvoligaškog statusa. Vidi Marselj svetlo na kraju tunela, Sampaoli je digao ekipu i što je najvažnije razmrdao uspavanog Dimitrija Pajea.

Onog trenutka kada je Marselj dobio starog Pajea, krenuo je njegov uspon. Vezao je tim sa Velodroma pet utakmica na kojima nije pretrpeo poraz, a da ipak bude konkurentan za pojavljivanje na međunarodnoj sceni zaslužan je i Lans. Dva poraza Lansa otvorila su Marselju put do petog mesta, koje trenutno i drži. Sent Etjen je najteža stanica od poslednje tri u šampionatu, svaki ispušteni bod mogao bi timove skupo da košta, bilo da se radi o opstanku, borbi za titulu ili izlasku u Evropu.

FRANCUSKA 1 – 36. KOLO

Petak

Lans - Lil 0:3 (0:2)

/Jilmaz 4 pen, 40, Dejvid 60/

Subota

Nant - Bordo 3:0 (1:0)

/Kulibali 19, Louza 51, Kolo 70/

Lion - Lorijan 4:1 (0:0)

/Auar 53, Paketa 65, Bruno 71p, 77 - Monkondui 83/

Nedelja

13.00: (3,25) Sent Etjen (3,30) Marselj (2,25)

15.00: (1,93) Anže (3,45) Dižon (4,10)

15.00: (2,95) Mec (3,35) Nim (2,50)

15.00: (2,50) Nica (3,35) Brest (2,80)

15.00: (1,65) Strazbur (3,80) Monpelje (5,50)

17.05: (7,75) Rems (4,30) Monako (1,45)

21.00: (5,50) Ren (3,80) PSŽ (1,65)

***kvote su podložne promenama